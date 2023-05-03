瘙痒是你皮肤上的一种你想要抓挠的不舒服的感觉。
许多不同的皮肤问题都会引起瘙痒
过敏反应或累及全身的疾病也会引起瘙痒
根据病因，可能会只有一处或全身都会发痒
搔抓会让你感到更痒，并损伤你的皮肤
减少洗澡次数、使用乳液或乳膏、在家中或工作场所使用加湿器可能有助于缓解瘙痒
其他治疗取决于病因
什么原因会导致瘙痒？
我应该什么时候去让医生看我的瘙痒症？
如果你有瘙痒以及任何以下警示特征，请立即去看医生：
肚子疼
皮肤和眼睛发黄
感觉非常口渴，小便（撒尿）次数多，体重减轻
如果您呼吸困难或感到头晕，请立即呼叫救护车或前往急诊室。这意味着你出现了严重过敏反应。
如你有以下情况，请在一周左右内去看医生：
剧烈瘙痒
皮疹越来越严重或扩散
瘙痒和体重减轻，极度疲倦，或晚上睡觉时出汗
医师访视会发生什么？
医生会询问你的症状，并查看你的皮肤。大多数时候，医生可以在不进行测试的情况下判断你的瘙痒病因。
有时，医生可能会进行如下测试：
取一块皮肤样本来观察（活检）
进行检查，看看你的身体其他部位是否有引起瘙痒的问题
医生如何治疗瘙痒？
医生会治疗导致您瘙痒的问题。医生还可能会告诉你：
避免任何可能导致瘙痒或使其加重的东西
减少洗澡次数，用冷水而不是热水洗澡
使用保湿乳液或乳膏
在家或工作场所加湿空气
不穿紧身或羊毛衣服
服用抗组胺药丸（有助于缓解瘙痒的药物）
抗组胺药丸可能会让你昏昏欲睡，尤其是如果你年纪大的话。如果您要开车或使用电动工具，请慎用。另一方面，抗组胺药可能会在夜里有助眠效果。
某些瘙痒药膏无需处方即可买到。但用前应告诉你的医生。氢化可的松等皮质类固醇乳膏有助于缓解某些瘙痒，但会使其他瘙痒加重（如皮肤感染引起的瘙痒）。抗组胺药乳膏以及含苯佐卡因的皮肤麻木乳膏有时会引起皮肤反应，因此医生通常不希望你使用这些药物。