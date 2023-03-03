青少年的身体生长和性成熟

在青春期（通常认为是十至十八九岁之间），男孩和女孩达到成人身高和体重，并且出现性成熟（青春期）。这些变化发生的时间和速度各不相同，并且受到遗传和环境的影响。
（另见儿童健康监测。）
青少年的身体生长
有关 2 岁及以上儿童的身高和体重图表，请参见疾病控制与预防中心 (CDC) 生长图表。
在青春期会出现一次生长突增。男孩的生长突增出现在大约 12 至 16 岁之间的青春期中期（最常见的是 13 岁半左右），且通常在睾丸开始增大之后一年开始。在生长最快的年份，男孩能够长高约 4 英寸（约 10 厘米）。女孩的生长突增出现在大约 9 岁半到 13 岁半之间（最常见的是 11 岁半左右），为青春期早期。在生长最快的年份，女孩能够长高约 3½ 英寸（约 9 厘米）。一般来说，男孩的体重比女孩重，并且比女孩高。
如果生长时间不典型，尤其是在身体发育延迟的男孩（参见青春期发育延迟）或提早发育的女孩（参见性早熟）中，可能会产生情绪紧张。大多数生长缓慢的孩子最终会达到正常身高（请参见青春期体质发育延迟）。但是，对于生长发育迟缓或异常的青少年（参见儿童生长激素缺乏症），应由医生进行评估，以排除疾病和其他身体原因，并给予安慰。
青少年性成熟
根据遗传和环境因素，性成熟或青春期开始的年龄段各不相同。与一个世纪前相比，现在性成熟开始的年龄段较早，这可能是因为营养、总体健康和生活条件均有所改善。例如，在过去 100 年间，女孩开始行经的平均年龄降低了 3 岁。然而，无论性成熟何时开始，这一过程的顺序通常相同。
在男孩中，性变化从阴囊和睾丸增大开始，随后通常是阴茎变长（请参见男孩青春期）。接下来会长出阴毛。腋毛和面部毛发约在长出阴毛后 2 年出现。生长突增通常在睾丸开始增大后一年时开始。美国的男孩通常在阴茎生长加速后 1 年的 12 岁半至 14 岁之间第一次射精。青春期男孩的乳房通常会略有肿胀（男性乳房发育），通常在几年内会消失。
在女孩中，乳房萌出是性成熟的第一个迹象，紧随其后的是开始快速生长（请参见女孩青春期）。不久之后，女孩会长出阴毛和腋毛。月经通常在乳房发育开始之后 2 年时开始，此时身高生长在达到最快速度之后变得缓慢。在美国，大多数女孩会在 12 或 13 岁时开始行经，但是年龄范围较广。
在男孩和女孩中，可能先长出阴毛和／或腋毛。这种外观可能是正常变异，但应与医生讨论。
性发育的里程碑
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：美国 CDC 发布的 2 岁及以上儿童和青少年的生长图表