前置胎盘是胎盘附着（植入）在子宫颈的开口上，胎盘位于子宫的下部而不是上部。
孕妇在孕晚期可能出现无痛性、有时量非常多的出血。
超声可以用来明确诊断。
孕妇可能只需要改变活动方式，但如果出血严重且持续，或者胎儿或孕妇出现问题，则需要进行剖腹产。
通常，胎盘位于子宫的上部。发生前置胎盘时，胎盘位于子宫下部。它覆盖了子宫颈的开口——产道的入口。有时胎盘位于子宫颈口附近，而不是覆盖子宫颈上方（称为胎盘低置）。
前置胎盘的发生率为大约 800 例分娩中有 1 例。在孕中期，多达 2% 的孕妇患有前置胎盘。前置胎盘在超声下可以被发现。但是，90% 以上的女性在分娩前这一问题自行解决。如果不能解决，胎盘可能会从子宫分离，剥夺对婴儿的供血。婴儿通过产道也可撕裂胎盘，造成严重出血。
前置胎盘的风险因素（增加疾病风险的情况）包括：
前置胎盘的症状
前置胎盘的诊断
超声检查
如果孕妇在孕中期或孕晚期阴道出血，医生会怀疑前置胎盘。超声检查有助于医生识别前置胎盘，并将其与过早脱落的胎盘（胎盘早剥）区分开来。
如果女性阴道出血，并认为前置胎盘是病因，医生会监测胎儿心率，以确定胎儿是否有问题，例如没有得到足够的氧气。
胎盘问题
正常情况下，胎盘附着在子宫底部，在胎儿娩出前牢固地附着在子宫壁上。胎盘将来自母体的氧气和营养物质携带给胎儿。
胎盘早剥（胎盘早期剥离）是指胎盘从子宫壁上提前剥离，导致子宫出血，胎儿的氧气及营养物质供应减少。有此并发症的孕妇需要住院治疗并可能提前分娩。
发生前置胎盘时，胎盘覆盖子宫颈上方，位于子宫的下部。前置胎盘可能导致妊娠 20 周后突发无痛性阴道出血。出血可能会变得量大。婴儿通常通过剖腹产分娩。
前置胎盘的治疗
住院和改变活动方式
如果出血停止，在 36 到 37 周时分娩
如果产妇或胎儿有问题，立即进行剖腹产
当出血很轻微并且发生在接近妊娠 36 周之前时，医生通常建议住院，并告诉孕妇在出血停止前限制活动。限制活动（称为改变活动方式或改变卧床方式）意味着孕妇应该在一天的大部分时间里避免双脚站立。假如出血停止，通常孕妇鼓励行走。假如出血不再复发，通常可以让她出院，但要确保她能很方便地来医院。医生建议不要有性活动，因为可能引发出血。
如果再次出血，孕妇通常应再次住院，并可能会住院直到分娩。
一些专家建议，如果需要提前分娩（通常在大约怀孕 34 周之前），孕妇可使用皮质类固醇来帮助胎儿的肺成熟。
如果孕妇没有宫缩，并且出血已经停止，医生可以让孕妇在怀孕 36 至 37 周时分娩。
当发生下列情况之一时，通常应立即分娩：
出血量多或不停止。
胎儿心率异常。
孕妇血压过低。
在前置胎盘的孕妇中，在分娩开始之前进行剖腹产。有胎盘低置的女性可能能够进行阴道分娩。
大量出血的孕妇可能需要输血。
Rh 阴性血的女性应给予 Rho(D) 免疫球蛋白以预防胎儿溶血性疾病（胎儿成红血细胞增多症）。这种疾病是由胎儿和新生儿溶血性疾病（当孕妇为 Rh 阴性血而胎儿为 Rh 阳性血时）引起的。