我应该什么时候去让医生看我的瘙痒症？

我应该什么时候去让医生看我的瘙痒症？

如果你有瘙痒以及任何以下警示特征，请立即去看医生：

肚子疼

皮肤和眼睛发黄

感觉非常口渴，小便（撒尿）次数多，体重减轻

如果您呼吸困难或感到头晕，请立即呼叫救护车或前往急诊室。这意味着你出现了严重过敏反应。

如你有以下情况，请在一周左右内去看医生：