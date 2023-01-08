接触性皮炎是与特定物质直接接触导致的皮肤炎症。皮疹可能会痒，限于特定部位，通常具有清晰的边界。
接触性皮炎是由刺激物或过敏反应引起的。
出现皮疹，可能发痒或疼痛，或两者兼有。
医生根据皮疹外观和患者可能曾接触的物质史进行诊断。
患者应避免接触或保护自己免于接触导致皮炎的物质。
治疗包括去除引起皮炎的物质，采取缓解瘙痒的措施，在皮肤上涂抹皮质类固醇，有时使用敷料。
（另见皮炎概述。）
物质可通过以下两种中的一种机制导致皮肤发炎：
刺激（刺激性接触性皮炎）
过敏反应（过敏性接触性皮炎）
刺激性接触性皮炎
这种类型的皮炎占接触性皮炎的大多数，在皮肤接触毒性或化学物质并导致直接伤害皮肤时发生。刺激性接触性皮炎比瘙痒更痛苦。
刺激性物质包括
酸
碱（如排水管清洁剂）
溶剂（如洗甲水中的丙酮）
刺激性强的肥皂和清洁剂
植物（如一品红和辣椒）
体液（如尿液和唾液）持续产生的水分
这些物质中，有些刺激性极强，会在几分钟之内导致皮肤变化，而其他的则刺激性较弱，或需要接触更长时间。即使是非常温和的肥皂和洗涤剂会，经常或长期接触后也会刺激一些人的皮肤。
皮肤对不同刺激物的敏感性不同。人的年龄（非常小或非常老）和环境（低湿度或高温）是影响刺激性接触性皮炎是否会发生的其他因素。
工作之中接触的很多物质也会导致皮炎（职业性皮炎）。可能在暴露后立即发生，或者可能需要很长时间和反复暴露才会发生。
有时，刺激性接触性皮炎只会在患者接触某些物质，或摄入某些物质，然后皮肤暴露在阳光下后发生（光毒性接触性皮炎 — 见化学光敏）。无论接触还是摄入该物质，皮疹仅出现在暴露于阳光下的皮肤上。这些物质包括
某些口服的抗生素
某些口服的降压药（降低血压的治疗性药物）/利尿剂
某些香水
口服的非甾体抗炎药 (NSAID)
煤焦油
某些植物
过敏性接触性皮炎
这种类型的皮炎是身体免疫系统对接触皮肤的物质的反应。皮肤首次接触该物质时，皮肤会对该物质过敏。有时患者仅接触一次就可能致敏，有时是在多次接触某种物质后才会致敏。患者发生致敏后，下一次接触会导致在 4-24 小时内出现剧烈瘙痒和皮炎，但有些人在 3-4 天内不会出现反应。
成千上万的物质可导致过敏性接触性皮炎。最常见的物质包括在以下物品中发现的物质
金属（如镍）
防腐剂
植物（如毒葛）
橡胶（包括乳胶）
芳香剂
硫酸镍是大多数人群中的一种最常见的接触性过敏原。它是首饰的常见成分。
人们可能会使用（或接触）某种物质多年而不出现问题，然后突然出现过敏反应。甚至是用于治疗皮炎的软膏、乳膏和洗剂也可以引起这种反应。
有时，过敏性接触性皮炎只会在患者接触某些物质，或摄入某些物质，然后皮肤暴露在阳光下后发生（光敏性接触性皮炎 — 见化学光敏）。对于光敏性皮炎，这种反应可能会扩散到未暴露在阳光下的皮肤部位。典型病因包括芳香剂（如葵子麝香和檀香）、抗菌剂、NSAID 和防晒剂。
接触性皮炎的症状
无论其原因或类型，接触性皮炎都会导致瘙痒和皮疹。
刺激性接触性皮炎引起的疼痛多于瘙痒。不再接触刺激性物质后，症状严重程度通常在一两天后下降。
过敏性接触性皮炎引起的瘙痒通常比疼痛更严重。症状可能需要一天或更长时间才能明显，并在暴露后两三天加重。
对于这两者，皮疹可表现为轻度短时间发红到严重肿胀和大水疱。皮疹仅出现在与物质接触的区域。然而，早期皮疹会出现在薄而敏感的皮肤部位，如手指之间，后期会出现在皮肤较厚的部位，或与物质接触较少的皮肤部位。在手脚上，皮疹可能含有小水疱。
过敏性接触性皮炎的皮疹发生模式通常表明接触过特定物质。例如，毒葛会导致皮肤上形成线状条纹。触摸皮疹或水泡液体不会将接触性皮炎传播给其他人或未与物质接触的其他身体部位。
接触性皮炎的诊断
医生的评估和患者的病史
有时进行斑贴试验
确定接触性皮炎的原因并不总是那么容易。必须考虑患者的职业、爱好、家务、旅行、衣物、皮肤涂抹产品的使用、化妆品和家庭成员的活动。大多数人都没有意识到与其皮肤接触的所有物质。
通常，初始皮疹的位置和模式是一个重要线索，尤其是如果皮疹只发生在穿衣服或戴珠宝的部位下方，或只发生在暴露在阳光下的部位。但是，用手触摸的许多物质会被不知不觉地转移到面部，其中，更敏感的面部皮肤甚至会在手没有接触的情况下发生反应。
如果医生怀疑接触性皮炎，但原因不明显，可进行斑贴试验，以查明导致过敏反应的物质（过敏原）。在这项试验中，将含有标准接触过敏原的小贴片贴在上背部皮肤上，并保留 48 小时，看看下方是否出现皮疹。48 小时后取下，由医生评估下面的皮肤。一天或两天后再次评估皮肤。
接触性皮炎的预防
避免接触导致皮炎的物质可预防接触性皮炎。如果确实接触，应立即用肥皂水洗掉该物质。如果存在持续接触的风险，手套和防护服可能会有帮助。
有光毒性或光敏性接触性皮炎的人应避免日晒。
阻挡乳膏也可以阻止某些物质（如毒葛和环氧树脂）接触皮肤。
用含致病物质的注射液或药片来脱敏无法有效预防接触性皮炎。
接触性皮炎的治疗
避免接触导致问题的物质
缓解瘙痒的措施
皮质类固醇和抗组胺药
除非不再接触导致问题的物质，接触性皮炎治疗才会有效。去除物质后，发红通常随时间推移消失。水疱可能会继续渗出，形成痂皮，但很快就会变干。皮肤脱屑、瘙痒和增厚可能会持续数天或数周。
在皮肤上涂抹或口服一些治疗性药物来缓解瘙痒和水疱。此外，可以使用纱布片或薄布在冷水或醋酸铝（Burow 溶液）中一天浸泡几次，每次一小时，然后放在治疗区域来让小面积皮炎变平。先湿后干的敷料可以缓解渗出的水疱，使皮肤干燥，并促进愈合。
通常在受影响的皮肤上涂抹皮质类固醇。非处方药物氢化可的松可能会有帮助。如果没有效果，医生可以开更强效的皮质类固醇乳膏。如果皮疹特别严重，可以口服皮质类固醇。
抗组胺药羟嗪和苯海拉明有助于缓解瘙痒。通过口服给药。
接触性皮炎的预后
过敏性接触性皮炎可能需要在患者不再接触过敏原后数周才能消退。刺激性接触性皮炎通常消退得更快。一旦人们对某种物质有反应，他们通常余生都会对这种物质有反应。
对于有光敏性接触性皮炎的人，日晒引起的爆发可能会持续数年（称为持续性光反应），但很罕见。