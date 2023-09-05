表演型人格障碍是一种精神健康疾病，特点是过度的情绪化和寻求注意的普遍模式。

表演型人格障碍的患者需要持续地成为关注的中心，经常打扮和用不恰当的诱惑和挑衅方式行动，非常戏剧性地表现自己，通过以上方式达到成为关注中心的目标。

医生根据特定症状诊断来表演型人格障碍，包括由于不是注意的中心而引起的不适，与他人互动中不恰当的诱惑或挑衅，以及戏剧性的行为和情绪表达。

专注于潜在冲突的心理治疗可能会有所帮助。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

具有表演型人格障碍的人，利用自己的外表，并以不恰当的诱惑或挑衅方式来获得其他人的注意。他们经常以顺从的方式保持他人的注意力。

在美国，表演型人格障碍发生于约 2% 的人。一些研究表明，它在男性和女性中的发病率相同。

患者经常患有其他障碍。其中包括以下的一种或多种：

其他人格障碍（反社会型、边缘型和自恋型）

躯体症状障碍，这可能是他们就医的原因

重度抑郁症或持续性抑郁症

转换障碍

表演型人格障碍的症状 需要关注 具有表演型人格障碍的人，不断地试图成为关注的中心，当他们不是时，往往会变得抑郁。他们往往活泼，戏剧化，热情和轻浮，有时能够吸引新认识的人。 本障碍患者经常打扮，并采取不恰当的诱惑和挑衅方式形式，而且不仅仅针对潜在的浪漫对象，而是在许多情况下，包括在工作和学校中。因为他们想要以自己的外表给他人留下深刻的印象，所以常常过度专注于自己的外表。 情绪问题 情绪可能会迅速消失和出现，因此对其他人而言可能看起来很肤浅。同时，情绪往往被夸大地表达出来。本障碍患者说话很激烈，表达强烈的意见，但没有什么事实或细节来支持他们的意见。 在情感或性关系上达成亲密可能很困难。患者通常无意识地扮演了这样的角色（例如受害者的角色）。他们可能试图通过诱惑或情感操纵来控制伴侣，同时变得非常依赖伴侣。 其他症状 具有表演型人格障碍的人很容易受到他人和当前趋势的影响。他们很容易受暗示。此外，他们往往过于信任，特别是权威人士，他们认为，这样的人可能能够解决自己的所有问题。 这些人经常认为自己与他人的关系很亲密，其实没那么亲密。 自恋型人格障碍患者渴望新奇，容易感到厌倦。因此，他们可能会频繁地换工作和朋友。他们很容易因为不得不等待奖励而感到沮丧，所以他们行为的动机往往是立即获得满足感。

表演型人格障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生通常根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR)，来诊断人格障碍类型。 医生诊断表演型人格障碍的标准是，当事人必须有不断夸大自己的情绪并寻求关注的特点，至少符合以下中的 5 点： 当自己不是关注的中心时，他们感到不舒服。

他们以不恰当的性诱惑或挑逗方式与他人互动。

他们的情绪迅速转变，使他们显得肤浅。

他们一贯使用他们的外表来唤起对自己的注意。

他们的发言非常空洞，缺乏细节。

他们以戏剧化、追求剧场效果及夸张的方式表达自己的情绪。

他们很容易受他人或情境的影响。

他们眼中的自己与他人关系亲密，实际上没有那么亲密。 此外，症状早在成年早期就已经开始了。