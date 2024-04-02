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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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青少年中的物质使用

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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青少年物质使用是指青少年使用酒精、烟草和药物（包括没有处方情况下获得的处方药）。此类使用可能是偶然的实验性质，也可能是定期，且持续进行的。

任何物质使用都会增加其他问题的风险。例如，使用物质的青少年更有可能发生车祸、打架、不明智或不想要的性行为、用药过量或其他行为问题。即使偶尔的物质使用也是有风险的，成人不应忽视或认可。 

使用非法物质的青少年出现长期问题的风险较高。这些问题包括心理健康问题、学业成绩差以及成瘾和过量用药等物质使用障碍

  • 青少年通常会尝试喝酒或其他物质，但定期使用很少见

  • 酒精是青少年最常用的物质——他们经常大量喝酒和暴饮，这增加了打架、撞车和其他伤害原因的可能性

  • 父母和看护者、同伴和媒体会影响青少年对物质使用的态度

青少年最常使用哪些非法物质？

青少年使用许多物质，包括非处方药。最常见的物质是：

青少年还使用：

饮酒

  • 饮酒在青少年中是最常见的

  • 如果青少年从小开始饮酒或有家庭成员饮酒，则发生饮酒问题的概率更高

  • 为防止饮酒，劝阻青少年饮酒并树立好榜样

吸烟

  • 烟草使用包括抽香烟、烟斗或雪茄、咀嚼烟草、将烟草置于下唇和牙龈之间以及将其吸入鼻子中

  • 大多数吸烟的成人从青少年开始吸烟

  • 如果青少年的父母和看护者吸烟，他们更容易吸烟

  • 为防止吸烟，请勿在孩子面前吸烟，并与他们谈论烟草的影响

  • 如果您的孩子已经吸烟或使用烟草，请鼓励他戒烟并帮助他或她寻求支持

电子烟（电子烟、蒸汽烟）不燃烧烟草。它们加热含有尼古丁的液体，尼古丁是烟草中的活性成分。电子烟发出的“烟”只是含尼古丁的水蒸汽。由于燃烧烟草产生的烟雾会导致肺癌和慢性阻塞性肺疾病 (COPD)，因此，电子烟已被推荐为更安全的香烟替代品。但是，它们不一定安全：

  • 电子烟中含有尼古丁，这很容易上瘾

  • 医生不知道其他物质与液态尼古丁混合是否有危险

  • 大多数使用电子烟的青少年也使用传统的烟草产品

如果我的青少年孩子正在使用或滥用物质，该怎么办？

如果您发现以下问题，请与您的孩子以及您孩子的医生谈谈物质使用问题：

  • 异常行为

  • 抑郁或情绪不稳定

  • 朋友圈发生改变

  • 成绩变差

  • 对活动失去兴趣

  • 药物或药用品，例如管、注射器和秤

您的孩子的医生将：

  • 私下询问您的孩子关于物质使用的情况

  • 帮助弄清是否可能出现物质使用问题

  • 如有需要，请转诊您的孩子以进行测试

  • 如有需要，请转诊您的孩子以进行治疗

青少年的物质使用障碍的治疗与成人治疗相似。但是，应该由专门研究该年龄段及其需求的人士来治疗青少年。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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