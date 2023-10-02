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小知识
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乳腺癌

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2023
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癌症是细胞异常生长。癌细胞的外观或功能都不像正常细胞，并且不断地失控增殖。癌细胞可以侵入并破坏附近的健康组织。有时，癌细胞会转移到身体的远处部位并在那里生长。转移到身体另一部位的癌症称为转移性癌症。癌症可以从身体的任何组织发展而来。

什么是乳腺癌？

乳腺癌是指乳房中的细胞癌变。乳腺癌通常发生在产生母乳的腺体或乳腺导管（将乳汁从产生乳汁的腺体输送到乳头的管子）中。

  • 在癌症领域，除了肺癌以外，乳腺癌是女性的第二大杀手

  • 男性也可能患乳腺癌

  • 了解乳房的正常外观和触感有助于及早发现乳腺癌，如果乳房看起来或触感不一样，应及时就诊

  • 如果母亲、姐妹或女儿患有乳腺癌，则本人可能更容易患乳腺癌，应和医生讨论何时接受筛查（测试）

  • 乳房 X 光检查（乳腺的 X 线检查）是一种常见的筛查检测，用于检查 40 岁以上或较易患上乳腺癌的女性是否患有乳腺癌

  • 治疗通常包括手术，通常包括放射治疗、化疗和激素阻断药物

什么会导致乳腺癌？

医生不知道为什么有些女性会患乳腺癌。然而，有几个风险因素。如果出现以下情况，患乳腺癌的几率更高：

  • 携带乳腺癌易感基因 BRCA1BRCA2 基因，这两种基因会导致乳腺癌

  • 超过 50 岁

  • 之前已经患过乳腺癌

  • 母亲、姐妹或女儿患有乳腺癌

没有这些危险因素的女性也可能患乳腺癌。

乳腺癌的症状是什么？

首发症状通常是：

  • 乳房内无痛性肿块

如果癌症已经发展：

  • 肿块较大，可能触感很坚硬并固定在原位

  • 肿块上的皮肤可能发热、发红、肿胀

  • 肿块上的皮肤可能看起来像橘子皮一样有凹陷和皮革状

如果乳腺癌已经扩散到身体的其他部位，第一个迹象可能是该部位有问题，例如呼吸困难、骨骼疼痛或疏松。

医生如何判断是否患有乳腺癌？

如果没有症状

因为乳腺癌很常见，医生会对没有任何症状的女性进行乳腺癌检测。这些检查被称为筛查测试。

所有女性都应该接受乳腺癌筛查。大多数女性应在 40 岁或 50 岁时开始接受筛查。筛查测试每年或每两年进行一次，直到 75 岁左右。

乳腺癌筛查测试包括：

乳房 X 光检查是一种特殊的乳腺 X 光检查。医生用它来检查乳房内的异常肿块。以下是乳房 X 光检查时的操作流程：

  • 患者脱下衬衫和胸罩，穿上前面敞开的长袍

  • 技师将患者的乳房放在 X 光胶片板上

  • 将塑料盖压在乳房上，使其尽可能平坦

  • 技师从顶部拍摄乳房 X 光片

  • 技师可以转动 X 光胶片板和塑料盖来获得乳房的侧视图

乳房 X 光检查是早期发现乳腺癌的最佳方法之一。但并非发现的所有肿块都是乳腺癌。还需要通过其他测试来确定某个异常肿块是否是乳腺癌。患者应根据自己的年龄和健康状况，与医生讨论何时开始做乳房 X 光检查。

乳房检查是定期体检的一部分。在乳房检查期间，医生用手指触摸每个乳房，试图找到肿块。他们还会检查腋窝和锁骨上方肿大的淋巴结。

如果患乳腺癌的风险较高，可以进行 MRI 检查。MRI 是一种利用强磁场来创建身体内部详细图像的测试。

乳房 X 线摄影：乳腺癌筛查

如果存在症状

如果有乳房肿块或其他乳腺癌症状，医生会进行检查以确定是否患有乳腺癌：

  • 超声（一种使用声波创建乳房内部动态图像的测试）

  • 乳房 X 光检查（如果此前未接受此项检查）

根据患者的症状和这些测试的结果，医生可能会：

  • 将针插入肿块，取出液体或组织样本

  • 通过皮肤上的切口取出一部分肿块，在显微镜下观察（活组织检查）

乳腺癌确诊后

如果活检发现癌细胞，医生会进行测试，看看癌症是否会对激素治疗有反应。例如，医生会检测癌症的雌激素受体、孕酮受体和 HER2 受体。

医生还会通过测试来了解癌症是否已经扩散。测试通常包括：

  • 血液化验

  • 胸部 X 线检查

  • 有时进行骨扫描或腹部 CT（计算机断层扫描）

乳腺癌分期

分期描述了癌症的发展程度。分期编号从 0 到 4，并标有字母 A 到 C。癌症的分期编号和字母越低，存活的可能性就越大。

为了查明患者处于哪个分期，医生会考虑：

  • 癌症的大小

  • 是否已经扩散到附近部位，例如腋窝淋巴结

  • 癌症是否已经扩散到身体的远处部位，例如肺部或骨骼

医生如何治疗乳腺癌？

医生根据乳腺癌的类型和发展程度来治疗乳腺癌。乳腺癌有几种治疗方法。患者和医生将决定治疗的类型。

手术

乳腺癌手术有两种主要类型：

  • 保乳手术仅移除癌症，并保留乳房的其余部分

  • 乳房切除术会切除所有的乳房，有时会切除腋窝淋巴结

有些乳房切除术会留下一些乳房皮肤或乳头。这使得乳房再造手术更加容易。

失去部分或全部乳房会非常令人沮丧。但是最重要的是去除所有的癌症，而不是留下可能含有癌症的乳房组织。

如果需要切除乳房，可以同时或稍后进行重建手术。乳房再造手术有两种类型：

  • 医生可以插入硅树脂或盐水制成的植入物

  • 医生可以用身体其他部位的组织重建乳房，例如腹部、背部或臀部

放疗

放疗使用机器的辐射来缩小肿瘤和破坏癌细胞。

  • 医生经常在手术后进行放疗，以减少癌症复发的几率

  • 如果在手术后，癌症在乳房区域复发，可能需要进行更多的放疗

放疗会导致皮肤发红起泡，患者可能会感到全身疲劳。

化疗

化疗使用药物摧毁癌细胞。

  • 医生通常在手术前进行化疗，以缩小肿瘤并使其更容易被完全切除

  • 手术后或癌症扩散后，也可能需要接受化疗

化疗药物会导致脱发、呕吐、胃部不适或全身疲倦。患者也可能难以怀孕或经期停止。

激素阻断药物

  • 人体内的天然女性激素——雌激素和孕酮会刺激一些乳腺癌细胞生长

  • 激素阻断药物阻断这些激素，使得它们不会使肿瘤生长

  • 他莫昔芬是用于阻断雌激素的常用药物

  • 医生有时使用激素阻断药而不是化疗

乳腺癌治疗后

患者需要定期复查。在复查时，医生会检查乳房、胸部、颈部和腋窝，看看癌症是否复发。

患者应注意乳房的外观和触感，如果注意到以下任何变化或有以下任何症状，应告知医生：

  • 疼痛

  • 体重下降或不感到饥饿

  • 每月经期的变化

  • 非经期阴道出血

  • 视力模糊

  • 任何其他不寻常或无法消退的症状

如果在治疗后感到痛苦，患者可考虑加入支持小组或者和咨询师谈谈。

如果治疗不起作用会怎样？

如果患有非常严重的乳腺癌，患者可能会选择以改善感觉为主，而不是试图延长寿命。医生可以帮助治疗症状。

顾问或信仰领袖也可以帮助处理情绪问题。

如果还没有立遗嘱和法律文件，应立遗嘱和法律文件，说明在自己无法亲自告知医生的情况下想要什么样的治疗。该文件被称为事先指示

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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