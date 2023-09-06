卵巢癌是发生在卵巢的癌症。它与输卵管癌有关，后者发生于从卵巢到子宫的管道中。它也与腹膜癌有关，腹膜癌是腹部内膜组织的癌症。
什么是卵巢癌？
卵巢癌是女性卵巢里的癌症。卵巢是女性容纳卵子的两个性腺。
卵巢癌通常发生在 50 岁至 70 岁的女性中
卵巢癌很难早期发现，因为它起初通常不会引起症状
为治疗卵巢癌，医生通常切除双侧卵巢、双侧输卵管和子宫
女性内生殖器解剖结构
卵巢癌的症状是什么？
随着卵巢变大，首发症状可能是下腹部区域不适。
其他早期症状可能包括：
胃气胀
无饥饿感
胀痛
背痛
晚期症状可能包括：
腹部肿胀
下腹部疼痛
体重减轻
医生如何判断我是否患有卵巢癌？
因为没有多种明确的症状，因此很难早期发现卵巢癌。医生在定期检查时可能未发现任何异常情况。偶尔，医生可能会发现患者的一侧卵巢比正常大。
如果医生怀疑你可能患有卵巢癌，通常会进行：
如果超声看起来像有癌症，医生可能会进行：
CT 扫描（计算机断层扫描）或磁共振成像 (MRI)，以查看癌症可能扩散的部位
血液化验
医生如何治疗卵巢癌？
医生通过手术治疗卵巢癌，通常会切除：
卵巢
输卵管
子宫
然后，医生通常会进行化疗以破坏残存的肿瘤细胞。
根据癌肿的转移部位，医生可能使用化疗代替手术或在手术前进行化疗。
除非早发现，否则卵巢癌常在治疗后复发。医生使用化疗来治疗复发的卵巢癌。
如何预防卵巢癌？
有些女性有导致卵巢癌风险增加的基因。这些基因被称为 BRCA1 和 BRCA2。它们也会增加患者罹患乳腺癌的风险。如果有家人曾患有乳腺癌或卵巢癌，你应该与医生讨论基因检测。如果你有这些基因的其中一个，切除卵巢可能有助于预防癌症。