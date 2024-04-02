青少年物质使用是指青少年使用酒精、烟草和药物（包括没有处方情况下获得的处方药）。此类使用可能是偶然的实验性质，也可能是定期，且持续进行的。
任何物质使用都会增加其他问题的风险。例如，使用物质的青少年更有可能发生车祸、打架、不明智或不想要的性行为、用药过量或其他行为问题。即使偶尔的物质使用也是有风险的，成人不应忽视或认可。
使用非法物质的青少年出现长期问题的风险较高。这些问题包括心理健康问题、学业成绩差以及成瘾和过量用药等物质使用障碍。
青少年通常会尝试喝酒或其他物质，但定期使用很少见
酒精是青少年最常用的物质——他们经常大量喝酒和暴饮，这增加了打架、撞车和其他伤害原因的可能性
父母和看护者、同伴和媒体会影响青少年对物质使用的态度
青少年最常使用哪些非法物质？
青少年使用许多物质，包括非处方药。最常见的物质是：
青少年还使用：
吸入剂（有时称为 huffing）
致幻剂，例如苯环己哌啶 (PCP)、摇头丸 (LSD) 和某些蘑菇
安非他明和甲基苯丙胺
俱乐部毒品，例如摇头丸或 Molly
非处方药 (OTC)，例如止咳药和感冒药
饮酒
饮酒在青少年中是最常见的
如果青少年从小开始饮酒或有家庭成员饮酒，则发生饮酒问题的概率更高
为防止饮酒，劝阻青少年饮酒并树立好榜样
吸烟
烟草使用包括抽香烟、烟斗或雪茄、咀嚼烟草、将烟草置于下唇和牙龈之间以及将其吸入鼻子中
大多数吸烟的成人从青少年开始吸烟
如果青少年的父母和看护者吸烟，他们更容易吸烟
为防止吸烟，请勿在孩子面前吸烟，并与他们谈论烟草的影响
如果您的孩子已经吸烟或使用烟草，请鼓励他戒烟并帮助他或她寻求支持
电子烟（电子烟、蒸汽烟）不燃烧烟草。它们加热含有尼古丁的液体，尼古丁是烟草中的活性成分。电子烟发出的“烟”只是含尼古丁的水蒸汽。由于燃烧烟草产生的烟雾会导致肺癌和慢性阻塞性肺疾病 (COPD)，因此，电子烟已被推荐为更安全的香烟替代品。但是，它们不一定安全：
电子烟中含有尼古丁，这很容易上瘾
医生不知道其他物质与液态尼古丁混合是否有危险
大多数使用电子烟的青少年也使用传统的烟草产品
如果我的青少年孩子正在使用或滥用物质，该怎么办？
如果您发现以下问题，请与您的孩子以及您孩子的医生谈谈物质使用问题：
异常行为
抑郁或情绪不稳定
朋友圈发生改变
成绩变差
对活动失去兴趣
药物或药用品，例如管、注射器和秤
您的孩子的医生将：
私下询问您的孩子关于物质使用的情况
帮助弄清是否可能出现物质使用问题
如有需要，请转诊您的孩子以进行测试
如有需要，请转诊您的孩子以进行治疗
青少年的物质使用障碍的治疗与成人治疗相似。但是，应该由专门研究该年龄段及其需求的人士来治疗青少年。