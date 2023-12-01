什么是鳞状细胞癌？
鳞状细胞癌是一种皮肤癌。它始于皮肤最外层（表皮）。
鳞状细胞癌是第二最常见的皮肤癌（仅次于基底细胞癌）
它通常见于暴露在阳光下的皮肤，但在皮肤的任何地方或口腔内都会生长
肤色白皙的人较肤色深的人更可能患有这种病
通常，鳞状细胞癌不会扩散，因此医生可以通过去除来治愈这种癌症
有时，癌细胞会扩散到身体其他部位，非常致命
什么原因会导致鳞状细胞癌？
鳞状细胞癌通常是日光暴露引起的。受损或受伤的皮肤更可能发生鳞状细胞癌。
鳞状细胞癌有哪些症状？
起初，您皮肤上的增生物是：
较厚、呈红色、有鳞屑
形状不规则
结痂
这种增生物无法治愈或消失。
鳞状细胞癌可能呈现多种外观。此图片显示凸起、脱屑且结痂的外观。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
手臂上的红色不规则区域经活检后被诊断为鳞状细胞癌。
© Springer Science+Business Media
鳞状细胞癌可能呈现多种外观。这张照片显示的皮肤区域有鳞屑、结痂，且颜色比周围肤色深。经活检后诊断为鳞状细胞癌。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
鳞状细胞癌可能呈现多种外观。此图片显示凸起、脱屑且结痂的外观。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
手臂上的红色不规则区域经活检后被诊断为鳞状细胞癌。
© Springer Science+Business Media
鳞状细胞癌可能呈现多种外观。这张照片显示的皮肤区域有鳞屑、结痂，且颜色比周围肤色深。经活检后诊断为鳞状细胞癌。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
如不治疗，增生物可能会变得：
隆起、坚实、呈疣状
开放溃疡，长到下面的组织中
医生如何判断我是否有鳞状细胞癌？
医生会做活检（切一小块皮肤样本放在显微镜下观察）。
医生如何治疗鳞状细胞癌？
我如何预防鳞状细胞癌？
预防鳞状细胞癌的最佳方法是限制日晒：
不要呆在阳光下 - 坐在阴凉的地方，尽量避免在上午 10 点到下午 4 点之间晒太阳
不要日光浴或使用晒黑床
穿防护服，如长袖衫、长裤，戴宽边帽
涂抹防晒系数 (SPF) 至少为 30 的防晒霜 - 务必每两小时以及在游泳或出汗后涂抹更多防晒霜
如果你发现有皮肤增生物变化在几周后都没有消失，请去看医生。