青少年的身体生长和性成熟

根据遗传和环境因素，性成熟或青春期开始的年龄段各不相同。与一个世纪前相比，现在性成熟开始的年龄段较早，这可能是因为营养、总体健康和生活条件均有所改善。例如，在过去 100 年间，女孩开始行经的平均年龄降低了 3 岁。然而，无论性成熟何时开始，这一过程的顺序通常相同。

在男孩中，性变化从阴囊和睾丸增大开始，随后通常是阴茎变长（请参见男孩青春期）。接下来会长出阴毛。腋毛和面部毛发约在长出阴毛后 2 年出现。生长突增通常在睾丸开始增大后一年时开始。美国的男孩通常在阴茎生长加速后 1 年的 12 岁半至 14 岁之间第一次射精。青春期男孩的乳房通常会略有肿胀（男性乳房发育），通常在几年内会消失。

在女孩中，乳房萌出是性成熟的第一个迹象，紧随其后的是开始快速生长（请参见女孩青春期）。不久之后，女孩会长出阴毛和腋毛。月经通常在乳房发育开始之后 2 年时开始，此时身高生长在达到最快速度之后变得缓慢。在美国，大多数女孩会在 12 或 13 岁时开始行经，但是年龄范围较广。

在男孩和女孩中，可能先长出阴毛和／或腋毛。这种外观可能是正常变异，但应与医生讨论。

性发育的里程碑

如果性成熟开始得太早（请参见青春期提早）或非常迟（请参见青春期延迟），医生通常会评估儿童中可能的激素失调。