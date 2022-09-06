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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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依赖型人格障碍

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
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您的人格是您思考、理解、反应和与人建立关系的独特方式。

人格障碍不只是不寻常的人格。它是指您的人格特质在您的生活中造成重大问题，或导致您不能正常地与他人建立关系。

什么是依赖型人格障碍？

依赖型人格障碍是：

  • 极度依赖他人的一种模式

依赖型人格障碍的患者通常会：

  • 害怕自己不能照顾自己，担心被抛弃

  • 表现得服从而渴求，以便让其他人想要照顾他们

  • 缺乏信心，需要很多安慰

  • 寻求建议，即使是简单的决策

  • 让其他人为他们做决定，例如，让他们的配偶告诉他们应该穿什么、做什么工作以及结交哪些朋友

  • 让他人利用他们，比如同意为他们做不愉快的任务

  • 由于害怕失去虐待者的支持而容忍身体、情绪或性虐待

  • 很难表达与他人的意见分歧，即使他们是正确的

  • 很难自己开始项目或独立工作，但当他们感到确信有人支持自己的时候，通常能够正常工作

大多数人都会时而从其他人那里寻求帮助或建议，并尽量与人和睦相处。然而，如果患者让他人统治自己的生活甚至虐待自己，或者如果患者不能在工作场所正常工作，这种行为可能会成为一种疾病。

他们也可能有抑郁焦虑酗酒，或另一种人格障碍

是什么导致了依赖型人格障碍？

依赖型人格障碍可能由以下因素共同引起：

  • 家族性的人格特质

  • 儿童期的糟糕经历

  • 焦虑

医生如何治疗依赖型人格障碍？

医生通过以下方式治疗依赖型人格障碍：

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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