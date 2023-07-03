强迫症 (OCD) 患者存在强迫观念——反复出现一些想法、画面或冲动，即使患者并不想这样。这些强迫观念可侵入患者的脑海，即使是在患者考虑或做其他事情时。另外，强迫观念通常可导致极大的困苦或焦虑。强迫观念的主题包括伤害（对自己或他人）、清洗或污染、禁止或禁忌的想法（例如，攻击性或性强迫观念）以及苛求对称性。

常见的强迫观念包括：

担心污染（如担心接触门把手会引起疾病）

多疑（例如担心家正门没有锁）

担心物品没有完全排整齐或放平

由于强迫观念不使人愉悦，所以患者经常会试图忽视和／或控制它们。

强迫动作（又称强迫性仪式）是患者应对强迫观念的一种方法。例如，患者可能会觉得不得不反复地、有目的地和故意地做一些事情，以试图预防或缓解由强迫观念导致的焦虑。

常见的强迫动作包括：

为去除污染而反复洗涤或清洁

检查多次以缓和疑虑（例如检查以确定门锁了）

计数（例如重复一个动作一定次数）

整理排序（例如将餐具或工作区物品排列成特定的顺序）

大多数强迫行为可被发现，如反复洗手或反复检查门是否锁好等。而其他一些强迫行为并不易被发现，如脑中反复计数或为了消除危险而不断喃喃自语的提醒等。

强迫行为可能需要刻板地遵守严格的规则来完成。强迫行为可能与强迫观念存在逻辑联系，也可能没有。当强迫动作与强迫观念存在逻辑联系时（例如，为不使自己脏而洗澡或者检查炉灶以防止火灾），它们就明显过度。例如，患者可能每天洗澡数小时，或者总在离家前检查炉灶 30 次。所有强迫观念和仪式动作均耗时很长。患者每天可能会为它们花费数小时。它们可能会导致极大的困苦或干扰了患者的正常行事，以至于丧失行为能力。

大多数 OCD 患者同时具有强迫观念和强迫行为。

大多数 OCD 患者至少能意识到他们的强迫观念与真实的风险或现实不符且他们的强迫行为是过度的。然而，少数患者深信他们的强迫观念有充分依据，且他们的强迫行为是合理的。

大部分 OCD 患者都能意识到他们的强迫行为是过度的。所以他们的强迫行为常具有隐蔽性，即便这些例行行为每天可能花费数个小时。

OCD 症状导致人际关系可能恶化，OCD 患者在学校、工作中或日常功能其他方面的表现可能下降。

许多 OCD 患者也有其他精神疾病。约 76% 的 OCD 患者被终生诊断为焦虑障碍，约 41% 的患者被终生诊断为重度抑郁症，23% 至 32% 的患者有强迫型人格障碍。

约 35% 至 50% 的 OCD 患者在某个时间点有自杀想法，约 10% 至 15% 的人尝试自杀。如果患者还患有重度抑郁症，自杀企图的风险会增加（请参见自杀行为）。