前置胎盘是胎盘附着（植入）在子宫颈的开口上，胎盘位于子宫的下部而不是上部。

孕妇在孕晚期可能出现无痛性、有时量非常多的出血。

超声可以用来明确诊断。

孕妇可能只需要改变活动方式，但如果出血严重且持续，或者胎儿或孕妇出现问题，则需要进行剖腹产。

通常，胎盘位于子宫的上部。发生前置胎盘时，胎盘位于子宫下部。它覆盖了子宫颈的开口——产道的入口。有时胎盘位于子宫颈口附近，而不是覆盖子宫颈上方（称为胎盘低置）。

前置胎盘的发生率为大约 800 例分娩中有 1 例。在孕中期，多达 2% 的孕妇患有前置胎盘。前置胎盘在超声下可以被发现。但是，90% 以上的女性在分娩前这一问题自行解决。如果不能解决，胎盘可能会从子宫分离，剥夺对婴儿的供血。婴儿通过产道也可撕裂胎盘，造成严重出血。

前置胎盘的风险因素（增加疾病风险的情况）包括：

曾有多次妊娠史

有过剖腹产

子宫结构异常，例如子宫肌瘤

做过几次涉及子宫的手术，例如子宫肌瘤剔除术（子宫肌瘤切除术）或扩张和刮宫术（D 和 C）

吸烟

怀有双胞胎、三胞胎或更多胎儿（多胞胎）

老年人

前置胎盘的症状 前置胎盘通常不会引起症状，医生会在常规的孕中期超声中发现。 前置胎盘可导致突发无痛性阴道出血。出血可能是鲜红的。出血可能非常严重，威胁到孕妇和胎儿的生命。一些女性也有宫缩。 前置胎盘 图片 前置胎盘会给胎儿造成如下问题： 胎儿可能位置异常。

胎儿发育情况不如预期（宫内生长受限）。

连接脐带和胎盘的血管可能会堵塞胎儿通过子宫颈开口（血管前置）娩出。 如果孕妇曾有前置胎盘并进行过剖腹产，胎盘过于紧密地粘连在子宫上（侵入性胎盘）的风险会增加。胎盘粘连属于一组称为粘连性胎盘谱系的疾病。这些疾病的不同之处在于胎盘与子宫粘连的紧密程度。

前置胎盘的诊断 超声检查 如果孕妇在孕中期或孕晚期阴道出血，医生会怀疑前置胎盘。超声检查有助于医生识别前置胎盘，并将其与过早脱落的胎盘（胎盘早剥）区分开来。 如果女性阴道出血，并认为前置胎盘是病因，医生会监测胎儿心率，以确定胎儿是否有问题，例如没有得到足够的氧气。 胎盘问题