为什么吸烟对我的健康有害？

为什么吸烟对我的健康有害？

人们通过香烟、雪茄和烟斗吸烟。烟草烟雾有很多有害的化学物质会导致全身的问题，而不仅仅是你的肺部。

吸烟会让人上瘾，因为烟草中含有尼古丁

吸烟导致癌症

吸烟会增加你心脏病发作或患肺病的可能性（例如慢性阻塞性肺病[COPD]或肺癌）

戒烟很难，但药物和学习如何改变你的习惯可能有所帮助

吸入其他吸烟者喷出的烟雾，即二手烟可能会导致与自己吸烟同样的健康问题。

怀孕期间吸烟可能会伤害未出生的婴儿并导致：

宝宝出生得太早

出生体重低

婴儿猝死综合征

婴儿的肺部问题，包括哮喘

电子香烟怎么样？ 称为电子烟和蒸汽烟的电子香烟含有液体尼古丁和调味化学物质，而不是烟草。电子烟或蒸汽烟将液体加热成蒸气以供你吸入。 如果它们含有尼古丁，且因为尼古丁会令人上瘾，你可能会沉迷于电子烟或蒸汽烟

因为电子烟或蒸汽烟没有东西燃烧，所以不会产生由烟雾引起的相同问题

蒸汽中的某些物质，如总碳氢有机气体（THC）或维生素E醋酸盐似乎会导致严重的肺损伤，有时甚至导致死亡

电子烟和蒸汽烟问世的时间不够长，医生不知道长期风险