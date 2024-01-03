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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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光敏性反应

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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什么是光敏反应？

光敏反应是免疫系统对阳光反应过度的疾病。这种反应有时也称阳光过敏。

  • 光敏会导致皮肤产生红色发痒斑片，通常是暴露在阳光下的皮肤

  • 某些药物或化学物质会使你的皮肤对阳光敏感

  • 光敏反应可能会家族遗传

  • 有些疾病会引起严重光敏反应

  • 光敏反应会自行消失，但药物有时可以让您感觉更好

什么原因会导致光敏反应？

不同类型的光敏反应有不同原因，包括：

  • 因你服用某些药物引起

  • 因您接触过某些化学物质引起

  • 因您所患的疾病（比如狼疮）导致

已知至少有 100 种药物和化学物质会引起光敏。

有时，似乎没有什么特别的原因，但光敏有时会家族遗传。

光敏反应有哪些症状？

症状根据您的光敏反应类型有所不同。你可能出现：

  • 发痒、红色肿块

  • 红色疼痛斑片，如晒伤

症状通常只出现在暴露在阳光下的皮肤上。但有一种光敏反应会扩散到未暴露在阳光下的皮肤。

医生如何判断我是否有光敏反应？

当主要在暴露于阳光下的皮肤上出现皮疹时，医生会怀疑有光敏反应。医生会询问你服用或涂抹在皮肤上的药物和物质。

医生可以做检查，例如：

  • 皮肤斑贴测试，看看你可能会对什么物质过敏

  • 用 UV（紫外线）照射你的皮肤，看看是否会引起反应

医生如何治疗光敏反应？

你的治疗取决于你有哪种类型的光敏反应。

医生将会：

  • 让你停止使用任何导致光敏的药物或物质

  • 给你皮质类固醇涂在皮肤上或口服

  • 如果反应频繁或严重，则给您其他药物

医生还可能让你：

  • 避免在阳光下待太久

  • 外出时穿防护服

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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