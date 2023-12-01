放射性核素是具有放射性的化学物质。医生会给您注入小剂量的放射性核素。放射性核素在人体特定区域聚集，发出的辐射被放置在人体该区域的扫描仪吸收。扫描仪可以对辐射位置以及辐射强度进行拍照。这有助于向医生显示正在检查的组织中发生了什么。

医生可以按如下方法给予放射性核素：

注射

吞咽

吸入气体

不同放射性核素进入人体的不同部位。医生根据他们需要的照片选择使用哪种放射性核素。放射性核素扫描可以帮助医生在您身体的许多部位发现问题：