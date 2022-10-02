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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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癣（Tinea）

（花斑癣）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2022
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什么是花斑癣？

花斑癣是一种轻微的皮肤酵母菌感染。酵母菌是一种真菌。

  • 花斑癣会使皮肤出现黄褐色、棕色、粉色或白色的鳞屑样斑片

  • 花斑癣是无害的，不会人传人

  • 医生用皮肤产品、洗发剂和（有时）药物治疗花斑癣

  • 这种感染通常会在治疗后复发

什么原因会导致花斑癣？

花斑癣是酵母菌感染引起的。它不同于被称为念珠菌病（鹅口疮）的酵母菌感染。

如你有以下情况，则更可能发生花斑癣：

花斑癣有哪些症状？

花斑癣通常会使皮肤出现黄褐色、棕色、粉色或白色的鳞屑样斑片。斑片不会被晒黑，因此它们在夏天可能更明显。

斑片通常位于您的：

  • 后背

  • 腹部

  • 有时，面部

医生如何判断我是否有花斑癣？

医生通过观察斑片来判断。为了确诊，他们可能会使用紫外线 (UV) 来观察你的皮肤。癣会在紫外线下发光，而其他皮疹则不会。医生有时会从你的皮肤上刮取少许碎屑在显微镜下检查。

医生如何治疗花斑癣？

医生可能会使用以下方法治疗花斑癣：

  • 在斑片上涂抹抗真菌乳膏

  • 如果你的头皮有斑片，使用专门的洗发剂

  • 如果你全身都有斑片或经常得花斑癣，让你口服药物

你的皮肤可能在治疗后数月或数年不能恢复到正常颜色。

这种感染通常会在治疗后复发。为了防止复发，医生可能会让你使用专门的肥皂或每月涂一次抗真菌乳膏。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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