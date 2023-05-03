什么是特应性皮炎（湿疹）？
什么原因会导致湿疹？
湿疹有哪些症状？
婴儿的湿疹症状与儿童和成人的不同。
对于患有湿疹的婴儿，皮疹：
呈红色，有渗出，结痂和发痒
从面部开始，扩散到颈部、头皮、手、手臂、脚和腿
覆盖婴儿身体的大部分区域
好转前可能会持续数月
对于患有湿疹的儿童和成人，皮疹：
很痒
通常只出现在一个或几个部位，尤其是手、上臂、肘前、膝盖后或眼睛周围
通常会在相同地方反复发作
特应性皮炎（急性）
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图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
特应性皮炎（慢性）
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图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
如果你有湿疹，你的皮肤可能因为你反复搔抓变厚。搔抓破溃的皮肤会导致感染。
医生如何判断我是否有湿疹？
医生通过查看皮疹并询问您的个人和家庭健康史来诊断湿疹。
医生如何治疗湿疹？
医生无法治愈湿疹，但为了帮助缓解你的症状，他们可能会建议你：
涂抹药物（如皮质类固醇和其他药膏），以缓解瘙痒，使你的皮肤愈合
泡澡或淋浴后用冷水湿敷、乳液、凡士林或植物油保持皮肤湿润
每天只泡澡或淋浴一次，防止皮肤变干
在泡澡水中放少量漂白剂、胶态燕麦片（一种用精制燕麦制成的产品）或焦油药物
泡澡或淋浴后吸干你的皮肤，而不是擦干
如果您的湿疹严重，您的医生可能会开具皮质类固醇药丸，或其他能够延缓您的免疫系统的药物。
如果你是成年人，你的医生可能会尝试光疗。光疗时，让您的皮肤暴露在专门的紫外线（类似于用于晒黑的灯光）下。医生通常不会对患有湿疹的儿童或青少年使用光疗。
我怎样才能防止湿疹恶化？
为了帮助防止湿疹恶化：
避免搔抓
使用保湿剂来防止皮肤变干
避免刺激皮肤的东西
避免过敏的食物
避免出汗以及非常高或非常低的温度
穿轻薄棉质衣服，避免羊毛和其他粗糙的织物
在屋子里使用加湿器保持空气湿润
尝试舒缓情绪压力