您的人格是您思考、理解、反应和与人建立关系的独特方式。
人格障碍不只是不寻常的人格。它是指您的人格特质在您的生活中造成重大问题，或导致您不能正常地与他人建立关系。
什么是表演型人格障碍？
表演型人格障碍是：
想成为关注中心并以戏剧性、不当方式引起注意的一种模式
表演型人格障碍在女性中更常见。患者经常会：
活泼、热情、性感而具有魅力
需要关注，如果不能获得关注会抑郁
穿着不妥的性感或浮夸的衣服上班或上学，以此获取关注
情绪变化迅速，以戏剧性方式表达出来
容易受他人影响
很难变得关系亲密
寻求新奇和刺激，容易无聊，因此可能经常换工作、换朋友
许多人都是迷人而性感的，并且喜欢被人关注。但是，如果患者必须成为关注中心，否则就会抑郁，那么这种行为可能会成为一种疾病。如果患者由于持续的改变和戏剧性而不能维持关系或工作，这也会成为问题。
表演型人格障碍患者还可能有其他人格障碍或抑郁。
是什么导致了表演型人格障碍？
表演型人格障碍可能由以下两种情况引起：
您的基因（您的父母传递给您的基因信息）
您的经历和养育方式，例如您的父母如何对待您
医生如何治疗表演型人格障碍？
医生用以下方式治疗表演型人格障碍：
治疗