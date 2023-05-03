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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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瘙痒

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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瘙痒是你皮肤上的一种你想要抓挠的不舒服的感觉。

  • 许多不同的皮肤问题都会引起瘙痒

  • 过敏反应或累及全身的疾病也会引起瘙痒

  • 根据病因，可能会只有一处或全身都会发痒

  • 搔抓会让你感到更痒，并损伤你的皮肤

  • 减少洗澡次数、使用乳液或乳膏、在家中或工作场所使用加湿器可能有助于缓解瘙痒

  • 其他治疗取决于病因

什么原因会导致瘙痒？

瘙痒通常是皮肤问题引起的，例如：

  • 皮肤干燥，尤其是老年人

  • 皮疹，如湿疹（有时也称特应性皮炎

  • 虫子叮咬

  • 对皮肤接触的东西（如毒藤）有过敏反应

  • 真菌或寄生虫引起的皮肤感染

有时，瘙痒是身体内部的问题引起的，例如：

我应该什么时候去让医生看我的瘙痒症？

如果你有瘙痒以及任何以下警示特征，请立即去看医生

  • 肚子疼

  • 皮肤和眼睛发黄

  • 感觉非常口渴，小便（撒尿）次数多，体重减轻

如果您呼吸困难或感到头晕，请立即呼叫救护车或前往急诊室。这意味着你出现了严重过敏反应

如你有以下情况，请在一周左右内去看医生

  • 剧烈瘙痒

  • 皮疹越来越严重或扩散

  • 瘙痒和体重减轻，极度疲倦，或晚上睡觉时出汗

医师访视会发生什么？

医生会询问你的症状，并查看你的皮肤。大多数时候，医生可以在不进行测试的情况下判断你的瘙痒病因。

有时，医生可能会进行如下测试：

  • 取一块皮肤样本来观察（活检）

  • 过敏检查

  • 进行检查，看看你的身体其他部位是否有引起瘙痒的问题

医生如何治疗瘙痒？

医生会治疗导致您瘙痒的问题。医生还可能会告诉你：

  • 避免任何可能导致瘙痒或使其加重的东西

  • 减少洗澡次数，用冷水而不是热水洗澡

  • 使用保湿乳液或乳膏

  • 在家或工作场所加湿空气

  • 不穿紧身或羊毛衣服

  • 服用抗组胺药丸（有助于缓解瘙痒的药物）

抗组胺药丸可能会让你昏昏欲睡，尤其是如果你年纪大的话。如果您要开车或使用电动工具，请慎用。另一方面，抗组胺药可能会在夜里有助眠效果。

某些瘙痒药膏无需处方即可买到。但用前应告诉你的医生。氢化可的松等皮质类固醇乳膏有助于缓解某些瘙痒，但会使其他瘙痒加重（如皮肤感染引起的瘙痒）。抗组胺药乳膏以及含苯佐卡因的皮肤麻木乳膏有时会引起皮肤反应，因此医生通常不希望你使用这些药物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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