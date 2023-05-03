婴儿的湿疹症状与儿童和成人的不同。

对于患有湿疹的婴儿，皮疹：

呈红色，有渗出，结痂和发痒

从面部开始，扩散到颈部、头皮、手、手臂、脚和腿

覆盖婴儿身体的大部分区域

好转前可能会持续数月

对于患有湿疹的儿童和成人，皮疹：

很痒

通常只出现在一个或几个部位，尤其是手、上臂、肘前、膝盖后或眼睛周围

通常会在相同地方反复发作

特应性皮炎（急性） 图片 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

特应性皮炎（慢性） 图片 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

如果你有湿疹，你的皮肤可能因为你反复搔抓变厚。搔抓破溃的皮肤会导致感染。