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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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卵巢癌是发生在卵巢的癌症。它与输卵管癌有关，后者发生于从卵巢到子宫的管道中。它也与腹膜癌有关，腹膜癌是腹部内膜组织的癌症。

什么是卵巢癌？

卵巢癌是女性卵巢里的癌症。卵巢是女性容纳卵子的两个性腺。

  • 卵巢癌通常发生在 50 岁至 70 岁的女性中

  • 卵巢癌很难早期发现，因为它起初通常不会引起症状

  • 为治疗卵巢癌，医生通常切除双侧卵巢、双侧输卵管和子宫

女性内生殖器解剖结构

卵巢癌的症状是什么？

随着卵巢变大，首发症状可能是下腹部区域不适。

其他早期症状可能包括：

  • 胃气胀

  • 无饥饿感

  • 胀痛

  • 背痛

晚期症状可能包括：

  • 腹部肿胀

  • 下腹部疼痛

  • 体重减轻

医生如何判断我是否患有卵巢癌？

因为没有多种明确的症状，因此很难早期发现卵巢癌。医生在定期检查时可能未发现任何异常情况。偶尔，医生可能会发现患者的一侧卵巢比正常大。

如果医生怀疑你可能患有卵巢癌，通常会进行：

如果超声看起来像有癌症，医生可能会进行：

医生如何治疗卵巢癌？

医生通过手术治疗卵巢癌，通常会切除：

  • 卵巢

  • 输卵管

  • 子宫

然后，医生通常会进行化疗以破坏残存的肿瘤细胞。

根据癌肿的转移部位，医生可能使用化疗代替手术或在手术前进行化疗。

除非早发现，否则卵巢癌常在治疗后复发。医生使用化疗来治疗复发的卵巢癌。

如何预防卵巢癌？

有些女性有导致卵巢癌风险增加的基因。这些基因被称为 BRCA1BRCA2。它们也会增加患者罹患乳腺癌的风险。如果有家人曾患有乳腺癌或卵巢癌，你应该与医生讨论基因检测。如果你有这些基因的其中一个，切除卵巢可能有助于预防癌症。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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