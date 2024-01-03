什么是光敏反应？
光敏反应是免疫系统对阳光反应过度的疾病。这种反应有时也称阳光过敏。
光敏会导致皮肤产生红色发痒斑片，通常是暴露在阳光下的皮肤
某些药物或化学物质会使你的皮肤对阳光敏感
光敏反应可能会家族遗传
有些疾病会引起严重光敏反应
光敏反应会自行消失，但药物有时可以让您感觉更好
什么原因会导致光敏反应？
不同类型的光敏反应有不同原因，包括：
因你服用某些药物引起
因您接触过某些化学物质引起
因您所患的疾病（比如狼疮）导致
已知至少有 100 种药物和化学物质会引起光敏。
有时，似乎没有什么特别的原因，但光敏有时会家族遗传。
光敏反应有哪些症状？
症状根据您的光敏反应类型有所不同。你可能出现：
发痒、红色肿块
红色疼痛斑片，如晒伤
症状通常只出现在暴露在阳光下的皮肤上。但有一种光敏反应会扩散到未暴露在阳光下的皮肤。
医生如何判断我是否有光敏反应？
当主要在暴露于阳光下的皮肤上出现皮疹时，医生会怀疑有光敏反应。医生会询问你服用或涂抹在皮肤上的药物和物质。
医生可以做检查，例如：
皮肤斑贴测试，看看你可能会对什么物质过敏
用 UV（紫外线）照射你的皮肤，看看是否会引起反应
医生如何治疗光敏反应？
你的治疗取决于你有哪种类型的光敏反应。
医生将会：
让你停止使用任何导致光敏的药物或物质
给你皮质类固醇涂在皮肤上或口服
如果反应频繁或严重，则给您其他药物
医生还可能让你：
避免在阳光下待太久
外出时穿防护服