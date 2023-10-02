已知超过 100 种物质，吞食或涂在皮肤上，会引起皮肤上的光-诱导反应。数量有限的物质反而导致了大多数反应（参见表引起皮肤对日光过敏的部分药物和物质）。有 2 种类型的化学性光敏感：光毒性和光变态反应。

在光毒性中，人们暴露于太阳光的部位短时间内有疼痛及发红、发炎，有时变为褐色或蓝灰色斑点。这些症状类似于那些晒伤的症状，但反应不同于晒伤，因为它仅发生在某人已吞食某些药物（如四环素或利尿剂）或化学化合物或已将它们涂抹于皮肤（如香水和煤焦油）后。有些植物（包括酸橙、芹菜、香菜）含有一种被称为呋喃香豆素的化合物，能使某些人的皮肤对紫外线光的影响更为敏感。此反应称为植物日光性皮炎。所有的光毒性反应只出现在皮肤已经暴露在阳光下的区域。他们通常在日晒后的几小时内发展。

在光变态反应中，过敏性反应会导致皮肤发红、脱屑、瘙痒、有时形成水疱和类似荨麻疹的斑点。这种类型的反应可由剃须后洗剂、防晒剂和磺胺类药物导致。导致光变态反应的物质通常在人们已经暴露于该物质及太阳光下时才会发生反应（因为太阳光能使物质触发光变态反应）。光过敏反应还会累及没有暴露在阳光下的皮肤部位。他们通常在日晒后的 24 至 72 小时间发展。