当唾液腺（口中的腺体，可产生唾液）出现功能障碍时，唾液分泌会减少，此时可出现口干。有许多病因，包括脱水和经口呼吸（参见表口干的某些病因）。

口干症的最常见病因是

药物和其他物质

头颈部放疗（癌症治疗）

药物是最常见的病因。大约有 400 种处方药和很多非处方药（柜台有售）可导致唾液分泌减少。最常见的药物类型包括以下：

具有抗胆碱能作用的药物（阻断乙酰胆碱的药物）

抗帕金森病药物（用来治疗帕金森病的药物）

癌症化疗药物

许多常用药物具有抗胆碱能作用。口干是众多抗胆碱能副作用中的一个。

许多化疗药物在服用期间引起严重的干燥和口腔溃疡（口腔炎）。通常在停药后这些问题会消失。

其他导致口干的常用药物包括某些抗高血压药（用于降低高血压的药物）、抗焦虑药（用于治疗焦虑症的药物）以及抗抑郁药（用于治疗抑郁症的药物）。

非法使用甲基苯丙胺可导致一种被称为“冰毒嘴”的疾病，这是一种由甲基苯丙胺导致的口干而引起的严重龋齿。药物引起的磨牙和咬牙、吸入的蒸气的热度、含糖饮料摄入量可能增加，以及使用该药物时口腔卫生差，可使损害更加严重。这种组合因素会导致牙齿非常迅速的破坏，并且对年轻人而言会导致终生的牙齿问题。

烟草使用通常会降低唾液分泌。

头颈部癌的放疗会严重损害涎腺，常造成永久性口干。即使很低剂量的照射也可能引起暂时性口干。

口干不常见的原因包括全身性（系统性）疾病。干燥综合征患者口干非常常见。有些糖尿病患者或 HIV 感染患者会有口干的问题。