什么是花斑癣？
花斑癣是一种轻微的皮肤酵母菌感染。酵母菌是一种真菌。
花斑癣会使皮肤出现黄褐色、棕色、粉色或白色的鳞屑样斑片
花斑癣是无害的，不会人传人
医生用皮肤产品、洗发剂和（有时）药物治疗花斑癣
这种感染通常会在治疗后复发
什么原因会导致花斑癣？
花斑癣有哪些症状？
花斑癣通常会使皮肤出现黄褐色、棕色、粉色或白色的鳞屑样斑片。斑片不会被晒黑，因此它们在夏天可能更明显。
背上的花斑癣
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图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
花斑癣的棕褐色斑块
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© Springer Science+Business Media
斑片通常位于您的：
胸
后背
颈
腹部
有时，面部
医生如何判断我是否有花斑癣？
医生通过观察斑片来判断。为了确诊，他们可能会使用紫外线 (UV) 来观察你的皮肤。癣会在紫外线下发光，而其他皮疹则不会。医生有时会从你的皮肤上刮取少许碎屑在显微镜下检查。
医生如何治疗花斑癣？
医生可能会使用以下方法治疗花斑癣：
在斑片上涂抹抗真菌乳膏
如果你的头皮有斑片，使用专门的洗发剂
如果你全身都有斑片或经常得花斑癣，让你口服药物
你的皮肤可能在治疗后数月或数年不能恢复到正常颜色。
这种感染通常会在治疗后复发。为了防止复发，医生可能会让你使用专门的肥皂或每月涂一次抗真菌乳膏。