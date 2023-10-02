因为乳腺癌很常见，医生会对没有任何症状的女性进行乳腺癌检测。这些检查被称为筛查测试。

所有女性都应该接受乳腺癌筛查。大多数女性应在 40 岁或 50 岁时开始接受筛查。筛查测试每年或每两年进行一次，直到 75 岁左右。

乳腺癌筛查测试包括：

乳房 X 光检查是一种特殊的乳腺 X 光检查。医生用它来检查乳房内的异常肿块。以下是乳房 X 光检查时的操作流程：

患者脱下衬衫和胸罩，穿上前面敞开的长袍

技师将患者的乳房放在 X 光胶片板上

将塑料盖压在乳房上，使其尽可能平坦

技师从顶部拍摄乳房 X 光片

技师可以转动 X 光胶片板和塑料盖来获得乳房的侧视图

乳房 X 光检查是早期发现乳腺癌的最佳方法之一。但并非发现的所有肿块都是乳腺癌。还需要通过其他测试来确定某个异常肿块是否是乳腺癌。患者应根据自己的年龄和健康状况，与医生讨论何时开始做乳房 X 光检查。

乳房检查是定期体检的一部分。在乳房检查期间，医生用手指触摸每个乳房，试图找到肿块。他们还会检查腋窝和锁骨上方肿大的淋巴结。

如果患乳腺癌的风险较高，可以进行 MRI 检查。MRI 是一种利用强磁场来创建身体内部详细图像的测试。