医生可能会使用以下方法治疗花斑癣：

在斑片上涂抹抗真菌乳膏

如果你的头皮有斑片，使用专门的洗发剂

如果你全身都有斑片或经常得花斑癣，让你口服药物

你的皮肤可能在治疗后数月或数年不能恢复到正常颜色。

这种感染通常会在治疗后复发。为了防止复发，医生可能会让你使用专门的肥皂或每月涂一次抗真菌乳膏。