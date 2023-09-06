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胎膜早破 (PROM)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是胎膜早破 (PROM)？

怀孕时，胎儿在子宫内的羊水中生长。羊水和胎儿位于一个叫做羊膜囊的囊内。囊由薄而坚韧的薄膜构成，可防止羊水泄漏。分娩时，羊膜囊破开（破裂），羊水流出阴道。这通常被称为破水。如果羊水在分娩前泄漏，就会出现所谓的胎膜早破 (PROM)。

  • 分娩通常在破水后不久开始

  • 如果破水后 12 小时内没有开始分娩，产妇和胎儿感染的风险会更高

  • 如果怀孕 34 周或以上，医生通常会用药物发动分娩

  • 如果怀孕不到 34 周，医生可能会用药物来推迟分娩

如果孕妇认为已经破水，应立即致电医生或助产士

如何知道是否已经破水？

清澈的液体会从阴道流出，可能会大量涌出，也可能慢慢流出。

如果怀孕超过 34 周，通常会在破水后的 12 到 48 小时内开始宫缩。如果是怀孕早期，宫缩可能需要 4 天或更长时间才能开始。

过早破水会有什么危险？

如果过早破水，细菌会进入子宫并引起感染。你可能出现：

  • 子宫感染

  • 未出生的胎儿感染

  • 胎儿异位

子宫感染可能引起如下症状：

  • 发热

  • 阴道排出大量或难闻的分泌物（液体）

  • 腹痛

如果过早破水，可能会遇到的其他问题包括：

  • 胎盘（给胎儿提供氧气和营养的器官）过早脱离子宫（胎盘早剥

  • 婴儿过早出生（早产）

早产儿有更大几率出现以下情况：

  • 肺脏问题

  • 脑出血，这会导致脑瘫等问题

  • 可能死亡

医生或助产士如何确认是否破水？

医生或助产士将检查孕妇的阴道和子宫颈（子宫下部），以确认破水。医生或助产士也会评估子宫颈张开（扩张）的程度。

如果有感染的迹象，医生可以抽取羊水样本进行测试。

如果过早破水，医生或助产士会做什么？

如果怀孕 34 周或以上，医生将用药物发动分娩（催产）。

如果怀孕时间少于 34 周，医生会尝试用药物阻止分娩，并监测健康问题。医生通常会让患者：

  • 住院观察

  • 注意休息

  • 每天至少检查体温和心跳 3 次

  • 使用抗生素预防感染

  • 使用一些药物来帮助胎儿的肺发育

  • 使用一些药物来防止胎儿的脑出血（如果怀孕少于 32 周）

如果胎儿严重窘迫，或者孕妇子宫受到感染，则无论怀孕多少周，医生或助产士都会催产并接生。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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