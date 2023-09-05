花斑癣是最表层皮肤的真菌感染，会引发有鳞屑的褪色斑片。

这种感染是一种真菌引起的。

通常，患者皮肤上会出现棕褐色、褐色、三文鱼色或白色有鳞屑的斑块。

诊断基于外观和皮刮屑。

使用抗真菌皮肤产品、洗发水治疗感染，有时还可以使用口服药物。

花斑癣感染经常复发。

（另见皮肤真菌感染概述。）

感染由糠秕马拉色菌引起。糠秕马拉色菌是一种可以以酵母菌和霉菌形式存在的真菌。酵母菌和霉菌是用于描述真菌在显微镜下的外观的术语。

糠秕马拉色菌一般是无害的，通常寄生在皮肤上，但在有些人中会导致花斑癣。大多数受影响的人是健康的。对于某些人，易于出现这种真菌过度增殖是有遗传因素的。

花斑癣的其他风险因素包括湿热、因使用皮质类固醇引起免疫系统减弱、妊娠、营养不良、糖尿病或其他疾病。

花斑癣属于轻度感染，没有传染性。它很常见，尤其见于年轻人。

花斑癣的症状 花斑癣会使躯干、颈部、腹部和（偶尔）面部出现很多黄褐色、棕色、浅橙色或白色鳞屑性斑片。斑片可能融合成更大的斑片。斑片不会晒黑，因此在夏季，当周围皮肤被晒黑时，斑片可能变得明显。天然深色皮肤的人可能会注意到斑片颜色更浅。天然肤色较浅者的斑片颜色可能会更深或更浅。 花斑癣通常不导致其他任何症状。 花斑癣的示例 背上的花斑癣 这张照片显示的是花斑癣引起的颜色较浅的皮肤斑块。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 背上的花斑癣 这张照片显示背上多处粉红色鳞片状斑块。这些斑块是花斑癣的典型特征。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 花斑癣的棕褐色斑块 这张照片显示胸前棕褐色斑块，是花斑癣的典型特征。 © Springer Science+Business Media 颈部花斑癣的棕色斑块 © Springer Science+Business Media 癣（Tinea） 在这张照片中，面部和颈部的较浅区域就是由花斑癣引起的。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 背上的花斑癣 这张照片显示的是花斑癣引起的颜色较浅的皮肤斑块。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 背上的花斑癣 这张照片显示背上多处粉红色鳞片状斑块。这些斑块是花斑癣的典型特征。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 花斑癣的棕褐色斑块 这张照片显示胸前棕褐色斑块，是花斑癣的典型特征。 © Springer Science+Business Media 颈部花斑癣的棕色斑块 © Springer Science+Business Media 癣（Tinea） 在这张照片中，面部和颈部的较浅区域就是由花斑癣引起的。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。

花斑癣的诊断 医生检查皮肤和皮肤刮屑

有时进行伍德氏灯检查 医生根据皮肤外观及在显微镜下观察皮肤刮屑有无真菌/酵母菌来诊断花斑癣。 医生可能会使用紫外线（称为伍德氏灯）来更清楚地显示皮肤上的感染。

花斑癣的治疗 在受累部位涂抹抗真菌药或有时口服抗真菌药物 可使用任何可直接涂抹在受累部位的抗真菌药物（外用）来治疗花斑癣。如能每天用于受累皮肤（不只是头皮）10 分钟并连续 1 周或每周一次用药 24 小时并连续 1 个月，处方强度的硫化硒洗发水会有效。其他治疗包括每天使用外用酮康唑连续 2 周，以及每天用吡硫酮锌皂洗澡，或对皮肤外用硫代硫酸钠/水杨酸洗发水 1-2 周。（另见表一些皮肤外用抗真菌药物（外用药）。） 有时，使用口服抗真菌药物（如氟康唑）来治疗泛发感染（参见表治疗严重真菌感染的药物）或频繁感染者。 为降低感染复发率，许多医生建议坚持进行细致的卫生工作，定期使用吡硫酮锌皂，或每月使用一种其他外用治疗方式。