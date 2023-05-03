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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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慢性疲劳综合征

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是慢性疲劳综合征？

慢性疲劳综合征是持续超过6个月的极度疲倦（疲劳）。

  • 慢性疲劳综合征很少见，但在20至50岁的女性中最常见

  • 医生并不了解疾病的病因

  • 有时症状在短期疾病期间或之后开始，例如发烧伴流鼻水

  • 即使你有足够的休息，你也会感到疲倦，缺乏精力

  • 医生通过缓解症状来治疗慢性疲劳综合征，同时还可以通过咨询和锻炼来治疗

什么导致了慢性疲劳综合征？

医生并不了解慢性疲劳综合征的病因。它可能在家族中遗传，并且可能是由多种因素引起，例如：

  • 病毒引起的感染

  • 你接触到的物质

  • 免疫系统问题

慢性疲劳综合征有什么症状？

主要症状是：

  • 即使在睡觉之后仍然强烈感到需要休息

  • 整日精力不足

  • 太累不能进行日常活动

  • 疲倦感随着运动或压力而变得更糟

这种疲劳持续6个月以上。

你也可能有其它症状，如：

  • 注意力障碍或睡眠困难

  • 喉咙痛

  • 头痛

  • 你的关节、肌肉或腹部区域疼痛

  • 抑郁症

这些症状与纤维性肌痛的症状相似。

医生如何分辨我是否患有慢性疲劳综合征？

医生没有针对慢性疲劳综合征的检查手段。他们通常进行血液和尿液检查以排除其它疾病。如果你正在服用任何药物，医生将检查你是否出现副作用。医生只有在找不到其它原因可以解释你的疲劳时，才诊断慢性疲劳综合征。

医生如何治疗慢性疲劳综合征？

医生对特定的症状，如疼痛、抑郁和失眠进行治疗。他们还尝试：

  • 帮助你专注于积极的想法和变得更好的治疗

  • 分级锻炼计划，你可以慢慢地将活动添加到日常工作中，例如步行、游泳、骑自行车或慢跑

通常症状会随着时间的推移而逐渐好转，但这可能需要数年时间，否则它们可能无法完全消失。

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