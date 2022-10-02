念珠菌病是念珠菌酵母菌引起的感染。酵母菌是一种真菌，因此念珠菌病是一种真菌感染，但通常称为酵母菌感染。念珠菌酵母菌通常少量寄生在你的身体上，不会导致症状。但有时可能发生过度生长或感染。

酵母菌感染通常见于身体表面，包括皮肤、口腔或阴道

免疫系统减弱的人有时会发生内部器官酵母菌感染（系统性念珠菌病），这可能危及生命

酵母菌感染可能会导致发红、皮疹、瘙痒、肿胀或奶酪样白色斑片

酵母菌感染还会导致某些尿布疹

医生使用乳膏或让患者口服药物来治疗酵母菌感染