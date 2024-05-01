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小知识
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强迫症 (OCD)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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什么是强迫症 (OCD)？

强迫观念指即使想要停止思考也无法停止的事物。它们可能是担忧、念头、图像或做某事的冲动。有强迫观念会让人焦虑而不适。

强迫行为指重复做某件事的强烈冲动，即使自己不想做或者认为不应该做。强迫行为通常包括做一些用来缓解强迫观念所带来的焦虑的事情。例如，如果您对病菌有强迫观念，可能会有每天洗很多次手的强迫行为，即使手并不脏。

强迫症 (OCD) 是一种精神疾病，包括强迫观念、强迫行为或两者兼有。

  • 大多数强迫观念和强迫行为与对伤害或风险的担忧有关，例如污垢、疾病、火灾或盗窃

  • OCD 患者每天可能花好几个小时思考他们的强迫观念并实施他们的强迫行为，导致他们的日常生活出现问题

  • 一些 OCD 患者知道他们的担忧不切实际，但另一些则认为它们是合理的

  • 患者常有其他精神疾病，例如焦虑障碍重度抑郁双相障碍

  • 治疗可包括特殊类型的治疗和药物

OCD 的症状是什么？

常见的强迫观念包括：

  • 担心因为触碰门把手等原因而感染细菌

  • 担心一些重要的安全措施，例如锁住前门或关闭炉灶

  • 担心物品未能有序排列，例如，物品没有均匀地排列在桌子上或衣橱里

人们可能会试图忽视或控制强迫观念。但如果他们做不到，则可能会变得更焦虑。

常见的强迫行为包括：

  • 清洗或清洁

  • 检查事情，如反复检查门是否上锁

  • 计数

  • 以某种顺序或模式摆放东西

强迫行为通常每次必须完全按照相同的方式进行，有时需要重复特定次数。

某些强迫行为可被其他人注意到（例如反复锁门和开门）。另一些强迫行为更为隐秘（如自己计数）。

医生如何判断是否患有 OCD？

大多数人都会担心某些事情。而且，许多人非常清洁、有序，有他们喜欢的特殊行事方式。只有在以下情况下，医生才会认为强迫观念或强迫行为是一种疾病：

  • 让人非常不安

  • 花费很多时间（至少每天一小时）

  • 在日常生活中造成问题

例如，许多人偶尔会在离开家后返回检查炉灶是否已经关闭。但是，如果反复不断地回家检查是否关闭炉灶，就是患有 OCD。OCD 可能会导致生活中的问题，例如，因为持续检查，上班总是迟到。

医生如何治疗 OCD？

医生使用以下一个或两个方法治疗 OCD：

  • 让治疗师缓慢地将您暴露于引起强迫观念的事物，但不让您执行强迫行为

  • 抗抑郁药

例如，如果您对病菌感到厌恶，有洗手的强迫行为，治疗师可能会要求您接触干净的马桶座圈，之后不能洗手。 

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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