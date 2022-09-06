表演型人格障碍是：

想成为关注中心并以戏剧性、不当方式引起注意的一种模式

表演型人格障碍在女性中更常见。患者经常会：

活泼、热情、性感而具有魅力

需要关注，如果不能获得关注会抑郁

穿着不妥的性感或浮夸的衣服上班或上学，以此获取关注

情绪变化迅速，以戏剧性方式表达出来

容易受他人影响

很难变得关系亲密

寻求新奇和刺激，容易无聊，因此可能经常换工作、换朋友

许多人都是迷人而性感的，并且喜欢被人关注。但是，如果患者必须成为关注中心，否则就会抑郁，那么这种行为可能会成为一种疾病。如果患者由于持续的改变和戏剧性而不能维持关系或工作，这也会成为问题。

表演型人格障碍患者还可能有其他人格障碍或抑郁。