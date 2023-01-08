风团是红色、瘙痒、稍隆起的肿物。皮肤中的肥大细胞会导致小血管暂时泄漏流体，它释放的化学物质（例如组胺）会形成肿块。瘙痒可能会很严重。风团边界明确，中心可能苍白。通常，荨麻疹会出现又消失。一个荨麻疹可以持续数小时，然后消失，然后出现在其他部位。在荨麻疹消失后，皮肤外观常完全正常。
（另见瘙痒。）
血管性水肿
风团可能伴发血管性水肿，后者很像风团一样有肿胀。但血管性水肿造成的肿胀位于皮下，而不是在皮肤表面。有时，血管性水肿会影响面部、嘴唇、喉咙、舌头和呼吸道。如果肿胀干扰呼吸道，会对生命造成威胁。
荨麻疹的病因
荨麻疹和血管性水肿是过敏反应。
当吸入、食用、注射或触摸某些化学物质时可能会出现荨麻疹。这些化学物质可以存在于环境、食品、药物（包括治疗性药物）、昆虫、植物或其他来源中。它们对大多数人无害。但是，如果人们对它们敏感，这些化学物质（称为触发物或过敏原）可引起过敏反应。即，免疫系统对化学物质反应过度。
然而，大多数时候，荨麻疹不是过敏反应的一部分，因此无法确定过敏原（过敏反应的原因）。例如，可能源自自身免疫疾病。在这些疾病中，免疫系统发生故障，将人体自身的组织错误地解释为外来物，并攻击他们。此外，一些药物会直接引起荨麻疹，而不会触发过敏反应。某些物理刺激（如热、冷、压力、摩擦或阳光）可能会因一些尚不清楚的原因引起荨麻疹。
荨麻疹通常持续不到 6 周，被分类为急性。如果荨麻疹持续 6 周以上，则被分类为慢性。
急性荨麻疹
如果可以确定病因，急性荨麻疹的最常见病因是
过敏反应（如食物和食物添加剂、药物或昆虫叮咬）
非过敏反应（如药物、物理刺激或自身免疫性疾病）
过敏反应通常是由食品（特别是蛋、鱼、贝类、坚果和水果）、食物添加剂、药物或昆虫叮咬引起的。一些食物即使食用微量也能突然导致荨麻疹。但对于其他食物（如草莓），只有大量进食后才会发生过敏反应。许多治疗性药物，特别是抗生素，可能会引起荨麻疹。当皮肤直接接触某种物质（如胶乳），发生昆虫叮咬或蛰伤或对某种被吸入肺部或进入鼻子的物质产生反应，还会发生即时过敏反应。
荨麻疹的非过敏原因包括感染、某些药物和某些物理刺激（如压力或冷）。
在超过一半的病例中，无法确定急性荨麻疹的特定原因。
慢性荨麻疹
慢性荨麻的潜在可识别病因与急性荨麻疹相同。然而，在绝大多数病例中，无法确定病因（是特发性的）。对于大多数无法明确病因的慢性荨麻疹病例，病因被认为是本身无可检测原因的自身免疫反应。然而，应尽一切努力确定病因，因为消除病因是最好的治疗方法。
如果人们反复消耗不知道是触发物的食品（例如食品中的防腐剂或染色剂或奶类中的青霉素），有时，原因很容易被忽略。通常，尽管尽了最大努力，仍会无法找到原因。
慢性荨麻疹可以持续数月或数年，然后有时会没有明显原因地消失。
荨麻疹的评价
不是所有的荨麻疹发作都需要医生即刻进行评价。下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。
警示体征
某些症状和特征应引起关注，包括：
面部、嘴唇、喉咙、舌头或气道肿胀（血管性水肿）
呼吸困难，包括喘息
风团颜色很深，会成为开放性溃疡，或持续超过 48 小时
发热、淋巴结肿大、黄疸、消瘦以及身体（系统性）疾病的其他症状
何时就医
人们应在以下情况时呼叫救护车
呼吸困难或喘息。
感觉喉咙收紧。
人们应在以下情况时尽快前往急诊室或医生办公室
症状严重。
感觉逐渐虚弱或头晕，或有严重的发热或发冷。
呕吐、腹痛或腹泻。
人们应在以下情况时就医
蜜蜂蜇伤会触发荨麻疹或肿胀（如果发生其他蜜蜂蜇伤事件，则应获得相关的处理建议）。
出现其他症状，如发热、关节痛、消瘦、淋巴结肿大或盗汗。
在未接触触发物的情况下荨麻疹反复出现。
症状持续超过 2 天。
如果儿童突然出现荨麻疹并快速消失，而且没有反复出现，通常不需要医生检查。原因通常是病毒感染。
医生会怎么做
医生首先询问症状和病史。医生接下来进行体检。医生在病史及体格检查中的发现往往表明病因及可能需要做的检查( see table 荨麻疹的某些原因和特征)。
医生会让患者详细描述每次风团发作情况以及发生的任何其他症状（如瘙痒、呼吸困难或脸部和舌头肿胀）。他们会询问患者在荨麻疹发作之前和期间的活动，是否接触过可以引起过敏反应的物质，包括正在服用的药物。还会询问可能提示某种原因的具体症状 ( see table 荨麻疹的某些原因和特征)、近期感染、过去的过敏反应和最近的旅行情况。
并不总是能够从历史中明确触发物，通常是因为触发物是之前耐受的某种东西。
在体检期间，医生首先查看唇、舌、咽喉或气管是否肿胀。如果存在肿胀，就会立即开始治疗。然后医生会注意荨麻疹的外观，确定哪些身体部位受到影响，检查可以帮助明确诊断的其他症状。医生可能会使用各种物理刺激，看看它们能否引发荨麻疹。例如，他们可以在皮肤上应用光压、热或冷或敲击皮肤。
患者自己不应该试图抠风团，因为可能会发生严重反应。
荨麻疹的某些原因和特征
病因
临床特征*
检查
急性荨麻疹（持续时间少于 6 周）
药物（包括治疗性药物），例如
荨麻疹会在用药后几分钟内开始，也会可在 48 小时后开始
医生的检查
触发过敏反应的食物（食物过敏原），如花生、坚果、鱼类、贝类、小麦、蛋、奶和大豆
荨麻疹在食用食品后的几分钟或几小时内开始出现
医生的检查，尤其是病史
有时进行皮肤过敏点刺试验
感染（罕见的原因）
发烧、发冷和疲劳
特定感染症状
特别是对于寄生虫感染，最近前往发展中国家
根据疑似感染进行测试（通过病史和检查结果提示）
如果在消除感染后荨麻疹消失，确定诊断
荨麻疹在昆虫叮咬或蜇伤后的几秒或几分钟内开始出现
医生的检查
物理刺激
对于大多数刺激，荨麻疹通常在接触刺激后的几秒或几分钟之内开始出现
对于皮肤上的压力，荨麻疹会在 4–6 小时之内开始出现，并且仅影响压迫的皮肤区域
对于日射，荨麻疹只会影响暴露在阳光下的皮肤区域
医生的检查
接触疑似的物理刺激物，看它是否触发症状
血清病
荨麻疹在注射以下物品后的 7–10 天内开始出现
可能伴随发热、关节痛、淋巴结肿大和腹痛
医生的检查
与皮肤直接接触后触发过敏反应的物质（接触性过敏原），如乳胶或肉类
荨麻疹在接触某种物质后的几分钟或几小时内开始出现
医生的检查
有时进行过敏检测
输血反应
荨麻疹通常在输血后的几分钟之内开始出现
医生的检查
慢性荨麻疹（持续超过 6 周）
自身免疫性疾病
取决于自身免疫性疾病的各种症状
对于系统性红斑狼疮，症状包括发热、乏力、头痛、关节痛和肿胀、呼吸疼痛和口腔溃疡
对于干燥综合征，症状为眼干和口干
对于荨麻疹性血管炎，荨麻疹
对于所有的自身免疫性疾病，进行血液测试，以检查是否有异常抗体
有时进行皮肤活检
对于干燥综合征，进行估计患者产生眼泪数量的测试
对于荨麻疹性血管炎，进行皮肤活检
消瘦、盗汗、腹痛、咳嗽（有时会咳血）、黄疸、淋巴结肿大或这些症状的组合
根据疑似癌症进行各种测试
慢性特发性荨麻疹（诊断时没有确定具体原因）
荨麻疹每天（或者几乎每天）发生，瘙痒持续至少 6 周，无明显原因
医生的检查
血液测试，有时进行其他测试，例如皮肤点刺测试和接触各种触发物，以排除其他原因
药物，包括治疗性药物（与急性荨麻疹相同）
荨麻疹出现在长期服用处方药、非处方药或草药的人身上，并且对原因没有其他解释
医生的检查
有时进行过敏检测
停止用药，以便查看停止用药后荨麻疹是否消失
内分泌异常，如甲状腺疾病或孕酮（雌激素）水平升高
对于甲状腺疾病，难以容忍热或冷，心率缓慢或快速，震动（震颤）或呆滞
出现在服用避孕药（口服避孕药）或接受含有女性孕酮的激素治疗的女性身上，或荨麻疹在经期开始之前出现，经期结束 后消失
医生的检查
如果怀疑甲状腺病症，验血以测量促甲状腺激素
皮肤小部位变红，变成荨麻疹，触摸时凸起
有时腹痛，易发红和经常性头痛
皮肤活检，有时进行骨髓活检
有时进行血液检查，以便测量激活某些免疫细胞（称为肥大细胞）时释放出的物质水平
物理刺激（与急性荨麻疹相同）
对于大多数刺激，荨麻疹通常会在接触刺激物后的几秒或几分钟内出现
对于皮肤上的压力，荨麻疹会在 4–6 小时之内开始出现，并且仅影响压迫的皮肤区域
对于日射，荨麻疹只会影响暴露在阳光下的皮肤区域
医生的检查
接触疑似刺激物，查看其是否引发症状
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
HIV=人类免疫缺陷病毒。
检查
荨麻疹的治疗
避免诱发因素
缓解瘙痒的措施
药物
荨麻疹往往会在一两天后自行消失。如果病因明确或医生确定了某种原因，病人应尽量避免。如果病因不明，病人应停用所有非必需的治疗性药物，直至荨麻疹消退。
仅使用凉水洗澡和淋浴、避免刮伤和穿宽松衣服可能有助于缓解症状。
药物
口服抗组胺药治疗荨麻疹。这些治疗性药物会部分缓解瘙痒和消肿。为了确保疗效，必须定期服用，而不是仅在需要时服用。一些抗组胺药，包括西替利嗪、苯海拉明、氯雷他定，无需处方即可购买。苯海拉明是一种较老的抗组胺药，比其他两种药物更可能引起昏睡。其他抗组胺药包括氯雷他定、非索非那定、羟嗪和左西替利。
不应使用抗组胺药乳膏和洗液，因为它们可能导致皮肤敏感并加重瘙痒。
如果症状严重且其他治疗无效，口服皮质类固醇（如泼尼松）。服用的时间应尽可能短。如果服用 3~4 周以上，糖皮质激素有时会出现很多严重的副作用（ see sidebar 皮质类固醇：用途和副作用）。
皮质类固醇乳膏没有帮助。
肾上腺素可收缩血管并使肺部气道开放。对于有重度反应或血管性水肿且之后入院治疗的患者，给予肾上腺素。有这些严重反应的患者应随身携带自注射式肾上腺素笔（肾上腺素自动注射器），一旦出现严重反应，可以立即应用。
在大约一半的慢性荨麻疹患者中，荨麻疹在不进行治疗的情况下会在 2 年内消失。接受其他治疗后慢性风团继续发生的人可使用奥马珠单抗（一种单克隆抗体）。
老年人须知：荨麻疹
老年人在服用较老的抗组胺药（如羟嗪和苯海拉明）时更容易产生副作用。除了嗜睡，较老的抗组胺药还会引起意识混乱和谵妄，可导致排尿困难。通常，老年人不应使用这些抗组胺药治疗荨麻疹。
关键点
荨麻疹可能是或可能不是过敏反应。
对于大多数人来说，无法确定病因。
如果在荨麻疹持续不到 6 周时发现原因，则原因通常是对特定物质的过敏反应、急性感染或对特定物质的非过敏性反应。
如果荨麻疹持续 6 周或更长时间，通常无法识别原因（是特发性的）。
患者应在呼吸困难或感觉喉咙收紧时呼叫救护车。
症状较轻的人应避免任何已知或可疑的触发物，可以服用抗组胺药缓解症状。
有严重反应的病人应随身携带自注射式肾上腺素笔，一旦出现严重反应，可以立即应用。