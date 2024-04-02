如果我的青少年孩子正在使用或滥用物质，该怎么办？

如果我的青少年孩子正在使用或滥用物质，该怎么办？

如果您发现以下问题，请与您的孩子以及您孩子的医生谈谈物质使用问题：

异常行为

抑郁或情绪不稳定

朋友圈发生改变

成绩变差

对活动失去兴趣

药物或药用品，例如管、注射器和秤

您的孩子的医生将：

私下询问您的孩子关于物质使用的情况

帮助弄清是否可能出现物质使用问题

如有需要，请转诊您的孩子以进行测试

如有需要，请转诊您的孩子以进行治疗

青少年的物质使用障碍的治疗与成人治疗相似。但是，应该由专门研究该年龄段及其需求的人士来治疗青少年。