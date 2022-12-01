当您（或您身边的某个人）经历一件令人高度不安的事情时，PTSD 可能会发生。您可能会因为您或其他人在活动中感受到的强烈恐惧、无助感或恐惧而感到困扰。

可能导致 PTSD 的事件包括：

参加战争或战斗

亲身经历或亲眼目睹性侵犯或暴力攻击

自然灾害（如飓风）

严重的车祸

约 1/10 的人在一生中的某个时刻会出现 PTSD。儿童也可能患有 PTSD。