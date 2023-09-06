有些女性有导致卵巢癌风险增加的基因。这些基因被称为 BRCA1 和 BRCA2。它们也会增加患者罹患乳腺癌的风险。如果有家人曾患有乳腺癌或卵巢癌，你应该与医生讨论基因检测。如果你有这些基因的其中一个，切除卵巢可能有助于预防癌症。