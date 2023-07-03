慢性疲劳综合征也称为肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征 (ME/CFS)，是指长期的严重和致残的疲劳，没有经证实的身体或心理原因，没有在身体检查或实验室检测中发现的客观异常。
原因不明的疲劳持续6个月或更长。
有时，患类似于病毒感染的疾病期间或之后，开始出现症状。
其治疗包括缓解症状、认知行为疗法和分级运动。
虽然报告说有多达25%的人有慢性疲劳，但只有0.5%（200分之1）的人患有慢性疲劳综合征。虽然包括儿童在内的所有年龄段的人都会受到慢性疲劳综合征的影响，但它主要影响年龄在20到50岁之间的人，而且中青年女性比男性更容易受到影响。患有慢性疲劳综合征的人会有真切并常现的禁用症状。慢性疲劳综合征和假装有症状（一种称为诈病的疾病）不同。
慢性疲劳综合征的病因
尽管经过大量研究，但慢性疲劳综合征的病因仍然未知。争议在于有单个病因还是许多病因，以及病因是生理的还是心理的，但不管怎样，患者都表现出真切的症状。
有些学者认为这些症状最终会找到原因的，包括遗传体质及微生物、毒素及其它生理及情感上的因素。
传染病
一些研究表明感染Epstein-Barr病毒、巨细胞病毒、莱姆病或念珠菌（一种酵母菌）可能是慢性疲劳综合征的原因。然而，最近研究表明，这些感染不会引起该综合征。此外，没有证据表明其它感染（如风疹病毒、疱疹病毒或人类免疫缺陷病毒[HIV]引起感染）与该综合征有关。
一些从 COVID-19 感染中恢复的人是有持续症状的“长期患者”。其中一些症状是由感染和/或治疗造成的器官损伤，而另一些则可能是创伤后应激障碍 （PTSD）引起。此外，在一些人中，COVID-19 似乎会引发典型的慢性疲劳综合征。目前，关于 COVID-19 长期影响的数据和信息有限，因此需要进一步研究来确定某些恢复延迟的患者是否发展为慢性疲劳综合征。
免疫功能异常
免疫系统的一些轻微的异常是可能的。这些异常可统称为免疫系统失调。然而，这些异常并不是该病专有的特征。患有慢性疲劳综合征的人，他们的免疫系统并没有医学上严重的问题。慢性疲劳综合征患者无免疫缺陷，感染风险也不增加。虽然有65%患慢性疲劳综合征的人报告有过敏史，但没有证据表明，过敏就是病因。没有证明荷尔蒙异常或精神障碍会引起慢性疲劳综合征。
遗传和环境因素
慢性疲劳综合征似乎是家族遗传的，有可能是基因组分或环境诱因。或者，家族成员对身体和心理压力有相似的反应和／或接触相同的物质。
慢性疲劳综合征的症状
大部分患有慢性疲劳综合征的患者发病前都身体健康，并且生理功能保持在高水平上，通常是突然发病，常在应激事件之后起病。主要症状是疲劳，通常持续至少6个月，且症状严重以致影响日常活动。严重的疲劳甚至在醒着时也会出现，并持续一整天。这种疲劳通常会因体力消耗或心理性紧张而加重。然而，肌无力或关节或神经异常方面罕有实证。患有类似病毒感染的疾病，伴有发烧、流涕、淋巴结轻度肿大或疼痛，其恢复期期间或之后，会产生极度疲劳。然而，许多人出现疲劳症状前无任何类似的疾病。
其它可能发生的症状有集中注意力及睡眠困难、咽喉疼痛、头痛、关节痛、肌痛及腹痛。抑郁较常见，尤其是当症状严重或加重时。常出现与纤维肌痛（一种相关的疾病）症状重叠的症状。
慢性疲劳综合征的诊断
实验室检查排除其它症状原因
无有效实验可以确诊慢性疲劳综合征。因此，医生必须排除引起类似症状的其它疾病。有时医生用检查来排除以下疾病：如贫血、电解质异常、肾功能衰竭、炎症性疾病（如类风湿关节炎）、睡眠障碍或甲状腺或肾上腺疾病。只有当其它原因（包括药物副作用）不能解释疲劳和其它症状时，可诊断为慢性疲劳综合征。
在2015年，医学研究所（现在是国家科学院、工程学和医学院的健康和医学部门）提出了一个新的名称来治疗这种疾病，即系统性运动不耐疾病（SEID）。他们还确认了这种使人虚弱的疾病诊断的有效性并且简化了诊断标准。标准要求患者出现以下3种症状：
从事职业、教育、社会或个人活动的病前水平实质性减少或损害，持续时间超过6个月，并且伴随着通常程度很深的疲劳，为新发或明确的发作（不是终生），不是持续过度劳累导致的结果，并且也不会因休息而大幅度减轻
伴随身体活动症状加重
不能恢复的睡眠
以下至少一项表现也是必需的：
思考困难
站位时出现及平躺时缓解的头轻或头晕的感觉
症状的频率和严重程度应由医生评估。如果人们至少有一半时间没有出现中度、实质性或严重的症状，那么医生需要重新考虑慢性疲劳综合征的诊断。
诊断标准很重要，主要是因为它们帮助医生在研究问题时相互清晰地沟通。但是，当治疗某个特定个体时，医生会更多地关注患者的症状，而不是标准。
慢性疲劳综合征的治疗
认知行为治疗
循序渐进的练习
如果需要，可用药物治疗抑郁症、睡眠障碍或疼痛
多数情况下，慢性疲劳综合征的症状会随时间的延长而减轻。然而，症状常常多年才消退，而且不是所有的症状都会消失。如果人们更多的关注他们恢复了哪些功能，而不是丧失了多少功能，他们可能恢复的更全面。
对特定的症状，如疼痛、抑郁和失眠进行治疗。有助于某些患者的认知行为疗法和循序渐进的锻炼也许值得一试。
认知行为治疗
认知行为疗法通常是短期的心理疗法，旨在转变令人沮丧的、不利于积极人生观且有碍恢复的想法。
循序渐进的练习
休息时间过度延长会引起去适应作用并加重慢性疲劳综合征的症状。在严格的医疗监管下，逐步进行常规有氧运动（即分级运动计划）可减轻疲劳、增加机体功能，这些运动包括：散步、游泳、骑车、慢跑。例如，有条理的生理康复计划是最好的。
药物和替代疗法
对慢性疲劳综合症特定的症状，如疼痛、抑郁和失眠进行治疗。
许多不同的药物及各种替代疗法已经开始试用以缓解慢性疲劳本身。尽管许多治疗方法如抗抑郁及类固醇似乎不会使人感到有效，但没有完全有效的药物。对于患者与医生而言，很难说清是哪种治疗起了作用，因为不同的人症状不同，而且症状也会自行来去。
对比药物与安慰剂（与药物外观相似但不含活性药物的物质）疗效的临床对照试验是检验疗法的最佳途径，但在对照试验中，没有发现药物疗法可有效治疗慢性疲劳综合征。包括使用干扰素、静脉注射免疫球蛋白及抗病毒类药物在内的大量的针对可能病因的治疗大多令人失望和存在潜在的危险。月见草油、鱼油补充剂及高剂量维生素是常见的膳食补充剂，但其效用不十分明确。其它的替代治疗（如必需脂肪酸、动物肝脏提取物、节食、取出牙齿填充物）效果也不佳。没有实证证明有效的治疗因其可能会有副作用，应尽量避免使用。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心，慢性疲劳综合征(CFS）：关于慢性疲劳综合征及其症状和治疗的一般信息
肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征诊断标准委员会；特定人群健康委员会；医学研究所。除了肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征：重新定义疾病。华盛顿 (DC)：美国国家学院出版社；2015 年 2 月 10 日。