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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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荨麻疹

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是风团？

风团是皮肤上隆起的红色发痒斑块。

  • 风团通常来去都很彻底，但有时会持续很长时间

  • 过敏反应通常会导致风团，但也有其他原因

什么原因会导致风团？

风团通常是对以下物质有过敏反应引起的：

  • 食物

  • 虫子叮咬或咬伤

  • 化学物质

  • 药物

风团的其他病因还有：

  • 压力和其他情绪问题

  • 物理因素，如压力、低温、高温和光线

  • 自身免疫性疾病（使你的免疫系统攻击你自己的组织的疾病）

有时，你和你的医生会无法弄清楚风团的病因。

我应该什么时候去让医生看我的风团？

如果你有风团以及以下情况，请叫救护车

  • 呼吸困难或喘息（呼吸时有口哨声）

  • 感觉喉咙发紧

如果你有风团以及以下情况，请尽快去急诊室或医生办公室

  • 风团严重并开始恶化

  • 你开始感到无力或头重脚轻

  • 你有高烧或发冷

  • 你出现呕吐、腹部疼痛或腹泻（频繁稀便或水样便）

  • 你的风团是深色的，或变成开放性疮口

如您有以下情况，请看医生：

  • 因蜜蜂螫伤发生风团（与你的医生谈谈如你再次被蜇伤该怎么办）

  • 风团持续超过数天

  • 风团伴发热、体重减轻、淋巴结肿大、关节疼痛或盗汗

风团有哪些症状？

风团通常是：

  • 皮肤有红色、略隆起的斑片，有明显边界，可能中心没有斑片

  • 在你身体的某个部位或全身

  • 非常痒

医生如何判断我是否有风团？

你的医生会通过查看你的皮疹来判断你是否有风团。但你的医生有时需要做测试来看风团的病因，尤其是如果你反复发生的话。

医生如何治疗风团？

如果风团在一两天后自行消退而不复发，医生可能不需要治疗。如果明确了导致风团的物质，你的医生会让你避免接触这种物质。为了减轻你的症状，你的医生可能会：

  • 让你用凉水洗澡，不要搔皮肤，穿宽松的衣服，直到风团消失

  • 根据你的症状的严重程度，给你抗组胺药或皮质类固醇丸等某些药物来治疗瘙痒

  • 如果可能，让你停止服用药物，看看是否有帮助

抗组胺药丸可能会让你昏昏欲睡，尤其是如果你年纪大的话。如果您要开车或使用电动工具，请慎用。另一方面，抗组胺药可能会在夜里有助眠效果。

我如何预防风团？

如果你和你的医生发现了导致你的风团的原因，你可以通过避免这个原因来预防风团。但当风团一直反复并且病因未知时，您可能需要每天服用某些药物来阻止这种情况的发生。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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