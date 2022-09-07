化疗和其他全身性癌症治疗

全身性治疗是指对全身发挥作用而不是直接应用于肿瘤的治疗方法。化疗是一种全身性治疗，使用药物杀死癌细胞或阻止癌细胞生长。
全身性癌症治疗包括
激素疗法
化疗（抗癌药物）
靶向药物治疗
免疫疗法
基因疗法
各种其他癌症药物
免疫疗法是一种全身性癌症治疗，可刺激身体免疫系统抵抗癌症（参阅癌症的免疫疗法）。
获批的癌症疗法数量正在迅速增加。美国国家癌症研究所有一份用于治疗癌症的药物最新列表。该列表提供了每种药物使用的简要总结以及额外信息的链接。
化疗并不是对所有的癌症都有效。癌症的类型决定了应用哪种药物、哪种联合方案，以及多大剂量和什么样的治疗时间表。化疗可以作为单一的治疗方案，也可联合放疗、手术或免疫疗法（另见癌症治疗原则）。
癌症激素治疗
激素是内分泌腺产生的蛋白质，会影响靶组织和器官的活动。激素起着类似信使的作用，控制和协调整个机体的功能活动。一些肿瘤在暴露于某些激素后会更快速地生长和扩散。因此，逆转这些激素的作用可以控制一些激素依赖性癌症。但是，这类逆转药物也可能引起激素缺乏的症状。
例如，当暴露于男性激素睾酮和其他雄激素类固醇时，前列腺癌增长更快。因此，抗雄激素治疗常用于治疗前列腺癌。一些抗雄激素药物，如亮丙瑞林、戈舍瑞林等，可阻止垂体刺激睾丸生成睾酮。其他激素治疗药物，如氟他胺、比卡鲁胺和尼鲁米特，可用于阻断睾酮的作用。这些激素治疗药物不能治愈前列腺癌，但可以减缓前列腺癌的增长和扩散。但是，这类药物也可能引起睾酮不足的症状，例如潮热、骨质疏松症、能量损失、肌群减少、体液重量增加、性欲减退、体毛减少、勃起功能障碍以及乳房增大。
某些乳腺癌在暴露于女性性激素雌激素和/或孕酮时增长更快。他莫昔芬和雷洛昔芬等药物可与雌激素受体结合，通过雌激素受体抑制乳腺癌的增长。这些药物还能降低患乳腺癌的风险。芳香化酶抑制剂，如阿那曲唑，可减少雌激素的产生，并具有类似的益处。
激素治疗可单独使用，也可与其他类型的癌症治疗联合使用。
化疗
化疗包括使用杀伤癌细胞的药物。理想的化疗药物是只杀伤癌细胞而不损害正常细胞，而大多数药物却不具有那样的选择性。然而，常常通过应用药物影响细胞的生长能力，把药物设计成对癌细胞破坏性比正常细胞大。癌细胞的特点是不能控制的快速生长。由于正常细胞也需要生长，而且有些细胞生成很快（如骨髓细胞和口腔、肠道黏膜细胞），所有的化疗药物都会影响正常细胞而引起副作用。
化疗用于治愈癌症。它还可能降低癌症复发的机会、减缓癌症的生长、或缩小引起疼痛或其它问题的肿瘤。
虽然单一化疗药物可能有效对抗某些类型的癌症，但是医生经常同时给予几种化疗药物（联合化疗）。
大剂量化疗
为了增强癌症药物对肿瘤的破坏作用，可能会增加剂量。有时，化疗周期之间的间隔时间可能会缩短。间隔缩短的大剂量化疗通常用于治疗白血病、淋巴瘤、肺癌、胰腺癌、消化系统癌、乳腺癌等癌症。
大剂量化疗有时用于治疗那些标准剂量化疗后复发的患者，尤其是骨髓瘤、淋巴瘤和白血病患者。但是，大剂量化疗可以对骨髓引起致命性的损伤。因此，大剂量化疗通常联合骨髓救助治疗策略。在骨髓救助治疗中，在化疗前采集骨髓细胞，在化疗后回植到患者体内。在某些情况下，从血液而不是骨髓中分离这些细胞，并在化疗后注回到患者体内来恢复骨髓的功能。
靶向药物
增加疗效的方法之一是使用靶向癌细胞中特定突变的药物。这些药物通过靶向对癌细胞生长和存活至关重要的特定途径和过程来控制癌细胞。例如，伊马替尼和抑制酪氨酸激酶的其他药物对慢性髓系白血病和某些消化道癌症非常有效。厄洛替尼、吉非替尼和奥希替尼靶向表皮生长因子受体 (EGFR) 突变，用于治疗有这种突变的肺癌。已证实分子靶向药物对许多癌症的治疗有效，包括白血病、乳腺癌和肾癌。
基因治疗
其他药物
癌细胞不成熟且生长迅速，因此某种药物可促进癌细胞更快地成熟（分化），从而减慢肿瘤的生长。这些促分化药物只能短时间有效，因此常用于联合化疗。
抗血管生成药物可防止肿瘤形成新血管。如果血管生长得到阻止，肿瘤会缺乏生长所需的血流。一些药物可阻断癌细胞的血管形成。贝伐珠单抗是一种单克隆抗体，可阻断血管所需的生长因子。它对肾癌和结肠癌有效。其他药物，如索拉非尼和舒尼替尼，会阻断血管生长因子的受体。这些对肾癌和肝癌可能有效。
还有其他药物靶向癌细胞向其他细胞发出生成或生长信号的通路。