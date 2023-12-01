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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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放射性核素扫描（核扫描）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是放射性核素扫描？

放射性核素是具有放射性的化学物质。医生会给您注入小剂量的放射性核素。放射性核素在人体特定区域聚集，发出的辐射被放置在人体该区域的扫描仪吸收。扫描仪可以对辐射位置以及辐射强度进行拍照。这有助于向医生显示正在检查的组织中发生了什么。

医生可以按如下方法给予放射性核素：

  • 注射

  • 吞咽

  • 吸入气体

不同放射性核素进入人体的不同部位。医生根据他们需要的照片选择使用哪种放射性核素。放射性核素扫描可以帮助医生在您身体的许多部位发现问题：

  • 甲状腺

  • 肝脏

  • 胆囊

  • 泌尿道

  • 骨骼

  • 某些血管

为什么我需要放射性核素扫描？

医生通常使用此检查来查找问题，例如：

  • 流向您心脏的血液阻塞

  • 已扩散到您骨骼或肝脏的癌症

  • 器官内炎症（肿胀和疼痛）或感染

  • 出血，例如在您的肠道里

有时，医生会使用检查来检测您身体的一部分的功能运行情况。例如，当您在跑步机上行走或跑步时，通过进行检查，医生可能会看到心脏努力泵血时的工作情况。如果您患有心脏病，医生可能会进行此检查以查看您的心脏恢复情况。

放射性核素扫描期间会发生什么？

检查前

  • 扫描前您可能会被要求在几小时内不吃不喝

  • 医生通常将放射性核素注射到静脉中，但有时需要吞咽或吸入

  • 当放射性核素在身体中流动时，您需要等待几分钟或几个小时

扫描期间

  • 扫描仪拍照时，您会躺在检查台上，通常需要约15分钟

  • 有时候您需要等待更多时间（可能几小时后）以再次扫描

扫描后

医生会让您喝大量的水或其它液体，以帮助将放射性核素冲出体外。

放射性核素扫描有哪些风险？

辐射

放射性核素扫描比单次 X 线检查产生的辐射要多得多。医生试图限制您一生中接触到的辐射总量。接触太多的辐射会增加您患癌症的机会。

如果您怀孕或可能怀孕，请在进行放射性核素扫描之前告诉医生。

放射性核素会留在您的身体几天。如果您计划在获得此检查后的几天内乘飞机，您可能会在机场引发放射性警报。取得医生备注，以备在机场出示。

其他问题

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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