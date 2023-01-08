这种类型的皮炎占接触性皮炎的大多数，在皮肤接触毒性或化学物质并导致直接伤害皮肤时发生。刺激性接触性皮炎比瘙痒更痛苦。

刺激性物质包括

酸

碱（如排水管清洁剂）

溶剂（如洗甲水中的丙酮）

刺激性强的肥皂和清洁剂

植物（如一品红和辣椒）

体液（如尿液和唾液）持续产生的水分

这些物质中，有些刺激性极强，会在几分钟之内导致皮肤变化，而其他的则刺激性较弱，或需要接触更长时间。即使是非常温和的肥皂和洗涤剂会，经常或长期接触后也会刺激一些人的皮肤。

皮肤对不同刺激物的敏感性不同。人的年龄（非常小或非常老）和环境（低湿度或高温）是影响刺激性接触性皮炎是否会发生的其他因素。

工作之中接触的很多物质也会导致皮炎（职业性皮炎）。可能在暴露后立即发生，或者可能需要很长时间和反复暴露才会发生。

有时，刺激性接触性皮炎只会在患者接触某些物质，或摄入某些物质，然后皮肤暴露在阳光下后发生（光毒性接触性皮炎 — 见化学光敏）。无论接触还是摄入该物质，皮疹仅出现在暴露于阳光下的皮肤上。这些物质包括