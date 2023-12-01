什么是放射性核素扫描？
放射性核素是具有放射性的化学物质。医生会给您注入小剂量的放射性核素。放射性核素在人体特定区域聚集，发出的辐射被放置在人体该区域的扫描仪吸收。扫描仪可以对辐射位置以及辐射强度进行拍照。这有助于向医生显示正在检查的组织中发生了什么。
医生可以按如下方法给予放射性核素：
注射
吞咽
吸入气体
不同放射性核素进入人体的不同部位。医生根据他们需要的照片选择使用哪种放射性核素。放射性核素扫描可以帮助医生在您身体的许多部位发现问题：
甲状腺
肝脏
胆囊
肺
泌尿道
骨骼
脑
某些血管
为什么我需要放射性核素扫描？
医生通常使用此检查来查找问题，例如：
流向您心脏的血液阻塞
已扩散到您骨骼或肝脏的癌症
器官内炎症（肿胀和疼痛）或感染
出血，例如在您的肠道里
有时，医生会使用检查来检测您身体的一部分的功能运行情况。例如，当您在跑步机上行走或跑步时，通过进行检查，医生可能会看到心脏努力泵血时的工作情况。如果您患有心脏病，医生可能会进行此检查以查看您的心脏恢复情况。
放射性核素扫描期间会发生什么？
检查前
扫描前您可能会被要求在几小时内不吃不喝
医生通常将放射性核素注射到静脉中，但有时需要吞咽或吸入
当放射性核素在身体中流动时，您需要等待几分钟或几个小时
扫描期间
扫描仪拍照时，您会躺在检查台上，通常需要约15分钟
有时候您需要等待更多时间（可能几小时后）以再次扫描
扫描后
医生会让您喝大量的水或其它液体，以帮助将放射性核素冲出体外。
放射性核素扫描有哪些风险？
辐射
放射性核素扫描比单次 X 线检查产生的辐射要多得多。医生试图限制您一生中接触到的辐射总量。接触太多的辐射会增加您患癌症的机会。
如果您怀孕或可能怀孕，请在进行放射性核素扫描之前告诉医生。
放射性核素会留在您的身体几天。如果您计划在获得此检查后的几天内乘飞机，您可能会在机场引发放射性警报。取得医生备注，以备在机场出示。
其他问题
检查可能需要很长时间，长达几个小时
放射性核素扫描的图像不如其它影像学检查的图像详细，如 X 线、CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）