什么是压疮？
压疮（常称为褥疮）是皮肤的一个部位承受稳定压力引起的皮肤损伤。压力切断了流向该部位的血流，进而致使皮肤受损。
压疮最常见于身体骨骼突出部位，如尾骨、臀部、脚跟和肘部
压疮在卧床不起或坐轮椅的人、不能正常活动的人，或石膏或夹板压迫太紧的人中很常见
改变体位有助于预防压疮
对于不能自己活动的人，应每隔 1-2 小时改变他们的体位
经常改变体位并保持皮肤清洁干燥，即可预防多数压疮
什么原因会导致压疮？
以下情况会导致压疮：
皮肤部位（尤其是骨突出部位的皮肤）承受稳定压力
稳定压迫超过一两个小时，切断流向皮肤的血流
清醒且能够经常活动的人会无意识地变换自己的体位。如未在一小时左右之后变换体位，躺着时，身体的重量会切断流向皮肤的血流。压迫持续时间越长，皮肤损伤越严重。
褥疮的常见部位
哪些人有压疮的风险？
存在压疮风险的人包括如下人群：
因无意识、瘫痪或有痴呆而无法变换体位
感觉不到疼痛
石膏或夹板压迫脚踝骨等骨凸处的肿块
皮肤潮湿，如因为躺在被汗水、尿液或粪便（大便）弄湿的床单上
饮食不良
压疮形成可能非常迅速，有时会在数小时内形成。
压疮有哪些症状？
压疮为轻度（1 期）到重度（4 期）不等。未经治疗的疮会越来越深。
起初，皮肤变红疼痛
然后，皮肤最上层出现水疱或磨损
最终，压疮一直穿透皮肤，留下洞（溃疡）
溃疡可以是开放的，或上覆厚厚的结痂死皮
照片由 Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies 提供；经授权使用。
溃疡可能会感染。感染的溃疡周围区域呈红色，可能会排出脓液。
医生如何知道有压疮？
意识模糊或无法感觉疼痛的人不会注意到正在发生压疮。如果你正在照顾某个有风险的人，那么你必须密切关注这个人，及时发现压疮的首发症状。
医生会根据外观来识别压疮。
压疮未愈合时，医生可能会通过以下方式查看有无感染：
进行 MRI（磁共振成像）检查
有时，取一小块组织送去实验室检查
医生如何治疗压疮？
医生将会：
用无菌生理盐水（盐水）清洗压疮
用剪刀和手术刀去除死亡组织
用专门的绷带包扎疮口，以保护疮口并帮助它们愈合
有时，需要手术缝合大面积压疮
为了帮助疮口愈合并预防更多的压疮，医生还将：
确保患者经常变换体位
给照顾者制定一份何时变换患者体位的书面日程表
使用垫子和枕头等来确保任何身体部位不受到太大压力
建议搭配更健康的饮食
如何预防压疮？
医生会尽力预防压疮，因为压疮很难治疗。
对于卧床或坐轮椅的人，照顾者应该：
每天检查皮肤
每 1-2 小时调整患者的体位
保持皮肤干燥清洁
仔细检查皮肤，查看受压部位有无发红或其他颜色变化
床单弄湿后尽快更换
用保护罩或枕头垫在骨头突出部位下面
有时，使用专门的床垫或轮椅垫缓解压力