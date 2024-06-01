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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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纤维肌痛

（肌筋膜疼痛综合征；纤维组织炎；纤维肌炎）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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什么是纤维肌痛？

纤维肌痛是一种导致你全身疼痛和压痛，极度疲劳和睡眠问题的疾病。

  • 你可能会感到全身疼痛、僵硬或酸痛，并且身体的某些部位可能一触即痛

  • 纤维肌痛让人非常难受，但这不是危险或致命的

  • 这不会损害你的肌肉、大脑或神经

  • 纤维肌痛在女性中更为常见

  • 如果你感到压力，受感染或受伤，或者你的家人患有纤维肌痛，则你更有可能患上纤维肌痛

  • 纤维肌痛无法治愈，但是医生可以帮助你控制症状

  • 某些药物，运动，对疼痛肌肉热敷以及进行按摩都可以帮助你

什么原因导致纤维肌痛？

医生们尚不清楚导致纤维肌痛的病因。纤维肌痛患者似乎比其他人对疼痛更敏感。他们的大脑似乎对疼痛信号的处理方式有所不同。

尽管患者的许多肌肉都有疼痛感，但是纤维肌痛并不是一种肌肉疾病。

纤维肌痛的症状是什么？

症状包括：

  • 全身酸痛和肌肉疼痛

  • 一直很累

  • 注意力不集中，就像你的头脑是雾蒙蒙的或云雾缭绕一样

  • 睡眠问题

  • 肌肉上有压痛点

  • 感到疲倦、焦虑或沮丧

症状可能是持续的（慢性）或不时发作。

什么会触发纤维肌痛？

在以下情况下，你的症状可能会变得更糟：

  • 有很大的身体或精神压力

  • 睡眠不佳或感到特别疲倦和疲惫

  • 长期呆在潮湿或寒冷的地方

纤维肌痛会伴随哪些问题？

如果你患有纤维肌痛，则可能还患有：

医生如何判断我是否患有纤维肌痛？

医生首先会询问症状。他们会检查你的肌肉是否有压痛但仍然结实。

验血可以帮助医生确定你是否患有另一种具有类似症状的疾病，例如多肌痛。纤维肌痛在实验室检查或影像学检查（如 X 线或 MRI [磁共振成像]）中不会有任何异常结果。

医生如何治疗纤维肌痛？

医生会让你通过以下步骤来治疗症状：

  • 减轻你的压力

  • 认识到引起你疼痛的疾病是没有生命危险的

  • 轻柔的拉伸你的肌肉约 30 秒，重复 5 次

  • 进行不会伤害肌肉或关节的运动，例如散步或游泳

  • 热敷或轻轻按摩疼痛的部位

  • 保持温暖

  • 保证充足的睡眠

通过以下方法改善睡眠：

  • 避免咖啡因（存在于咖啡、茶和苏打水中）

  • 在安静黑暗的房间中舒适的床上睡觉

  • 避免在床上吃饭或看电视

医生可能会开一些有助于减轻症状的药物，例如：

  • 抗抑郁药（特别有助于睡眠）

  • 一些抗癫痫药

  • 止痛药，如对乙酰氨基酚或布洛芬

有时，物理疗法和谈话疗法（认知行为疗法）可能会有所帮助。

纤维肌痛往往是慢性的（持久的），但是如果你照顾好自己并且减轻压力，它可能会得到改善。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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