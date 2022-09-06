依赖型人格障碍是：

极度依赖他人的一种模式

依赖型人格障碍的患者通常会：

害怕自己不能照顾自己，担心被抛弃

表现得服从而渴求，以便让其他人想要照顾他们

缺乏信心，需要很多安慰

寻求建议，即使是简单的决策

让其他人为他们做决定，例如，让他们的配偶告诉他们应该穿什么、做什么工作以及结交哪些朋友

让他人利用他们，比如同意为他们做不愉快的任务

由于害怕失去虐待者的支持而容忍身体、情绪或性虐待

很难表达与他人的意见分歧，即使他们是正确的

很难自己开始项目或独立工作，但当他们感到确信有人支持自己的时候，通常能够正常工作

大多数人都会时而从其他人那里寻求帮助或建议，并尽量与人和睦相处。然而，如果患者让他人统治自己的生活甚至虐待自己，或者如果患者不能在工作场所正常工作，这种行为可能会成为一种疾病。

他们也可能有抑郁、焦虑、酗酒，或另一种人格障碍。