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小知识
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表演型人格障碍

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
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您的人格是您思考、理解、反应和与人建立关系的独特方式。

人格障碍不只是不寻常的人格。它是指您的人格特质在您的生活中造成重大问题，或导致您不能正常地与他人建立关系。

什么是表演型人格障碍？

表演型人格障碍是：

  • 想成为关注中心并以戏剧性、不当方式引起注意的一种模式

表演型人格障碍在女性中更常见。患者经常会：

  • 活泼、热情、性感而具有魅力

  • 需要关注，如果不能获得关注会抑郁

  • 穿着不妥的性感或浮夸的衣服上班或上学，以此获取关注

  • 情绪变化迅速，以戏剧性方式表达出来

  • 容易受他人影响

  • 很难变得关系亲密

  • 寻求新奇和刺激，容易无聊，因此可能经常换工作、换朋友

许多人都是迷人而性感的，并且喜欢被人关注。但是，如果患者必须成为关注中心，否则就会抑郁，那么这种行为可能会成为一种疾病。如果患者由于持续的改变和戏剧性而不能维持关系或工作，这也会成为问题。

表演型人格障碍患者还可能有其他人格障碍或抑郁

是什么导致了表演型人格障碍？

表演型人格障碍可能由以下两种情况引起：

  • 您的基因（您的父母传递给您的基因信息）

  • 您的经历和养育方式，例如您的父母如何对待您

医生如何治疗表演型人格障碍？

医生用以下方式治疗表演型人格障碍：

  • 治疗

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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