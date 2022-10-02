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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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念珠菌病（酵母菌感染）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2022
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什么是念珠菌病？

念珠菌病是念珠菌酵母菌引起的感染。酵母菌是一种真菌，因此念珠菌病是一种真菌感染，但通常称为酵母菌感染。念珠菌酵母菌通常少量寄生在你的身体上，不会导致症状。但有时可能发生过度生长或感染。

  • 酵母菌感染通常见于身体表面，包括皮肤、口腔或阴道

  • 免疫系统减弱的人有时会发生内部器官酵母菌感染（系统性念珠菌病），这可能危及生命

  • 酵母菌感染可能会导致发红、皮疹、瘙痒、肿胀或奶酪样白色斑片

  • 酵母菌感染还会导致某些尿布疹

  • 医生使用乳膏或让患者口服药物来治疗酵母菌感染

什么原因会导致酵母菌感染？

酵母菌感染是念珠菌酵母菌导致的，酵母菌是一种通常少量寄生在你体表的真菌。数量少时，你不会注意到它。如果酵母菌太多，你会出现皮疹。

酵母菌生长过多的部分原因包括：

酵母菌喜欢寄生在身体黑暗潮湿的部位。因此，酵母菌感染在以下部位更常见：

  • 肥胖症患者的皮肤褶皱下

  • 口腔内

  • 女性乳房下

  • 腹股沟区或阴道

酵母菌感染有哪些症状？

症状取决于酵母菌感染的部位：

  • 在您的皮肤上：鲜红色、擦伤皮疹

  • 阴道内：白色斑片和白色奶酪样阴道分泌物

  • 口腔内：白色斑片（鹅口疮）

  • 嘴角：皮肤裂纹

酵母菌感染
鹅口疮
鹅口疮

口腔内可见奶油样白斑，擦掉后可能会出血。这是鹅口疮的典型表现，由念珠菌感染导致。

图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

口角炎
口角炎

此图片显示由念珠菌口角感染导致的口角炎（有时称为 perlèche）。

© Springer Science+Business Media

指甲感染（念珠菌病）
指甲感染（念珠菌病）

念珠菌引起的指甲感染可影响指甲板（甲癣—见于指甲底部）、指甲边缘（甲沟炎）或两者。

图片由 CDC/Sherry Brinkman 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

念珠菌引起的尿布疹
念珠菌引起的尿布疹

这张照片显示由酵母菌，念珠菌引起的皮疹。

图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

阴道念珠菌病
阴道念珠菌病

这张照片显示酵母菌感染引起的阴道红肿和白色分泌物。

BIOPHOTO ASSOCIATES/科学图片库

鹅口疮
鹅口疮

口腔内可见奶油样白斑，擦掉后可能会出血。这是鹅口疮的典型表现，由念珠菌感染导致。

图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

口角炎
口角炎

此图片显示由念珠菌口角感染导致的口角炎（有时称为 perlèche）。

© Springer Science+Business Media

指甲感染（念珠菌病）
指甲感染（念珠菌病）

念珠菌引起的指甲感染可影响指甲板（甲癣—见于指甲底部）、指甲边缘（甲沟炎）或两者。

图片由 CDC/Sherry Brinkman 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

念珠菌引起的尿布疹
念珠菌引起的尿布疹

这张照片显示由酵母菌，念珠菌引起的皮疹。

图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

阴道念珠菌病
阴道念珠菌病

这张照片显示酵母菌感染引起的阴道红肿和白色分泌物。

BIOPHOTO ASSOCIATES/科学图片库

医生如何判断我是否有酵母菌感染？

医生常通过检查来判断你是否有酵母菌感染。为了确定，医生可能刮取少量鳞屑在显微镜下检查。

医生如何治疗酵母菌感染？

治疗取决于酵母菌感染的部位。

对于皮肤感染，医生将会让您：

  • 在感染部位涂抹抗真菌乳膏、粉末或其他产品

  • 保持皮肤干燥（例如，更频繁地更换婴儿的纸尿裤）

  • 如果感染严重，口服药物

对于阴道酵母菌感染，医生将会让您：

  • 在阴道内外涂抹抗真菌乳膏

  • 有时口服药物

对于成人鹅口疮，医生将会让您：

  • 服用抗真菌药物

  • 有时，用液体抗真菌药物（制霉菌素）漱口

对于婴儿鹅口疮，医生会让你在婴儿的嘴里涂抹液体抗真菌药物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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