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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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特应性皮炎（湿疹）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是特应性皮炎（湿疹）？

皮炎是常见皮肤刺激和炎症的总称。

特应性皮炎（也称湿疹）是一种长期性皮炎，通常会家族遗传。它会导致成片皮疹，使你的皮肤发痒发红，产生鳞屑，变得干燥。

  • 湿疹非常常见，尤其是在儿童中 - 大多数人会在 5 岁前患病

  • 在有食物过敏枯草热哮喘的人中更常见，并且通常会家族遗传

  • 在皮肤上涂药以及避免疾病加重，即可治疗

  • 随着年龄的增长，湿疹通常会消失或好转

什么原因会导致湿疹？

医生不知道湿疹的病因，但湿疹会家族遗传。

哮喘枯草热食物过敏的人发生湿疹的可能性更高。湿疹不会人传人。

以下情况会引发或加重湿疹：

  • 压力性

  • 温度或湿度变化

  • 皮肤感染细菌

  • 尘螨、霉菌和头皮屑

  • 某些化妆品

  • 摩擦你皮肤的衣服，尤其是羊毛衣服

  • 对于婴儿，有时是食物过敏

湿疹有哪些症状？

婴儿的湿疹症状与儿童和成人的不同。

对于患有湿疹的婴儿，皮疹：

  • 呈红色，有渗出，结痂和发痒

  • 从面部开始，扩散到颈部、头皮、手、手臂、脚和腿

  • 覆盖婴儿身体的大部分区域

  • 好转前可能会持续数月

对于患有湿疹的儿童和成人，皮疹：

  • 很痒

  • 通常只出现在一个或几个部位，尤其是手、上臂、肘前、膝盖后或眼睛周围

  • 通常会在相同地方反复发作

如果你有湿疹，你的皮肤可能因为你反复搔抓变厚。搔抓破溃的皮肤会导致感染。

医生如何判断我是否有湿疹？

医生通过查看皮疹并询问您的个人和家庭健康史来诊断湿疹。

医生如何治疗湿疹？

医生无法治愈湿疹，但为了帮助缓解你的症状，他们可能会建议你：

  • 涂抹药物（如皮质类固醇和其他药膏），以缓解瘙痒，使你的皮肤愈合

  • 泡澡或淋浴后用冷水湿敷、乳液、凡士林或植物油保持皮肤湿润

  • 每天只泡澡或淋浴一次，防止皮肤变干

  • 在泡澡水中放少量漂白剂、胶态燕麦片（一种用精制燕麦制成的产品）或焦油药物

  • 泡澡或淋浴后吸干你的皮肤，而不是擦干

如果您的湿疹严重，您的医生可能会开具皮质类固醇药丸，或其他能够延缓您的免疫系统的药物。

如果你是成年人，你的医生可能会尝试光疗。光疗时，让您的皮肤暴露在专门的紫外线（类似于用于晒黑的灯光）下。医生通常不会对患有湿疹的儿童或青少年使用光疗。

我怎样才能防止湿疹恶化？

为了帮助防止湿疹恶化：

  • 避免搔抓

  • 使用保湿剂来防止皮肤变干

  • 避免刺激皮肤的东西

  • 避免过敏的食物

  • 避免出汗以及非常高或非常低的温度

  • 穿轻薄棉质衣服，避免羊毛和其他粗糙的织物

  • 在屋子里使用加湿器保持空气湿润

  • 尝试舒缓情绪压力

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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