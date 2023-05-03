什么是风团？
风团是皮肤上隆起的红色发痒斑块。
风团通常来去都很彻底，但有时会持续很长时间
过敏反应通常会导致风团，但也有其他原因
什么原因会导致风团？
我应该什么时候去让医生看我的风团？
如果你有风团以及以下情况，请叫救护车：
呼吸困难或喘息（呼吸时有口哨声）
感觉喉咙发紧
如果你有风团以及以下情况，请尽快去急诊室或医生办公室：
风团严重并开始恶化
你开始感到无力或头重脚轻
你有高烧或发冷
你出现呕吐、腹部疼痛或腹泻（频繁稀便或水样便）
你的风团是深色的，或变成开放性疮口
如您有以下情况，请看医生：
因蜜蜂螫伤发生风团（与你的医生谈谈如你再次被蜇伤该怎么办）
风团持续超过数天
风团伴发热、体重减轻、淋巴结肿大、关节疼痛或盗汗
风团有哪些症状？
荨麻疹
图片
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
风团通常是：
皮肤有红色、略隆起的斑片，有明显边界，可能中心没有斑片
在你身体的某个部位或全身
非常痒
医生如何判断我是否有风团？
你的医生会通过查看你的皮疹来判断你是否有风团。但你的医生有时需要做测试来看风团的病因，尤其是如果你反复发生的话。
医生如何治疗风团？
如果风团在一两天后自行消退而不复发，医生可能不需要治疗。如果明确了导致风团的物质，你的医生会让你避免接触这种物质。为了减轻你的症状，你的医生可能会：
让你用凉水洗澡，不要搔皮肤，穿宽松的衣服，直到风团消失
根据你的症状的严重程度，给你抗组胺药或皮质类固醇丸等某些药物来治疗瘙痒
如果可能，让你停止服用药物，看看是否有帮助
抗组胺药丸可能会让你昏昏欲睡，尤其是如果你年纪大的话。如果您要开车或使用电动工具，请慎用。另一方面，抗组胺药可能会在夜里有助眠效果。
我如何预防风团？
如果你和你的医生发现了导致你的风团的原因，你可以通过避免这个原因来预防风团。但当风团一直反复并且病因未知时，您可能需要每天服用某些药物来阻止这种情况的发生。