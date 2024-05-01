强迫观念指即使想要停止思考也无法停止的事物。它们可能是担忧、念头、图像或做某事的冲动。有强迫观念会让人焦虑而不适。

强迫行为指重复做某件事的强烈冲动，即使自己不想做或者认为不应该做。强迫行为通常包括做一些用来缓解强迫观念所带来的焦虑的事情。例如，如果您对病菌有强迫观念，可能会有每天洗很多次手的强迫行为，即使手并不脏。

强迫症 (OCD) 是一种精神疾病，包括强迫观念、强迫行为或两者兼有。