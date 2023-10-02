光敏感有时被认为是一种由日光所引发的免疫系统反应。
日光可激发免疫反应。
患者的日光暴露部位会产生瘙痒性皮损，局部皮肤发红并有炎症反应。
诊断通常基于医生的评估。
这些反应一般不经任何治疗可自愈。
（另见日光与皮肤损伤概述。）
光敏性反应包括日光性荨麻疹，化学性光敏感及多形性日光疹，通常以日光暴露部位出现瘙痒性皮疹为特征。这种光敏感的体质可能有遗传倾向。某些疾病（如系统性红斑狼疮及一些卟啉病）还会引起更严重的皮肤日光反应。
日光性荨麻疹
仅在日光下暴露几分钟就形成的风团（较大的瘙痒性红色肿块或肿物）称为日光性荨麻疹。风团通常持续数分钟至数小时。一个人可能在很长一段时间内都容易发生日光性荨麻疹，但在某些时候是不绝对这样的。出现大面积皮疹的患者有时会有头痛，头晕，虚弱及恶心症状。
化学性光敏感
已知超过 100 种物质，吞食或涂在皮肤上，会引起皮肤上的光-诱导反应。数量有限的物质反而导致了大多数反应（参见表引起皮肤对日光过敏的部分药物和物质）。有 2 种类型的化学性光敏感：光毒性和光变态反应。
在光毒性中，人们暴露于太阳光的部位短时间内有疼痛及发红、发炎，有时变为褐色或蓝灰色斑点。这些症状类似于那些晒伤的症状，但反应不同于晒伤，因为它仅发生在某人已吞食某些药物（如四环素或利尿剂）或化学化合物或已将它们涂抹于皮肤（如香水和煤焦油）后。有些植物（包括酸橙、芹菜、香菜）含有一种被称为呋喃香豆素的化合物，能使某些人的皮肤对紫外线光的影响更为敏感。此反应称为植物日光性皮炎。所有的光毒性反应只出现在皮肤已经暴露在阳光下的区域。他们通常在日晒后的几小时内发展。
在光变态反应中，过敏性反应会导致皮肤发红、脱屑、瘙痒、有时形成水疱和类似荨麻疹的斑点。这种类型的反应可由剃须后洗剂、防晒剂和磺胺类药物导致。导致光变态反应的物质通常在人们已经暴露于该物质及太阳光下时才会发生反应（因为太阳光能使物质触发光变态反应）。光过敏反应还会累及没有暴露在阳光下的皮肤部位。他们通常在日晒后的 24 至 72 小时间发展。
引起皮肤对日光过敏的部分药物和物质
多形性日光疹
这种皮疹是一种病因不明的对日光（尤其是 UVA 光）的特殊反应。妇女及日晒不强烈的北方地区的人好发，是一种最为常见的与日光相关的皮肤病。
发作时阳光照射部位皮肤会出现很多红色丘疹及形态不规则的红色斑疹。这些皮损具有痒感，一般在晒太阳后30分钟到数小时内产生。但是，日晒数小时或数天后可能又产生新皮损。
丘疹和红斑一般在数天到一周内消失。通常有这种情况的人若坚持递增日晒剂量，则可减低对阳光的敏感性。
光敏反应的诊断
医师的评估
有时进行光试验（皮肤斑贴和反应再现试验）
没有专门针对光敏性反应的特殊检查。当皮损若只发生于日光暴露部位时，医生应怀疑光敏感反应。仔细审查患者的病史、皮肤症状、任何所患疾病、口服的药物或用在皮肤上的物质（药物或化妆品），有助于医生确定光敏性反应的类型和原因。医生可能会进行检查来排除已知会使某些人易发生这类反应的疾病（如系统性红斑狼疮）。
当皮疹出现在暴露于阳光下的皮肤区域且诊断不明确时，医生可能会在患者未使用任何引起光敏反应的物质时，进行某些皮肤斑贴试验和包括暴露于紫外光（光实验）的反应再现试验。这些测试可以帮助弄清哪种类型的光敏反应可能是该皮疹发生的病因。
光敏反应的治疗
对于光敏，停用药物或化学品，有时用皮质类固醇
对于日光性荨麻疹，使用抗组胺药、皮质类固醇或防晒剂，有时使用紫外线 (UV) 治疗
对于多形性日光疹，使用皮质类固醇或羟氯喹，有时使用紫外线治疗
在可能的情况下，应在医师的指导下停用所有可引起光敏感的药物或化学物品。治疗化学性光敏感反应，在皮肤上应用皮质类固醇及避免使用能引起该类反应的物质。
日光性荨麻疹难以治疗，但医生可能会尝试使用组胺 (H1) 阻滞剂（抗组胺药）、外用皮质类固醇或防晒霜。如果这些治疗不起作用，可以尝试紫外线疗法。奥马珠单抗可能对有些人有帮助，这种药物可能有助于减少体内产生过敏反应。
多形性日光疹或系统性红斑狼疮（狼疮）引起的光敏患者可能会从外用皮质类固醇或口服羟氯喹或皮质类固醇治疗中获益。偶尔，对于有多形性日光疹的患者，通过逐渐增加紫外线暴露也可达到脱敏效果（参见光疗）。
口服白绒水龙骨（由某种热带蕨类植物制成的膳食补充剂）或烟酰胺（维生素 B3 的一种形式）可能有助于预防因日光照射而对光敏敏感的患者出现症状。
光敏反应的预防
所有人都应避免过度日晒，但因任何原因对光敏感的人应特别小心，穿防护服，尽可能避免日晒并定期涂抹防晒霜（见晒伤预防）。