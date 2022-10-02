什么是念珠菌病？
什么原因会导致酵母菌感染？
酵母菌感染有哪些症状？
症状取决于酵母菌感染的部位：
在您的皮肤上：鲜红色、擦伤皮疹
阴道内：白色斑片和白色奶酪样阴道分泌物
口腔内：白色斑片（鹅口疮）
嘴角：皮肤裂纹
口腔内可见奶油样白斑，擦掉后可能会出血。这是鹅口疮的典型表现，由念珠菌感染导致。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
此图片显示由念珠菌口角感染导致的口角炎（有时称为 perlèche）。
© Springer Science+Business Media
念珠菌引起的指甲感染可影响指甲板（甲癣—见于指甲底部）、指甲边缘（甲沟炎）或两者。
图片由 CDC/Sherry Brinkman 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
这张照片显示由酵母菌，念珠菌引起的皮疹。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
这张照片显示酵母菌感染引起的阴道红肿和白色分泌物。
BIOPHOTO ASSOCIATES/科学图片库
口腔内可见奶油样白斑，擦掉后可能会出血。这是鹅口疮的典型表现，由念珠菌感染导致。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
此图片显示由念珠菌口角感染导致的口角炎（有时称为 perlèche）。
© Springer Science+Business Media
念珠菌引起的指甲感染可影响指甲板（甲癣—见于指甲底部）、指甲边缘（甲沟炎）或两者。
图片由 CDC/Sherry Brinkman 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
这张照片显示由酵母菌，念珠菌引起的皮疹。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
这张照片显示酵母菌感染引起的阴道红肿和白色分泌物。
BIOPHOTO ASSOCIATES/科学图片库
医生如何判断我是否有酵母菌感染？
医生常通过检查来判断你是否有酵母菌感染。为了确定，医生可能刮取少量鳞屑在显微镜下检查。
医生如何治疗酵母菌感染？
治疗取决于酵母菌感染的部位。
对于皮肤感染，医生将会让您：
在感染部位涂抹抗真菌乳膏、粉末或其他产品
保持皮肤干燥（例如，更频繁地更换婴儿的纸尿裤）
如果感染严重，口服药物
对于阴道酵母菌感染，医生将会让您：
在阴道内外涂抹抗真菌乳膏
有时口服药物
对于成人鹅口疮，医生将会让您：
服用抗真菌药物
有时，用液体抗真菌药物（制霉菌素）漱口
对于婴儿鹅口疮，医生会让你在婴儿的嘴里涂抹液体抗真菌药物。