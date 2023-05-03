什么是慢性疲劳综合征？
慢性疲劳综合征是持续超过6个月的极度疲倦（疲劳）。
慢性疲劳综合征很少见，但在20至50岁的女性中最常见
医生并不了解疾病的病因
有时症状在短期疾病期间或之后开始，例如发烧伴流鼻水
即使你有足够的休息，你也会感到疲倦，缺乏精力
医生通过缓解症状来治疗慢性疲劳综合征，同时还可以通过咨询和锻炼来治疗
什么导致了慢性疲劳综合征？
医生并不了解慢性疲劳综合征的病因。它可能在家族中遗传，并且可能是由多种因素引起，例如：
病毒引起的感染
你接触到的物质
免疫系统问题
慢性疲劳综合征有什么症状？
医生如何分辨我是否患有慢性疲劳综合征？
医生没有针对慢性疲劳综合征的检查手段。他们通常进行血液和尿液检查以排除其它疾病。如果你正在服用任何药物，医生将检查你是否出现副作用。医生只有在找不到其它原因可以解释你的疲劳时，才诊断慢性疲劳综合征。
医生如何治疗慢性疲劳综合征？
医生对特定的症状，如疼痛、抑郁和失眠进行治疗。他们还尝试：
帮助你专注于积极的想法和变得更好的治疗
分级锻炼计划，你可以慢慢地将活动添加到日常工作中，例如步行、游泳、骑自行车或慢跑
通常症状会随着时间的推移而逐渐好转，但这可能需要数年时间，否则它们可能无法完全消失。