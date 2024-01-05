口干是唾液流量下降或完全消失所致。这种情况会导致不适、干扰言语和吞咽、使假牙难戴，并通过使口腔酸度下降和细菌生长增加而造成口臭和口腔卫生恶化，从而促进龋洞发生。长期的口干症，可能引起严重的龋齿和口腔念珠菌病。口干是老年人常见的不良主诉。
口干症的病因
当唾液腺（口中的腺体，可产生唾液）出现功能障碍时，唾液分泌会减少，此时可出现口干。有许多病因，包括脱水和经口呼吸（参见表口干的某些病因）。
口干症的最常见病因是
药物和其他物质
头颈部放疗（癌症治疗）
药物是最常见的病因。大约有 400 种处方药和很多非处方药（柜台有售）可导致唾液分泌减少。最常见的药物类型包括以下：
具有抗胆碱能作用的药物（阻断乙酰胆碱的药物）
抗帕金森病药物（用来治疗帕金森病的药物）
癌症化疗药物
许多常用药物具有抗胆碱能作用。口干是众多抗胆碱能副作用中的一个。
许多化疗药物在服用期间引起严重的干燥和口腔溃疡（口腔炎）。通常在停药后这些问题会消失。
其他导致口干的常用药物包括某些抗高血压药（用于降低高血压的药物）、抗焦虑药（用于治疗焦虑症的药物）以及抗抑郁药（用于治疗抑郁症的药物）。
非法使用甲基苯丙胺可导致一种被称为“冰毒嘴”的疾病，这是一种由甲基苯丙胺导致的口干而引起的严重龋齿。药物引起的磨牙和咬牙、吸入的蒸气的热度、含糖饮料摄入量可能增加，以及使用该药物时口腔卫生差，可使损害更加严重。这种组合因素会导致牙齿非常迅速的破坏，并且对年轻人而言会导致终生的牙齿问题。
烟草使用通常会降低唾液分泌。
头颈部癌的放疗会严重损害涎腺，常造成永久性口干。即使很低剂量的照射也可能引起暂时性口干。
口干不常见的原因包括全身性（系统性）疾病。干燥综合征患者口干非常常见。有些糖尿病患者或 HIV 感染患者会有口干的问题。
口干症的评估
并不是所有有口干的人都需要由医生立即进行评估。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。
警示体征
在口干的人中，某些症状和特征都应引起关注。它们包括
广泛的龋齿
眼干、皮肤干燥、皮疹或关节疼痛
何时就医
有警示特征的人应该立即去看医生。有广泛龋齿的人应该进行牙科检查。有口干但没有警示征象及其他方面感觉尚好的人可在一个星期内去看他们的医生。
医生会怎么做
医生首先会询问症状和病史的问题。眼睛干燥或刺激感、皮肤干燥、皮疹和/或关节疼痛的症状提示有很高的干燥综合征可能性。医生还会询问过去或现在的放射性治疗、头颈部外伤史，有无HIV感染的诊断或危险因素。医生需要知道患者正在服用的所有药物或使用的物质以查明它们是否会引起口干。
医生接下来进行体检。体检检查主要关注口腔，观察干燥的程度。如果干燥的程度不清楚，医生可使用压舌板压住脸颊内部10秒。如果松开压舌板立即脱落，则唾液流动是正常的。如果难以移动压舌板，则唾液流动是不正常的。唇膏印，即唇膏粘到前牙，这可能是口干的一个有用指标。
医生还会检查口腔以发现是否存在任何由白色念珠菌引起的溃疡，并检查牙齿的疾病（例如，在不寻常的地方是否有龋洞）。意料外严重而快速发展的龋齿可能是使用娱乐性和非法药物（尤其是甲基苯丙胺）的迹象。
医生在病史采集和体检中的发现往往提示口干的病因以及接下来可能需要做的检查（参见表口干的某些原因）。如果口干在开始服用一种新的药物之后不久发生，医生常会尝试停药，观察症状是否消失。
检查
口干症的治疗
治疗原因，包括尽可能停用致病药物
有时使用增加唾液分泌的药物
唾液替代品
保持口腔卫生和定期的牙齿保健
如果可能，可针对口干的原因进行治疗。对于药物相关的口干，如果其当前的药物不能停用或不能更换，应当在早晨用药，而非在夜间，因为夜间口干更容易导致龋洞。对于所有药物，应考虑易于服用的制剂，例如液体。应该避免使用需要被放置在舌下的药物。人们在吞咽胶囊和片剂之前或将硝酸甘油放在舌下之前，应多喝水。人们也应避免使用解充血剂和抗组胺药。
症状控制
有助于控制口干症状的治疗措施包括
促进唾液分泌
唾液和其他液体的替代
控制龋洞
可增加唾液分泌的药物包括西维美林和毛果芸香碱。西维美林的主要副作用是恶心。毛果芸香碱的主要副作用包括出汗、潮红并排除大量的稀释尿液（多尿症）。
经常喝无糖液体和嚼含有木糖醇的口香糖有助于刺激唾液流动。使用含有羧甲基纤维素、羟乙基纤维素或甘油的非处方唾液替代品，可能也有帮助。
可将凡士林涂在嘴唇上和假牙下以缓解口腔内部的干燥、龟裂、疼痛和创伤。冷空气加湿器可以帮助口腔呼吸者，这些人的症状通常在晚上最严重。
细致的口腔卫生是必不可少的。人们应该定期刷牙（使用市售或处方氟化物牙膏）和使用牙线（包括就寝前），并每天使用氟化物冲洗液或凝胶。添加了钙和磷的新牙膏也可以帮助防止龋洞。人们应该更频繁地看自己的牙医以进行预防性牙科护理和去除菌斑。预防龋洞的最有效方法是使用定制的，装有处方牙膏的牙托，用于在家里使用氟化物，尤其是在晚上。但人们可能更喜欢在不使用牙托的情况下将处方氟化物牙膏涂抹在牙齿上。此外，牙医可以每年使用氟化钠涂剂 2〜4 次。
人们应避免含糖或酸性食物和饮料，以及任何干燥，辛辣或过热或过冷的刺激性食物。人们应该特别避免睡前吃糖。
老年人须知：口干
口干在老年人中更普遍，可能因为老年人常用的许多药物，而不是年龄本身的因素。
关键点
药物是最常见的病因，但某些疾病（最常见的是干燥综合征或 HIV 感染）和放射疗法也可导致口干。
可通过嚼含有木糖醇的口香糖或吮吸无糖糖果，服用某些药物，以及使用人工唾液替代品来增加唾液。
因为口干者龋齿的风险高，细致的口腔卫生、在家中的额外预防措施（包括每日使用非处方氟化物冲洗液或牙医开具的氟化物牙膏）以及牙医使用的氟化物是必不可少的。
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