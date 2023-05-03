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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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吸烟

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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为什么吸烟对我的健康有害？

人们通过香烟、雪茄和烟斗吸烟。烟草烟雾有很多有害的化学物质会导致全身的问题，而不仅仅是你的肺部。

吸入其他吸烟者喷出的烟雾，即二手烟可能会导致与自己吸烟同样的健康问题。

怀孕期间吸烟可能会伤害未出生的婴儿并导致：

电子香烟怎么样？

称为电子烟和蒸汽烟的电子香烟含有液体尼古丁和调味化学物质，而不是烟草。电子烟或蒸汽烟将液体加热成蒸气以供你吸入。

  • 如果它们含有尼古丁，且因为尼古丁会令人上瘾，你可能会沉迷于电子烟或蒸汽烟

  • 因为电子烟或蒸汽烟没有东西燃烧，所以不会产生由烟雾引起的相同问题

  • 蒸汽中的某些物质，如总碳氢有机气体（THC）或维生素E醋酸盐似乎会导致严重的肺损伤，有时甚至导致死亡

  • 电子烟和蒸汽烟问世的时间不够长，医生不知道长期风险

如果小孩吞下尼古丁怎么办？

吃掉香烟或任何含尼古丁的物质（如尼古丁口香糖）的儿童需要紧急治疗。医生会为孩子治疗尼古丁中毒。

吸烟有什么影响？

即刻效应

你吸烟时经常感觉不到什么，但你可能会感到：

  • 更多精力

  • 更好地集中注意力

  • 较少饥饿感

如果你尝试吸烟并且还不习惯，你可能会感到胃部不适、潮红或两者兼而有之。

长期效应

吸烟会危害到身体的几乎每个器官。吸烟有关的主要问题有以下几个：

吸烟还使你更可能出现以下情况：

吸烟还会导致：

  • 皮肤干燥粗糙

  • 头发稀疏

  • 牙齿变黄

  • 体重减轻

戒断症状

如果你戒烟，你可能会出现戒断症状。戒断是指当你停止服用长时间服用的药物后感到不适。戒烟可能会导致你：

  • 想吸烟

  • 感到喜怒无常、焦虑、困倦或悲伤

  • 头痛和难以集中注意力

  • 颤抖（震颤）

  • 胃部不适和体重增加

我应该和医生谈谈我的吸烟情况吗？

是的，你应该和你的医生讨论吸烟和吸烟量。

你的医生可以：

  • 解释为什么吸烟会伤害你的身体

  • 帮你戒烟

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