为什么吸烟对我的健康有害？
人们通过香烟、雪茄和烟斗吸烟。烟草烟雾有很多有害的化学物质会导致全身的问题，而不仅仅是你的肺部。
吸烟会让人上瘾，因为烟草中含有尼古丁
吸烟导致癌症
吸烟会增加你心脏病发作或患肺病的可能性（例如慢性阻塞性肺病[COPD]或肺癌）
戒烟很难，但药物和学习如何改变你的习惯可能有所帮助
吸入其他吸烟者喷出的烟雾，即二手烟可能会导致与自己吸烟同样的健康问题。
怀孕期间吸烟可能会伤害未出生的婴儿并导致：
电子香烟怎么样？
称为电子烟和蒸汽烟的电子香烟含有液体尼古丁和调味化学物质，而不是烟草。电子烟或蒸汽烟将液体加热成蒸气以供你吸入。
如果它们含有尼古丁，且因为尼古丁会令人上瘾，你可能会沉迷于电子烟或蒸汽烟
因为电子烟或蒸汽烟没有东西燃烧，所以不会产生由烟雾引起的相同问题
蒸汽中的某些物质，如总碳氢有机气体（THC）或维生素E醋酸盐似乎会导致严重的肺损伤，有时甚至导致死亡
电子烟和蒸汽烟问世的时间不够长，医生不知道长期风险
如果小孩吞下尼古丁怎么办？
吃掉香烟或任何含尼古丁的物质（如尼古丁口香糖）的儿童需要紧急治疗。医生会为孩子治疗尼古丁中毒。
吸烟有什么影响？
即刻效应
你吸烟时经常感觉不到什么，但你可能会感到：
更多精力
更好地集中注意力
较少饥饿感
如果你尝试吸烟并且还不习惯，你可能会感到胃部不适、潮红或两者兼而有之。
长期效应
戒断症状
如果你戒烟，你可能会出现戒断症状。戒断是指当你停止服用长时间服用的药物后感到不适。戒烟可能会导致你：
想吸烟
感到喜怒无常、焦虑、困倦或悲伤
头痛和难以集中注意力
颤抖（震颤）
胃部不适和体重增加
我应该和医生谈谈我的吸烟情况吗？
是的，你应该和你的医生讨论吸烟和吸烟量。
你的医生可以：
解释为什么吸烟会伤害你的身体
帮你戒烟