实验室检查排除其它症状原因

无有效实验可以确诊慢性疲劳综合征。因此，医生必须排除引起类似症状的其它疾病。有时医生用检查来排除以下疾病：如贫血、电解质异常、肾功能衰竭、炎症性疾病（如类风湿关节炎）、睡眠障碍或甲状腺或肾上腺疾病。只有当其它原因（包括药物副作用）不能解释疲劳和其它症状时，可诊断为慢性疲劳综合征。

在2015年，医学研究所（现在是国家科学院、工程学和医学院的健康和医学部门）提出了一个新的名称来治疗这种疾病，即系统性运动不耐疾病（SEID）。他们还确认了这种使人虚弱的疾病诊断的有效性并且简化了诊断标准。标准要求患者出现以下3种症状：

从事职业、教育、社会或个人活动的病前水平实质性减少或损害，持续时间超过6个月，并且伴随着通常程度很深的疲劳，为新发或明确的发作（不是终生），不是持续过度劳累导致的结果，并且也不会因休息而大幅度减轻

伴随身体活动症状加重

不能恢复的睡眠

以下至少一项表现也是必需的：

思考困难

站位时出现及平躺时缓解的头轻或头晕的感觉

症状的频率和严重程度应由医生评估。如果人们至少有一半时间没有出现中度、实质性或严重的症状，那么医生需要重新考虑慢性疲劳综合征的诊断。

诊断标准很重要，主要是因为它们帮助医生在研究问题时相互清晰地沟通。但是，当治疗某个特定个体时，医生会更多地关注患者的症状，而不是标准。