分离性遗忘症是一种由创伤和应激引起的遗忘（失忆），导致不能回忆起重要的个人信息。

本病患者的记忆有大段缺失，范围可从几分钟到数十年。

当通过检查排除其他可能的病因后，医生根据症状诊断本病。

可以采用记忆提取技术，如催眠和药物辅助下的谈话治疗，帮助记忆恢复。

心理治疗有助于患者应对激发分离性遗忘的事件。

（另请参见分离性障碍概述和记忆缺失。）

遗忘是指全部或部分地不能回忆最近或遥远的经历。当遗忘是因为心理疾病而非一般疾病引起时，被称为分离性遗忘。

在分离性遗忘中，丧失的记忆通常是日常自觉意识下正常觉知的信息或者“自传性”的信息：

自己是谁

去了哪里

与谁说了话

做了、说了、想了和感觉到了哪些东西

所遗忘的记忆常是与创伤或应激事件相关的信息，比如儿童期受到虐待。有时，尽管这些内容被忘记了，仍可继续对患者的行为产生影响。例如，一位女性在电梯内被强奸，但不能记起任何细节，不过她仍然回避电梯，也不愿意进电梯。

分离性遗忘症可能报道不足，因此无法获得其患病率的准确统计数据。分离性遗忘症在女性中更常见，通常患者经历或目睹过创伤事件，比如躯体虐待或性虐待、强奸、战争、种族灭绝、意外事故、自然灾害或亲人死亡。它也可能由严重的财务困扰或巨大的内在冲突（如对某些冲动或行动感到愧疚、明显无法解决的人际关系困难或犯罪）导致。

这种遗忘可在创伤性事件发生后持续一段时间。有时，患者似乎会自发恢复记忆。

除非有其他人证实或有其他证据，否则无法确定这些恢复的记忆与过往真实事件有多接近和一致。

分离性遗忘症的症状 分离性遗忘最常见的症状是记忆缺失。 记忆缺失的内容可能为： 某特定事件或多个事件，或某特定时间段，比如儿童期受虐的那些月或年，或激烈作战的那些天（局限性遗忘症）

仅某个事件的某些方面，或仅某段时间发生的某些事件（选择性遗忘症）

个人身份和整个人生经历，有时包括熟练的技能和对世界的知识（全面性遗忘症）

特定类型的信息，比如有关某个人的所有信息，或有关其家庭的所有信息（系统性遗忘症）

每个新发生的事件（连续性遗忘症） 全面性遗忘很少见。它多见于老兵、受过性侵犯以及经历过极度精神压力或冲突的人。它通常突然出现。 遗忘症可能不会在创伤或应激事件后立即出现。它可能会等数小时、数天或更长时间再出现。 丧失记忆后不久，有些患者似乎困惑不清。有些非常痛苦。有些则异常漠然。 大多数分离性遗忘症患者存在一个或多个记忆缺口。这些缺口的跨度通常为几分钟、几小时或几天，但也可跨越数年、数十年乃至一生。多数患者不能意识到或仅部分意识到自己存在记忆缺失。他们仅在记忆复现时或面对一些证据证实自己做过一些自己无法记起的事情时，才意识到自己存在记忆缺失。 患者在建立和维持情感关系方面存在困难。 有些患者会出现往事重现，比如见于创伤后应激障碍 (PTSD)。也即，患者重温事件，就好像事件真的在发生一样，而且患者不能意识到他们后来的个人经历——比如他们从创伤中幸存下来。往事重现与对重现期间所发生事件的遗忘可相间出现。有些分离性遗忘症患者后期会出现 PTSD，特别是当他们意识到触发其遗忘症的创伤或应激事件后。 患者可能也会出现一些不明确的症状，比如疲劳、无力或睡眠障碍。抑郁和自杀以及其他自毁行为（如物质滥用和鲁莽的性行为）很常见。当遗忘症突然消退，患者难以承受创伤性记忆时，自杀行为的风险可能会增加。 少数情况下，极端形式的分离性遗忘症患者会突然离家出走一段时间。在此期间，他们不记得自己的某些或全部过去，包括他们自己是谁（他们的身份）。这些发作称作分离性神游症。

分离性遗忘症的诊断 医生根据 《精神疾病诊断与统计手册》 第五版文本修订版 (DSM-5-TR) 中的特定诊断标准进行评估

有时要做检查以排除其他原因 医生根据患者的症状诊断分离性遗忘： 患者不能记起正常情况下不会遗忘的重要个人信息（通常与创伤或应激有关）。

他们对自己的症状感到非常痛苦，或症状导致他们无法正常社交或工作。 医生还会进行体格检查，以排除痴呆等造成遗忘的神经科病因。 有时需要做辅助检查，以排除其他遗忘症病因。检查内容包括： 磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT)，以排除脑肿瘤及其他结构性脑病

脑电图 (EEG) 以排除癫痫

血液或尿液毒素和药物检查 同时心理检测也须进行以确定诊断。一些特殊的心理测试有助于医师更好地区分分离性遗忘症的特点，进而制定行之有效的治疗方案。

分离性遗忘症的治疗 营造充满支持关爱的环境

有时可采用记忆提取疗法（比如催眠）

心理治疗 营造充满支持关爱的环境 医生在开始治疗时可为患者营造安全感 — 比如，帮患者避免进一步的创伤。如果患者并无明显急迫的原因需要恢复对痛苦事件的记忆，这种支持性治疗可能已经足够。患者可能会逐渐恢复丧失的记忆。当充满支持关爱的环境不能改善患者状况或患者迫切需要恢复记忆时，医生可能会使用催眠术或药物辅助访谈。 记忆提取疗法 如果丧失的记忆不能恢复，或者患者迫切需要恢复记忆，则可采取记忆提取疗法，通常能成功恢复记忆。它们包括 催眠术

药物辅助访谈（静脉给予镇静剂后再进行访谈，比如给予巴比妥或苯二氮䓬类药物） 医师应用催眠术和药物辅助访谈可以降低患者因遗忘而产生的焦虑，并且克服或绕过患者的防御机制——为了避免回忆起痛苦的经历或冲突由患者自己设立的保护反应。 但是，医生要小心谨慎，避免暗示患者应回忆起哪些东西（以免制造虚假记忆），也避免引发患者的极度焦虑。回顾刺激记忆丧失的创伤情况通常是非常令人不安的。 通过这种技术恢复的记忆不一定很准确，需要其他人的印证或其他信息的补充。所以，在进行催眠术或药物辅助访谈前，医师必须告知患者恢复的记忆不一定准确，并在获得患者的同意后方能进行。 此外，医生试图向分离性遗忘症患者保证，医生想要帮助他们。受到虐待的人，特别是在童年时期，有时对治疗师持怀疑态度，并可能预期治疗师利用自己或虐待自己，施加令人不舒服的记忆，而不是帮助他们恢复真实的记忆。 最大限度地修补记忆缺损有可能使患者逐渐恢复自我体验和对自我身份的认识。 心理治疗 一旦遗忘症消退后，持续的心理疗法可帮助患者： 认识那些导致遗忘症的创伤或冲突

寻找消除它们的方法

尽可能避免未来的进一步创伤

恢复正常功能