避孕激素可以
口服（口服避孕药）
插入阴道（阴道环）
应用于皮肤（贴片）
皮下植入
注入肌肉
用于避孕的激素包括雌激素和孕激素（与激素黄体酮类似的药物）。雌激素和孕激素是参与月经周期的主要激素。激素法主要通过抑制卵巢释放卵子（排卵）或使宫颈黏液黏稠从而不利于精子穿过宫颈进入宫腔，阻止卵子受精。因此，激素避孕方法可防止卵子受精。
所有激素的方法可以有类似的副作用和使用上的限制。
口服避孕药
口服避孕药，通常指含激素的避孕药或简称“避孕药”——可以是雌激素和孕激素混合制剂，也可以是单纯的孕激素。
复方避孕药（含有雌激素和孕激素的药片）通常连续 21 至 24 天每天服用一次，然后停服 4 至 7 天（留出月经期），之后再次开始服用。非活性（安慰剂）药片通常在不服用复方避孕药的数天内服用，以建立每天服用一片的习惯。非活性药片可能含有铁和叶酸。药物中含铁，有助于预防或治疗缺铁，因为铁会在每月的月经期间丢失。如果女性（可能不知道叶酸缺乏）体内含有叶酸，可能会怀孕。孕妇缺乏叶酸会增加出生缺陷的风险，如脊柱裂。
有时每天服用雌激素-孕激素避孕药，持续 12 周，然后停药 1 周。因此，月经期一年只有四次。或者每天服用活性药片。使用此类不会出现定期排血（非经期），但更可能发生不规则出血。
按照医嘱使用复方避孕药的女性中，大约有 0.3% 会在使用的第一年怀孕。但如果漏服，受孕率明显增加，特别是服药的每月周期的第一片药。典型使用（大多数人使用它们的方式）的情况下，约 9% 的女性在使用的第一年怀孕。
复方避孕药中雌激素的剂量各异。复方避孕药中的雌激素剂量范围为 10 至 35 微克。不吸烟的健康女性可以服用低剂量复方避孕药，直到绝经。
如果女性有一天漏服了复方避孕药，应该在第二天服用两片。如果连续两天忘记服药，应该恢复每天服用一片，并在接下来的 7 天使用其他避孕措施。如果连续两天忘记服药，并且在这两天之前的 5 天内进行了无保护性交，她们可以考虑采用紧急避孕措施。
目前患有乳腺癌的女性不应使用复方雌孕激素药片、贴剂或环剂。
仅含孕激素避孕药需在每月的每一天服用，并应在每天的同一时间服用。它们往往会引起不规则出血。如果按照医嘱使用，这类药片和复方避孕药的怀孕率相似。仅含孕激素避孕药通常只用于不应服用雌激素的女性。例如，仅含孕激素避孕药可用于患有先兆偏头痛（头痛前出现的症状）、高血压或严重糖尿病而不能使用雌激素的女性（参见禁止使用复方口服避孕药的情况）。如果仅含孕激素避孕药服药间隔超过 27 小时，除了每天服用只含孕激素避孕药外，还应该在接下来的 7 天使用其他避孕方法。目前患有乳腺癌的女性不应服用仅含孕激素避孕药、植入物或注射剂。
开始口服避孕药
医生建议，女性等分娩后2周可以开始口服避孕药。医生会询问女性的医疗、社交和家庭历史，以确认其是否有服用这些避孕药会带来风险的任何健康问题。医生会测量女性血压。如果血压高，则不应开复方口服避孕药（雌激素加孕激素）。可以进行妊娠试验，以便排除妊娠。医生还经常会进行体检，但在女性开始服用口服避孕药之前，没有必要进行体检。开始口服避孕药后的三个月，女性应再次体检，以确定血压是否已改变。如果没有改变，应每年体检一次。口服避孕药一次可以开 13 个月的量。
女性可以在每月的任何时候服用口服避孕药。然而，如果她们在月经第一天后开始服用避孕药超过 5 天，那么除了口服避孕药外，还应该在接下来的 7 天内使用其他避孕方法。
女性在怀孕后何时可以开始服用复方口服避孕药各不相同：
妊娠早期流产或人工流产后：立即开始
妊娠中期流产、分娩或人工流产后：如果没有血栓形成的其他风险因素（如吸烟、糖尿病或高血压）就应在 1 周内开始
对于 28 周后的分娩：等待 21 天（如果女性正在哺乳或有血栓风险因素，包括剖腹产，则等待 42 天）
有血栓形成危险因素的女性应该等待一段时间，因为血栓更有可能在怀孕期间和分娩后形成。服用口服避孕药也会更容易形成血栓。
分娩后可立即服用仅含孕激素的口服避孕药。
在大多数最近分娩、仅母乳喂养且没有月经的女性中，即使没有避孕，也不可能在婴儿分娩后的 6 个月内怀孕。但是，如果已开始奶瓶喂养或哺乳中断，建议在分娩后 3 个月内开始使用避孕措施。
如果女性患有冠状动脉疾病或糖尿病，或者有患病的风险因素（例如近亲患有这两种疾病），在开具复方避孕药之前，通常会进行血检来测量胆固醇、其他血脂（脂类）和血糖（葡萄糖）水平。即使这些水平不正常，医生可能仍然会开低剂量雌激素复方避孕药。但医生会定期进行血液检查，以监测女性的血脂和血糖水平。患有糖尿病的女性通常可以服用复方口服避孕药，除非糖尿病已经损坏血管，或她们患有糖尿病20年以上。
如果患有肝病，医生会进行检查以评估肝功能是否正常。如果结果正常，可以服用口服避孕药。
在口服避孕药前，女性应该和医师一起探讨她自己的情况和服药的利弊。
优点
口服避孕药具（避孕药）的主要优点是如果按照使用说明服用避孕药，可实现可靠、持续的避孕。
此外，服用口服避孕药可减少以下情况的发生：
避孕药停用后，至少 20 年内会降低患子宫癌和卵巢癌的风险。口服避孕药在服用至少 10 年后使子宫癌风险降低 60%，在服用 5 年后使卵巢癌风险降低约 50%，在服用 10 年或更长时间后降低 80%。
早孕女性服口服避孕药不会危害胎儿。但一旦检查出怀孕应立即停止服用。口服避孕药对生育能力无远期影响，尽管停用这些药物后数月内可能不会排放卵子（排卵）。
你知道吗……
缺点
虽然口服避孕药可能有某些副作用，但这些副作用的总体风险很小。腹胀、乳房压痛、恶心和头痛是最常见的副作用。
仅含孕激素避孕药通常会导致阴道不规则出血。
突破性出血和不来月经（闭经）在使用复方口服避孕药的头几个月很常见，尤其是如果女性忘记服药时，但通常会随着身体对激素的适应而停止。突破性出血是指女性在服用活性避孕药期间，在月经间期发生的出血。医生可能会增加雌激素的剂量，以控制突破性出血和闭经。
一些副作用与药片中的雌激素有关。可能包括恶心、腹胀、水肿、血压增加、乳房胀痛以及偏头痛。其他副作用，如痤疮和食欲和情绪改变，则主要与孕激素的类型或剂量有关。某些女性在服用口服避孕药后，会因为体液潴留或食欲增加而增重 3 至 5 磅。很多副作用在低剂量药片中不常见。
口服避孕药也可引起呕吐、头痛、抑郁和睡眠问题。
口服避孕药可以导致某些女性脸部暗斑（黑斑病），类似于怀孕期间可能出现的情况。暴露在阳光下会让暗斑加重。如果出现暗斑，医生通常会让女性停用口服避孕药。日晒使颜色加深，停用避孕药后，色斑会慢慢减退。
口服避孕药可使一些疾病的风险增加。
服用复方口服避孕药的女性的静脉血栓形成风险是其服用口服避孕药前的 2 至 4 倍。如果女性患有导致血栓的疾病或家庭成员患有血栓，则需要进一步评估。这些女性可能无法服用含有雌激素的口服避孕药。如果服用口服避孕药的女性出现单腿肿胀、胸痛或呼吸短促，应立即就医。如果医生怀疑服用口服避孕药的女性有深静脉血栓形成（血栓，通常在腿部）或肺栓塞（肺部血栓），会立即让其停用避孕药。然后进行测试以确认或排除诊断。
手术会增加血栓的风险，因此女性应在手术前停止服用口服避孕药。她们应该询问医生何时停止、何时重新开始使用避孕药。受伤或旅行导致的活动受限（活动不便）也会增加血栓风险。因此，如果女性的活动受限，她可能需要尽可能多地活动或采取其他措施防止血栓形成。例如，旅行时，女性可以抬高腿，每 30 分钟弯曲和伸展踝关节约 10 次，和/或每 2 小时步行和伸展。
使用口服避孕药超过 5 年的女性，患宫颈癌的可能性略高。但停止使用10年后，该风险会降低到开始服用口服避孕药之前的水平。此外，目前尚不明确增加的风险是否与口服避孕药有关。服用口服避孕药的女性应该按照医生的建议进行巴氏试验。此类测试可以在导致癌症之前检测早期宫颈病变。
如果以前使用时出现过胆汁淤积或黄疸，则不应使用口服避孕药。曾出现过妊娠期胆汁淤积的女性如果服用口服避孕药可能会有黄疸，应慎用口服避孕药。
服用低剂量口服避孕药的女性不太可能形成胆结石。
如果 35 岁或以上并且吸烟的女性服用口服避孕药，则患心脏病的风险会增加。通常，此类女性不宜使用口服避孕药。
如果女性甘油三酯（脂肪）水平较高，服用复方口服避孕药可能会使这一水平进一步升高。如果女性存在心脏病或中风的其他风险，甘油三酯水平高会增加患上心脏病或中风的风险。口服避孕药会增加血栓风险（也可导致心脏病和中风）。所以，甘油三酯水平高的女性不应服用口服避孕药。
极少见情况下，会出现非癌性肝肿瘤（肝细胞腺瘤）。如果肿瘤突然破裂和出血，血液进入腹腔，则需要紧急手术。但是，这种出血很少见。长期高剂量服用口服避孕药会增加患上这种肿瘤的风险。停止服用口服避孕药后，肿瘤通常会消失。
服用某些药物可使口服避孕药的效果较差。这些药物包括：
一些抗癫痫药（主要是苯妥英、卡马西平、扑米酮、托吡酯和奥卡西平）
用于治疗人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染的某种药物组合（利托那韦加另一种蛋白酶抑制剂）
抗生素利福平和利福布丁
如果服用口服避孕药的女性必须使用这些药物中的一种，还应在服用该药物期间使用其他避孕方法，并应继续使用其他避孕方法，直到停药后第一次出现月经期。女性不应同时服用口服避孕药和拉莫三嗪（抗癫痫药）。口服避孕药可能使拉莫三嗪在控制发作方面效果较差。
禁止使用复方口服避孕药的情况
如果出现以下任何情况，女性不得服用复方口服避孕药（含有雌激素和孕激素的药片）：
近期产后（在过去 21 天内生产）
活动性癌症，但非黑素瘤皮肤癌除外
当前乳腺癌
大手术导致的长时间卧床
患有先兆偏头痛（头痛前出现的症状，例如看到锯齿状、闪烁或闪亮的光或皮肤有异常感觉）。
吸烟，年龄在 35 岁或以上
严重高血压
围产期心肌病（怀孕期间发生的心脏损伤）
患有导致健康问题的心脏瓣膜疾病。
患有糖尿病 20 年以上，或糖尿病已经损坏血管，例如眼部血管（导致视力丧失）。
患有系统性红斑狼疮，或存在与狼疮有关的血栓风险因素。
器官移植伴并发症
活动性病毒性肝炎
其他考虑因素
可能会有其他因素导致使用复方口服避孕药带来健康风险，在开始这种避孕方法之前应与医生讨论。其中包括
存在形成血栓的风险因素（尤其是怀孕后不久）
吸烟
高血压
心脏病
胆囊或肝脏疾病
减肥手术史
既往乳腺癌
多发性硬化伴活动问题
使用某些抗生素或抗癫痫药
仅含孕激素避孕药的风险较低，通常由不能服用雌激素的女性服用。使用仅含孕激素避孕药时可能引起健康风险的一些因素，应与医生讨论，包括
当前有异常阴道流血
高血压
心脏病
糖尿病或狼疮引起的血管疾病
肝脏疾病
减重手术
乳腺癌史
口服避孕药不会增加，或可能轻微增加目前服用或过去几年内服用避孕药的女性患乳腺癌的风险。
对于不吸烟的健康女性，服用含有低剂量雌激素的低剂量复方避孕药不会增加卒中或心脏病的风险。
避孕皮肤贴剂和阴道环
复方雌激素-孕激素避孕药可以皮肤贴剂和阴道环的形式使用。它们应使用3周，然后停用1周，以便允许出现月经期。如果女性在月经的最初 5 天内没有开始使用贴剂或阴道环，她们必须在使用贴剂或阴道环的最初 7 天内使用其他避孕方法。
避孕皮肤贴剂和阴道环可有效避孕。按照医嘱使用其中一种方法的女性中，大约有 0.3% 会在使用的第一年怀孕。典型使用（大多数人使用它们的方式）的情况下，大约 9% 的人在第一年怀孕。有效性类似于口服避孕药。超重女性使用贴剂的有效性可能低于体重较轻的女性。
与口服避孕药相比，女性更可能按照医嘱使用贴剂或阴道环，因为可以每 1 至 3 周给药一次，而不是每天给药一次。
当使用贴剂或阴道环时，突破性出血不常见。女性使用经皮给药的避孕药或节育环的时间越长，不规则出血就越常见。
患有某些疾病的女性不应使用复方口服避孕药，也不应使用避孕皮肤贴剂或阴道环。
皮肤贴剂
避孕皮肤贴剂使用粘合剂附着到皮肤上。应将其保留在皮肤上1周，然后去除并更换新的贴剂，更换时，可以放置在不同的皮肤区域。一周使用一次新的贴剂（在每周的同一天），连续使用3周，然后停用一周。
如果超过 2 天没有使用贴剂，除了贴剂之外，还应该使用其他避孕方法 7 天。如果 2 天未使用，并且在这 2 天之前的 5 天内进行了无保护性交，她们可以考虑紧急避孕措施。
锻炼和使用桑拿或热浴池不会使贴剂移动。
对于体重超过 198 磅或体重指数 (BMI) 为 30 或以上的女性，贴剂可能不太有效。
点滴出血或两次周期中出血（突破性出血）不多见。女性使用贴剂的时间越长，不规则出血就越常见。
贴剂下方和周围的皮肤可能会受到刺激。
阴道环
阴道环是放置在阴道内的小型、可弯曲的、柔软的透明器材。
有两种阴道环：
每个月必须更换一次
一年仅须更换一次
两种类型的阴道环通常都放置在阴道内 3 周，然后取出 1 周，以便月经来潮。一年更换一次的阴道环会取出 1 周，然后重新放入相同的环。
女性可以自己放置和取出阴道环。阴道环只有一种尺寸，可以放置在阴道的任何位置。
女性可能不会严格在 3 周后的时间点取出阴道环。但是，如果阴道环取出超过 3 小时，除了阴道环外，女性还应使用其他避孕方法 7 天。
通常，女性伴侣在性交时不会感觉到阴道环的存在。阴道环不会溶解，也不会被推得太远。
副作用
如果女性使用贴剂或避孕环3周（每周更换），然后停用1周，在不使用贴剂或阴道环时，通常会有规则的月经周期。点滴出血或两次周期中出血（突破性出血）不多见。女性使用阴道环的时间越长，不规则出血就越常见。
副作用、对患病风险的影响以及使用限制类似于复方口服避孕药。
埋植避孕
避孕埋植物是含孕激素的火柴大小的棒。埋植物释放的孕激素缓慢地进入血液。在美国，这种埋植物的有效期为 3 年，可能至多 5 年。其他避孕植入物在世界其他地方使用。
在使用的第一年，只有极少比例 (0.05%) 的女性会怀孕。
用麻醉剂麻木皮肤后，医生使用针样仪器（套管针）将埋植物放置在内臂肘部上方的皮肤下。无需切口或缝合。医生必须接受专门培训，然后才可以实施。
如果女性在最后一次月经期后没有进行过无保护的性行为，可以在月经期的任何时候插入埋植物。如果女性有过无保护措施的性行为，则应该使用另一种避孕方法，直到她们下一次月经来潮或者进行妊娠测试并排除妊娠。如果女性没有怀孕，可以插入埋植物。还可以在流产、人工流产或婴儿分娩后立即插入埋植物。
如果在月经开始后 5 天内没有植入，除了埋植物外，还应该使用其他避孕方法 7 天。
最常见的副作用是月经不规则或无月经和头痛。这些副作用促使一些女性将埋植物取出。因为埋植物不会在体内溶解，所以医生必须通过皮肤切口将其取出。取出比插入更困难，因为皮肤下的组织在埋植物周围变厚。
取出埋植物后，卵巢功能恢复，女性的生育功能也恢复。
注射避孕
各种孕激素注射避孕药在全世界范围内都有售。
醋酸甲羟孕酮 (DMPA) 在美国有售，由医疗保健专业人员在手臂或臀部肌肉或皮下注射，每 3 个月注射一次。
DMPA 注射非常有效。如果按照指示接受注射，只有大约 0.2% 的女性在使用的第一年怀孕。典型使用（大多数人使用它的方式——注射间隔时间延长）的情况下，大约 6% 的人会怀孕。
可以在流产、人工流产或婴儿分娩后立即注射。如果注射之间的间隔超过4个月，应在注射之前进行妊娠试验以排除妊娠。如果在月经开始后的 5-7 天内没有进行第一次注射，则必须在注射后的 7 天内使用其他避孕方法。
Noristerat (NET-EN) 在许多国家/地区都有售，但在美国却没有，它是一种长效注射避孕药。怀孕率与 DMPA 相同。NET-EN 可以注射到臀部肌肉深部，通常每 8 周注射一次，但在最初使用 6 个月后可将间隔延长至每 12 周一次。如果注射之间的间隔超过 13 周，应在注射之前进行妊娠检测以排除妊娠。与 DMPA 一样，如果在月经开始后的 5-7 天内没有进行第一次注射，则必须在注射后的 7 天内使用其他避孕方法。与 DMPA 一样，NET-EN 可以在流产、人工流产或婴儿分娩后立即注射。
副作用
孕激素会完全打乱月经周期。大约1/3的女性在第一次用药后可停经3个月；另外1/3每月不规则或点滴出血超过11天。使用该避孕工具一段时间后，阴道不规则出血较少发生。2年后大约70%的女性完全没有出血。停药后6个月内有一半女性月经恢复正常，一年内有3/4的女性月经恢复正常。停止注射后，在长达18个月的时间内可能不会恢复生育能力。对于使用 NET-EN 的女性，排卵恢复更快，平均恢复期为 3 个月，6 个月内恢复生育能力。
女性通常会在使用的第一年增重3到9磅，并继续增重。体重增加可能由食欲改变引起。因此，为了防止这种增重，女性需要限制热量并增加运动量。
对于在开始使用 DMPA 之前已患有抑郁症的女性，该药物似乎不会加重抑郁症状。一些研究已报告 NET-EN 使用者在妊娠后抑郁（产后抑郁症）的风险增加。
头痛很常见，但它们通常随着时间的推移变得不那么严重。如果女性在过去有紧张性头痛或偏头痛，注射不会加重病情。
骨密度暂时下降。然而，骨折的风险不会增加，骨骼通常在停止注射后返回到之前的密度水平。进行体育锻炼和负重运动，每天摄入足够的钙和维生素 D 有助于保持骨密度，这对所有女性来说都很重要，但对接受孕激素注射的青少年和年轻女性来说尤其重要。通常需要钙和维生素 D 补充剂才能达到所需的量。
在一些女性中，DMPA 会增加甘油三酯和低密度脂蛋白 (LDL) 胆固醇的水平。然而，这种影响似乎是暂时的，在 DMPA 使用后 36 个月内有所改善。预计 NET-EN 也会有类似的影响。