什么是强迫症 (OCD)？
强迫观念指即使想要停止思考也无法停止的事物。它们可能是担忧、念头、图像或做某事的冲动。有强迫观念会让人焦虑而不适。
强迫行为指重复做某件事的强烈冲动，即使自己不想做或者认为不应该做。强迫行为通常包括做一些用来缓解强迫观念所带来的焦虑的事情。例如，如果您对病菌有强迫观念，可能会有每天洗很多次手的强迫行为，即使手并不脏。
强迫症 (OCD) 是一种精神疾病，包括强迫观念、强迫行为或两者兼有。
OCD 的症状是什么？
常见的强迫观念包括：
担心因为触碰门把手等原因而感染细菌
担心一些重要的安全措施，例如锁住前门或关闭炉灶
担心物品未能有序排列，例如，物品没有均匀地排列在桌子上或衣橱里
人们可能会试图忽视或控制强迫观念。但如果他们做不到，则可能会变得更焦虑。
常见的强迫行为包括：
清洗或清洁
检查事情，如反复检查门是否上锁
计数
以某种顺序或模式摆放东西
强迫行为通常每次必须完全按照相同的方式进行，有时需要重复特定次数。
某些强迫行为可被其他人注意到（例如反复锁门和开门）。另一些强迫行为更为隐秘（如自己计数）。
医生如何判断是否患有 OCD？
大多数人都会担心某些事情。而且，许多人非常清洁、有序，有他们喜欢的特殊行事方式。只有在以下情况下，医生才会认为强迫观念或强迫行为是一种疾病：
让人非常不安
花费很多时间（至少每天一小时）
在日常生活中造成问题
例如，许多人偶尔会在离开家后返回检查炉灶是否已经关闭。但是，如果反复不断地回家检查是否关闭炉灶，就是患有 OCD。OCD 可能会导致生活中的问题，例如，因为持续检查，上班总是迟到。
医生如何治疗 OCD？
医生使用以下一个或两个方法治疗 OCD：
让治疗师缓慢地将您暴露于引起强迫观念的事物，但不让您执行强迫行为
抗抑郁药
例如，如果您对病菌感到厌恶，有洗手的强迫行为，治疗师可能会要求您接触干净的马桶座圈，之后不能洗手。