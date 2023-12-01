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小知识
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鳞状细胞癌

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是鳞状细胞癌？

鳞状细胞癌是一种皮肤癌。它始于皮肤最外层（表皮）。

  • 鳞状细胞癌是第二最常见的皮肤癌（仅次于基底细胞癌

  • 它通常见于暴露在阳光下的皮肤，但在皮肤的任何地方或口腔内都会生长

  • 肤色白皙的人较肤色深的人更可能患有这种病

  • 通常，鳞状细胞癌不会扩散，因此医生可以通过去除来治愈这种癌症

  • 有时，癌细胞会扩散到身体其他部位，非常致命

什么原因会导致鳞状细胞癌？

鳞状细胞癌通常是日光暴露引起的。受损或受伤的皮肤更可能发生鳞状细胞癌。

鳞状细胞癌有哪些症状？

起初，您皮肤上的增生物是：

  • 较厚、呈红色、有鳞屑

  • 形状不规则

  • 结痂

这种增生物无法治愈或消失。

鳞状细胞癌的示例
鳞状细胞癌
鳞状细胞癌

鳞状细胞癌可能呈现多种外观。此图片显示凸起、脱屑且结痂的外观。

图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

鳞状细胞癌（手臂）
鳞状细胞癌（手臂）

手臂上的红色不规则区域经活检后被诊断为鳞状细胞癌。

© Springer Science+Business Media

鳞状细胞癌（耳垂）
鳞状细胞癌（耳垂）

鳞状细胞癌可能呈现多种外观。这张照片显示的皮肤区域有鳞屑、结痂，且颜色比周围肤色深。经活检后诊断为鳞状细胞癌。

P. MARAZZI 博士／科学图片库

鳞状细胞癌
鳞状细胞癌

鳞状细胞癌可能呈现多种外观。此图片显示凸起、脱屑且结痂的外观。

图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

鳞状细胞癌（手臂）
鳞状细胞癌（手臂）

手臂上的红色不规则区域经活检后被诊断为鳞状细胞癌。

© Springer Science+Business Media

鳞状细胞癌（耳垂）
鳞状细胞癌（耳垂）

鳞状细胞癌可能呈现多种外观。这张照片显示的皮肤区域有鳞屑、结痂，且颜色比周围肤色深。经活检后诊断为鳞状细胞癌。

P. MARAZZI 博士／科学图片库

如不治疗，增生物可能会变得：

  • 隆起、坚实、呈疣状

  • 开放溃疡，长到下面的组织中

医生如何判断我是否有鳞状细胞癌？

医生会做活检（切一小块皮肤样本放在显微镜下观察）。

医生如何治疗鳞状细胞癌？

为了治疗鳞状细胞癌，医生将进行以下至少一种治疗：

  • 用电针刮擦并烧掉

  • 手术切除

  • 通过极低温度（冷冻手术）或放射杀死癌细胞

  • 对这种癌症用化疗药物

  • 如果癌细胞扩散到身体的其他部位，你的医生可能会使用放射疗法

我如何预防鳞状细胞癌？

预防鳞状细胞癌的最佳方法是限制日晒：

  • 不要呆在阳光下 - 坐在阴凉的地方，尽量避免在上午 10 点到下午 4 点之间晒太阳

  • 不要日光浴或使用晒黑床

  • 穿防护服，如长袖衫、长裤，戴宽边帽

  • 涂抹防晒系数 (SPF) 至少为 30 的防晒霜 - 务必每两小时以及在游泳或出汗后涂抹更多防晒霜

如果你发现有皮肤增生物变化在几周后都没有消失，请去看医生

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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