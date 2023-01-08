如果可以确定病因，急性荨麻疹的最常见病因是

过敏反应（如食物和食物添加剂、药物或昆虫叮咬）

非过敏反应（如药物、物理刺激或自身免疫性疾病）

过敏反应通常是由食品（特别是蛋、鱼、贝类、坚果和水果）、食物添加剂、药物或昆虫叮咬引起的。一些食物即使食用微量也能突然导致荨麻疹。但对于其他食物（如草莓），只有大量进食后才会发生过敏反应。许多治疗性药物，特别是抗生素，可能会引起荨麻疹。当皮肤直接接触某种物质（如胶乳），发生昆虫叮咬或蛰伤或对某种被吸入肺部或进入鼻子的物质产生反应，还会发生即时过敏反应。

荨麻疹的非过敏原因包括感染、某些药物和某些物理刺激（如压力或冷）。

在超过一半的病例中，无法确定急性荨麻疹的特定原因。