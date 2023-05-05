儿童和青少年急性和创伤后应激障碍

急性和创伤后应激障碍是对重大创伤事件的反应，这些反应涉及对事件的回忆反复重现以及情感麻木和紧张或警觉度增加（唤醒）。儿童往往避免提起事件。

在儿童目击或遭受某种暴力行为时，如一条狗的袭击、校园枪击案、意外事故或某种自然灾难后，也许进展为创伤应激障碍。

儿童不仅会再次对重大创伤事件进行回忆，他们也可能会感到情感上麻木、极度紧张及战战兢兢。

诊断基于创伤事件发生后的症状。

治疗包括心理疗法、行为疗法及药物治疗。

（另见成人急性应激障碍和创伤后应激障碍。）

急性应激障碍通常在发生创伤性事件后立即开始，持续 3 天到 1 个月。

创伤后应激障碍 (PTSD) 可能是急性应激障碍的延续，也可能直到事件发生后 6 个月才出现。

应激障碍可能在儿童目击或经历威胁自身或他人生命或健康的事件后发生。这类事件通常使他们感到十分恐惧、绝望。这类事件包括暴力行为（如虐待儿童）、校园枪击、交通事故、狗的袭击、损伤（尤其是烧伤）、火灾、战争、自然灾害（如飓风、龙卷风或地震）和死亡。在低龄儿童中，家庭暴力是最常见的诱因。并不是经历过严重创伤性事件的所有儿童都会出现应激障碍。

儿童不一定直接经历创伤性事件。如果他们目击了发生在他人身上的创伤性事件（即使只是通过媒体曝光）或获知关系亲密的家庭成员出现此类事件，则可能出现应激障碍。

某些因素可能会影响儿童是否患上创伤后应激障碍，且如果发生，会影响他们的病情。这些因素包括：

创伤事件的严重程度

事件发生期间是否发生人身伤害

孩子的性格如何

家庭的社会和经济地位如何

孩子之前是否经历过逆境（例如性虐待）

家庭状况如何

孩子是否有患精神障碍的家庭成员

孩子是否得到家庭和社会支持

你知道吗……

症状 急性应激障碍和创伤后应激障碍的症状相似，包括几种不同类型的症状。 重新体验事件（侵入症状） 儿童可能会在清醒（幻觉重现）或入睡（噩梦）时再次经历创伤事件。幻觉重现通常由与原事件相关的一些事物引发。例如，在曾受到狗袭击的儿童中，看到一只狗可能会导致幻觉重现。幻觉重现期间，儿童可能受到惊吓，或对周围环境无所知。他们可能暂时丧失与现实的联系，并拼命试图躲藏或逃避，仿佛他们正处于危险之中。 不那么明显的是，儿童可在思考、心理表象或回忆中重现事件，这令人非常痛苦。幼儿可能经常在游戏中重演事件。 回避提醒（回避症状） 儿童可能会持续回避让他们想起创伤的事情（活动、情况或人物）。他们试图逃避一切关于创伤性事件的思考、感情或交流；设法回避能够唤起创伤性记忆的行动、场景或人。他们通常无法避免回忆起事件。 对思维和情绪的负面影响 感觉到感情麻木或感觉脱离身体较为常见。患儿可能对平常的活动失去兴趣，脱离人群，以及担心自己会早死。 有时患儿也会感到内疚，例如因为他们幸免于难而其他人却没有，或他们无法阻止事件发生。他们可能不记得重大事件的细节，或可能错误地记住事件。例如，他们可能认为自己要对事件负责。 警觉性和反应的变化 儿童可能会过度警惕危险的警告信号。他们可能会感到极度紧张（称为反应过度），使他们紧张不安、无法放松并容易被吓到。 很难控制他们的反应，可导致鲁莽行为或愤怒爆发。他们可能难以放松、入睡或专心。 解离症状 孩子感觉自己脱离了身体，就像在做梦一样。他们还认为世界是虚幻的。

诊断 创伤性事件史

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有时进行症状问卷调查 应激障碍的诊断基于令人惊恐、令人恐惧的创伤事件以及随后的特征性症状史。 为诊断急性应激障碍或创伤后应激障碍，症状必须引起严重困扰或妨碍儿童的正常功能。 如果症状持续 3 天到 1 个月，则可诊断为急性应激障碍。如果症状持续超过 1 个月，则诊断为创伤后应激障碍。