虽然口服避孕药可能有某些副作用，但这些副作用的总体风险很小。腹胀、乳房压痛、恶心和头痛是最常见的副作用。

仅含孕激素避孕药通常会导致阴道不规则出血。

突破性出血和不来月经（闭经）在使用复方口服避孕药的头几个月很常见，尤其是如果女性忘记服药时，但通常会随着身体对激素的适应而停止。突破性出血是指女性在服用活性避孕药期间，在月经间期发生的出血。医生可能会增加雌激素的剂量，以控制突破性出血和闭经。

一些副作用与药片中的雌激素有关。可能包括恶心、腹胀、水肿、血压增加、乳房胀痛以及偏头痛。其他副作用，如痤疮和食欲和情绪改变，则主要与孕激素的类型或剂量有关。某些女性在服用口服避孕药后，会因为体液潴留或食欲增加而增重 3 至 5 磅。很多副作用在低剂量药片中不常见。

口服避孕药也可引起呕吐、头痛、抑郁和睡眠问题。

口服避孕药可以导致某些女性脸部暗斑（黑斑病），类似于怀孕期间可能出现的情况。暴露在阳光下会让暗斑加重。如果出现暗斑，医生通常会让女性停用口服避孕药。日晒使颜色加深，停用避孕药后，色斑会慢慢减退。

口服避孕药可使一些疾病的风险增加。

服用复方口服避孕药的女性的静脉血栓形成风险是其服用口服避孕药前的 2 至 4 倍。如果女性患有导致血栓的疾病或家庭成员患有血栓，则需要进一步评估。这些女性可能无法服用含有雌激素的口服避孕药。如果服用口服避孕药的女性出现单腿肿胀、胸痛或呼吸短促，应立即就医。如果医生怀疑服用口服避孕药的女性有深静脉血栓形成（血栓，通常在腿部）或肺栓塞（肺部血栓），会立即让其停用避孕药。然后进行测试以确认或排除诊断。

手术会增加血栓的风险，因此女性应在手术前停止服用口服避孕药。她们应该询问医生何时停止、何时重新开始使用避孕药。受伤或旅行导致的活动受限（活动不便）也会增加血栓风险。因此，如果女性的活动受限，她可能需要尽可能多地活动或采取其他措施防止血栓形成。例如，旅行时，女性可以抬高腿，每 30 分钟弯曲和伸展踝关节约 10 次，和/或每 2 小时步行和伸展。

使用口服避孕药超过 5 年的女性，患宫颈癌的可能性略高。但停止使用10年后，该风险会降低到开始服用口服避孕药之前的水平。此外，目前尚不明确增加的风险是否与口服避孕药有关。服用口服避孕药的女性应该按照医生的建议进行巴氏试验。此类测试可以在导致癌症之前检测早期宫颈病变。

如果以前使用时出现过胆汁淤积或黄疸，则不应使用口服避孕药。曾出现过妊娠期胆汁淤积的女性如果服用口服避孕药可能会有黄疸，应慎用口服避孕药。

服用低剂量口服避孕药的女性不太可能形成胆结石。

如果 35 岁或以上并且吸烟的女性服用口服避孕药，则患心脏病的风险会增加。通常，此类女性不宜使用口服避孕药。

如果女性甘油三酯（脂肪）水平较高，服用复方口服避孕药可能会使这一水平进一步升高。如果女性存在心脏病或中风的其他风险，甘油三酯水平高会增加患上心脏病或中风的风险。口服避孕药会增加血栓风险（也可导致心脏病和中风）。所以，甘油三酯水平高的女性不应服用口服避孕药。

极少见情况下，会出现非癌性肝肿瘤（肝细胞腺瘤）。如果肿瘤突然破裂和出血，血液进入腹腔，则需要紧急手术。但是，这种出血很少见。长期高剂量服用口服避孕药会增加患上这种肿瘤的风险。停止服用口服避孕药后，肿瘤通常会消失。

服用某些药物可使口服避孕药的效果较差。这些药物包括：

如果服用口服避孕药的女性必须使用这些药物中的一种，还应在服用该药物期间使用其他避孕方法，并应继续使用其他避孕方法，直到停药后第一次出现月经期。女性不应同时服用口服避孕药和拉莫三嗪（抗癫痫药）。口服避孕药可能使拉莫三嗪在控制发作方面效果较差。