癌症是细胞异常生长。癌细胞的外观或功能都不像正常细胞，并且不断地失控增殖。癌细胞可以侵入并破坏附近的健康组织。有时，癌细胞会转移到身体的远处部位并在那里生长。转移到身体另一部位的癌症称为转移性癌症。癌症可以从身体的任何组织发展而来。
什么是乳腺癌？
什么会导致乳腺癌？
医生不知道为什么有些女性会患乳腺癌。然而，有几个风险因素。如果出现以下情况，患乳腺癌的几率更高：
携带乳腺癌易感基因 BRCA1 或 BRCA2 基因，这两种基因会导致乳腺癌
超过 50 岁
之前已经患过乳腺癌
母亲、姐妹或女儿患有乳腺癌
没有这些危险因素的女性也可能患乳腺癌。
乳腺癌的症状是什么？
首发症状通常是：
乳房内无痛性肿块
如果癌症已经发展：
肿块较大，可能触感很坚硬并固定在原位
肿块上的皮肤可能发热、发红、肿胀
肿块上的皮肤可能看起来像橘子皮一样有凹陷和皮革状
如果乳腺癌已经扩散到身体的其他部位，第一个迹象可能是该部位有问题，例如呼吸困难、骨骼疼痛或疏松。
医生如何判断是否患有乳腺癌？
如果没有症状
因为乳腺癌很常见，医生会对没有任何症状的女性进行乳腺癌检测。这些检查被称为筛查测试。
所有女性都应该接受乳腺癌筛查。大多数女性应在 40 岁或 50 岁时开始接受筛查。筛查测试每年或每两年进行一次，直到 75 岁左右。
乳腺癌筛查测试包括：
如果您的患病风险非常高，有时会进行 MRI（磁共振成像）检查
乳房 X 光检查是一种特殊的乳腺 X 光检查。医生用它来检查乳房内的异常肿块。以下是乳房 X 光检查时的操作流程：
患者脱下衬衫和胸罩，穿上前面敞开的长袍
技师将患者的乳房放在 X 光胶片板上
将塑料盖压在乳房上，使其尽可能平坦
技师从顶部拍摄乳房 X 光片
技师可以转动 X 光胶片板和塑料盖来获得乳房的侧视图
乳房 X 光检查是早期发现乳腺癌的最佳方法之一。但并非发现的所有肿块都是乳腺癌。还需要通过其他测试来确定某个异常肿块是否是乳腺癌。患者应根据自己的年龄和健康状况，与医生讨论何时开始做乳房 X 光检查。
乳房检查是定期体检的一部分。在乳房检查期间，医生用手指触摸每个乳房，试图找到肿块。他们还会检查腋窝和锁骨上方肿大的淋巴结。
如果患乳腺癌的风险较高，可以进行 MRI 检查。MRI 是一种利用强磁场来创建身体内部详细图像的测试。
乳房 X 线摄影：乳腺癌筛查
如果存在症状
乳腺癌确诊后
如果活检发现癌细胞，医生会进行测试，看看癌症是否会对激素治疗有反应。例如，医生会检测癌症的雌激素受体、孕酮受体和 HER2 受体。
医生还会通过测试来了解癌症是否已经扩散。测试通常包括：
血液化验
胸部 X 线检查
有时进行骨扫描或腹部 CT（计算机断层扫描）
乳腺癌分期
分期描述了癌症的发展程度。分期编号从 0 到 4，并标有字母 A 到 C。癌症的分期编号和字母越低，存活的可能性就越大。
为了查明患者处于哪个分期，医生会考虑：
癌症的大小
是否已经扩散到附近部位，例如腋窝淋巴结
癌症是否已经扩散到身体的远处部位，例如肺部或骨骼
医生如何治疗乳腺癌？
医生根据乳腺癌的类型和发展程度来治疗乳腺癌。乳腺癌有几种治疗方法。患者和医生将决定治疗的类型。
手术
乳腺癌手术有两种主要类型：
保乳手术仅移除癌症，并保留乳房的其余部分
乳房切除术会切除所有的乳房，有时会切除腋窝淋巴结
有些乳房切除术会留下一些乳房皮肤或乳头。这使得乳房再造手术更加容易。
失去部分或全部乳房会非常令人沮丧。但是最重要的是去除所有的癌症，而不是留下可能含有癌症的乳房组织。
如果需要切除乳房，可以同时或稍后进行重建手术。乳房再造手术有两种类型：
医生可以插入硅树脂或盐水制成的植入物
医生可以用身体其他部位的组织重建乳房，例如腹部、背部或臀部
放疗
放疗使用机器的辐射来缩小肿瘤和破坏癌细胞。
医生经常在手术后进行放疗，以减少癌症复发的几率
如果在手术后，癌症在乳房区域复发，可能需要进行更多的放疗
放疗会导致皮肤发红起泡，患者可能会感到全身疲劳。
化疗
化疗使用药物摧毁癌细胞。
医生通常在手术前进行化疗，以缩小肿瘤并使其更容易被完全切除
手术后或癌症扩散后，也可能需要接受化疗
化疗药物会导致脱发、呕吐、胃部不适或全身疲倦。患者也可能难以怀孕或经期停止。
激素阻断药物
人体内的天然女性激素——雌激素和孕酮会刺激一些乳腺癌细胞生长
激素阻断药物阻断这些激素，使得它们不会使肿瘤生长
他莫昔芬是用于阻断雌激素的常用药物
医生有时使用激素阻断药而不是化疗
乳腺癌治疗后
患者需要定期复查。在复查时，医生会检查乳房、胸部、颈部和腋窝，看看癌症是否复发。
患者应注意乳房的外观和触感，如果注意到以下任何变化或有以下任何症状，应告知医生：
疼痛
体重下降或不感到饥饿
每月经期的变化
非经期阴道出血
视力模糊
任何其他不寻常或无法消退的症状
如果在治疗后感到痛苦，患者可考虑加入支持小组或者和咨询师谈谈。
如果治疗不起作用会怎样？
如果患有非常严重的乳腺癌，患者可能会选择以改善感觉为主，而不是试图延长寿命。医生可以帮助治疗症状。
顾问或信仰领袖也可以帮助处理情绪问题。
如果还没有立遗嘱和法律文件，应立遗嘱和法律文件，说明在自己无法亲自告知医生的情况下想要什么样的治疗。该文件被称为事先指示。