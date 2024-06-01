什么是纤维肌痛？
纤维肌痛是一种导致你全身疼痛和压痛，极度疲劳和睡眠问题的疾病。
你可能会感到全身疼痛、僵硬或酸痛，并且身体的某些部位可能一触即痛
纤维肌痛让人非常难受，但这不是危险或致命的
这不会损害你的肌肉、大脑或神经
纤维肌痛在女性中更为常见
如果你感到压力，受感染或受伤，或者你的家人患有纤维肌痛，则你更有可能患上纤维肌痛
纤维肌痛无法治愈，但是医生可以帮助你控制症状
某些药物，运动，对疼痛肌肉热敷以及进行按摩都可以帮助你
什么原因导致纤维肌痛？
医生们尚不清楚导致纤维肌痛的病因。纤维肌痛患者似乎比其他人对疼痛更敏感。他们的大脑似乎对疼痛信号的处理方式有所不同。
尽管患者的许多肌肉都有疼痛感，但是纤维肌痛并不是一种肌肉疾病。
纤维肌痛的症状是什么？
症状包括：
全身酸痛和肌肉疼痛
一直很累
注意力不集中，就像你的头脑是雾蒙蒙的或云雾缭绕一样
睡眠问题
肌肉上有压痛点
感到疲倦、焦虑或沮丧
症状可能是持续的（慢性）或不时发作。
什么会触发纤维肌痛？
在以下情况下，你的症状可能会变得更糟：
有很大的身体或精神压力
睡眠不佳或感到特别疲倦和疲惫
长期呆在潮湿或寒冷的地方
纤维肌痛会伴随哪些问题？
医生如何判断我是否患有纤维肌痛？
医生首先会询问症状。他们会检查你的肌肉是否有压痛但仍然结实。
验血可以帮助医生确定你是否患有另一种具有类似症状的疾病，例如多肌痛。纤维肌痛在实验室检查或影像学检查（如 X 线或 MRI [磁共振成像]）中不会有任何异常结果。
医生如何治疗纤维肌痛？
医生会让你通过以下步骤来治疗症状：
减轻你的压力
认识到引起你疼痛的疾病是没有生命危险的
轻柔的拉伸你的肌肉约 30 秒，重复 5 次
进行不会伤害肌肉或关节的运动，例如散步或游泳
热敷或轻轻按摩疼痛的部位
保持温暖
保证充足的睡眠
通过以下方法改善睡眠：
避免咖啡因（存在于咖啡、茶和苏打水中）
在安静黑暗的房间中舒适的床上睡觉
避免在床上吃饭或看电视
医生可能会开一些有助于减轻症状的药物，例如：
抗抑郁药（特别有助于睡眠）
一些抗癫痫药
止痛药，如对乙酰氨基酚或布洛芬
有时，物理疗法和谈话疗法（认知行为疗法）可能会有所帮助。
纤维肌痛往往是慢性的（持久的），但是如果你照顾好自己并且减轻压力，它可能会得到改善。