什么是创伤后应激障碍 (PTSD)？
创伤后应激障碍（PTSD）是指当一次高度不安事件的记忆不断反复，一遍又一遍地侵入您的想法。这会持续一个多月，可能持续更长时间。这些记忆可能是非常恐怖的、真实的和令人不安的。
PTSD 在发生高度不安事件的 6 个月内开始
威胁生命的事件可能导致激烈而长期的不安、担心和紧张
患者可能反复体验创伤事件、做恶梦，或回避可能使其想起创伤事件的事物。
治疗方法包括暴露疗法和抗抑郁药物
是什么原因导致了 PTSD？
当您（或您身边的某个人）经历一件令人高度不安的事情时，PTSD 可能会发生。您可能会因为您或其他人在活动中感受到的强烈恐惧、无助感或恐惧而感到困扰。
可能导致 PTSD 的事件包括：
参加战争或战斗
亲身经历或亲眼目睹性侵犯或暴力攻击
自然灾害（如飓风）
严重的车祸
约 1/10 的人在一生中的某个时刻会出现 PTSD。儿童也可能患有 PTSD。
PTSD 的症状是什么？
PTSD 有多种类型的症状：
侵入性症状
回避任何让您想起事件的事物
消极的想法或心情
警戒程度改变
入侵症状包括：
不断出现重复的、不想要的事件回忆
关于事件的噩梦
闪回（在记忆中重演事件，仿佛正在发生一样）
当某些事情让您想起事件时（例如在溺水事故发生后进入船内），会产生强烈的情绪或身体上的痛苦
消极思维的症状包括：
无法回忆创伤事件的重要部分（分离性遗忘症）
感觉到感情麻木或与其他人脱节
抑郁——大多数时候感到疲倦和难过，或者很难入睡或集中注意力
对以前喜欢的活动不感兴趣
对事件的负疚感
只感受到负面情绪（如害怕、愤怒或羞愧），并且可能无法感到快乐、满足或爱
警觉性和反应的变化的症状包括：
很难入睡或集中注意力
很容易害怕或不断注意危险
很少考虑让自己处于危险的境地
愤怒的爆发
医生如何判断我是否有 PTSD？
医生会在您的症状与您或您的亲人经历过的任何高度不安事件之间寻找联系。他们会询问它如何阻止您从事日常活动。
医生如何治疗 PTSD？
治疗包括：
暴露疗法，您的治疗师让您想象自己处于能让您想到或回忆起高度不安事件的情境中——例如，治疗师可能会让您想象您在公园受到攻击，并且在想象事件过程中与您谈话，让您感到安全和冷静（对许多人来说，这随着时间的推移有助于让人感觉变好）
抗抑郁药物，尤其是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)
药物可帮助您消除噩梦
慢性 PTSD 不易康复，但随着时间的推移，即使没有得到治疗，病情也会相对减轻。但是，对于一些人来说，PTSD 严重影响日常生活，而且他们持续需要治疗。