医生首先会询问症状。他们会检查你的肌肉是否有压痛但仍然结实。

验血可以帮助医生确定你是否患有另一种具有类似症状的疾病，例如多肌痛。纤维肌痛在实验室检查或影像学检查（如 X 线或 MRI [磁共振成像]）中不会有任何异常结果。