什么是接触性皮炎？
皮炎是常见皮肤刺激和炎症的总称。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
接触性皮炎是由于接触引起皮肤反应的物体而引起的皮疹。这种物质会刺激你的皮肤（刺激性接触性皮炎）或导致过敏反应（过敏性接触性皮炎）。
有成千上万的物质会导致刺激性接触性皮炎或过敏性接触性皮炎
接触性皮炎会在你生命中的任何时候开始出现
如果你曾因接触某种东西发生接触性皮炎，那么当你接触那个东西时可能始终会患病
治疗接触性皮炎的最好方法是避免接触引发这种病的物质
接触性皮炎可能要长达 3 周才消失
触摸皮疹不会传给其他人
什么原因会导致接触性皮炎？
刺激性接触性皮炎是由于你触摸会刺激皮肤的物质所引起的，例如：
化学品，如排水管清洁剂和洗甲水
某些化妆品、除臭剂和肥皂
外用酒精
强溶剂和漂白剂
某些植物，如一品红和辣椒
有时体液，如尿液和唾液
某些人较其他人对刺激物更敏感。
过敏性接触性皮炎是身体免疫系统对皮肤接触的物质所产生的反应。你可能对许多不同的东西过敏，但过敏性接触性皮炎最常见的原因是：
某些植物，如毒藤
橡胶，包括乳胶
涂在皮肤上的抗生素和其他药物
香水和古龙水
食物中的防腐剂
某些金属，如镍和钴
当阳光照在涂有某些东西的皮肤上时，有时会出现接触性皮炎，例如：
防晒剂
须后洗液
某些香水
涂在你皮肤上的某些抗生素
煤焦油
油
植物
某些喷雾剂，如杀虫剂
接触性皮炎有哪些症状？
症状包括：
瘙痒，有时有烧灼感或疼痛
红疹，有时会出现肿块或小水疱
如果你曾长时间患接触性皮炎，会出现皮肤干燥、有鳞屑或裂纹
如果皮肤受到感染，则发红、渗出和肿胀更严重
医生如何判断我是否有接触性皮炎？
医生通常通过查看你的皮疹来判断你是否有接触性皮炎。但很难确切地判断导致反应的物质。
如果你不知道皮疹的原因，你的医生可能会进行测试，以找出病因。这些可能包括斑贴测试。在斑贴测试中，你的医生会在你的皮肤上放少量不同的物质，看看它们是否会引起接触性皮炎。
医生如何治疗接触性皮炎？
医生会首先通过确保您不再接触导致皮疹的物质来治疗接触性皮炎。一旦这种物质没有了，皮疹便会自行消失。
瘙痒和水疱可通过以下方式得到缓解：
皮质类固醇乳膏
抗组胺药丸
用在凉水或醋酸铝（Burow 溶液）中浸过的布每天敷皮疹若干次
用添加胶态燕麦片（一种用精制燕麦制成的产品）的冷水泡澡
如果皮肤感染，使用抗生素
如果接触性皮炎严重，口服皮质类固醇以及可延缓免疫系统的药物
抗组胺药丸可能会让你昏昏欲睡，尤其是如果你年纪大的话。如果您要开车或使用电动工具，请慎用。另一方面，抗组胺药可能会在夜里有助眠效果。
有几种可以无需处方就能买到的瘙痒药膏。抗组胺药乳膏以及含苯佐卡因的皮肤麻木乳膏有时会引起皮肤反应，因此医生通常不希望你使用这些药物。
我如何预防接触性皮炎？
避免接触刺激皮肤或引起过敏反应的物质。
如果你接触过，请立即用肥皂和水清洗皮肤。如果您不得不接触这种物质，请戴手套、穿衣服或抹防护霜，以免皮肤接触到这种物质。