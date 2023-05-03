刺激性接触性皮炎是由于你触摸会刺激皮肤的物质所引起的，例如：

化学品，如排水管清洁剂和洗甲水

某些化妆品、除臭剂和肥皂

外用酒精

强溶剂和漂白剂

某些植物，如一品红和辣椒

有时体液，如尿液和唾液

某些人较其他人对刺激物更敏感。

过敏性接触性皮炎是身体免疫系统对皮肤接触的物质所产生的反应。你可能对许多不同的东西过敏，但过敏性接触性皮炎最常见的原因是：

某些植物，如毒藤

橡胶，包括乳胶

涂在皮肤上的抗生素和其他药物

香水和古龙水

食物中的防腐剂

某些金属，如镍和钴

当阳光照在涂有某些东西的皮肤上时，有时会出现接触性皮炎，例如：