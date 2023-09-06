什么是胎膜早破 (PROM)？
怀孕时，胎儿在子宫内的羊水中生长。羊水和胎儿位于一个叫做羊膜囊的囊内。囊由薄而坚韧的薄膜构成，可防止羊水泄漏。分娩时，羊膜囊破开（破裂），羊水流出阴道。这通常被称为破水。如果羊水在分娩前泄漏，就会出现所谓的胎膜早破 (PROM)。
分娩通常在破水后不久开始
如果破水后 12 小时内没有开始分娩，产妇和胎儿感染的风险会更高
如果怀孕 34 周或以上，医生通常会用药物发动分娩
如果怀孕不到 34 周，医生可能会用药物来推迟分娩
如果孕妇认为已经破水，应立即致电医生或助产士。
如何知道是否已经破水？
清澈的液体会从阴道流出，可能会大量涌出，也可能慢慢流出。
如果怀孕超过 34 周，通常会在破水后的 12 到 48 小时内开始宫缩。如果是怀孕早期，宫缩可能需要 4 天或更长时间才能开始。
过早破水会有什么危险？
医生或助产士如何确认是否破水？
医生或助产士将检查孕妇的阴道和子宫颈（子宫下部），以确认破水。医生或助产士也会评估子宫颈张开（扩张）的程度。
如果有感染的迹象，医生可以抽取羊水样本进行测试。
如果过早破水，医生或助产士会做什么？
如果怀孕 34 周或以上，医生将用药物发动分娩（催产）。
如果怀孕时间少于 34 周，医生会尝试用药物阻止分娩，并监测健康问题。医生通常会让患者：
住院观察
注意休息
每天至少检查体温和心跳 3 次
使用抗生素预防感染
使用一些药物来帮助胎儿的肺发育
使用一些药物来防止胎儿的脑出血（如果怀孕少于 32 周）
如果胎儿严重窘迫，或者孕妇子宫受到感染，则无论怀孕多少周，医生或助产士都会催产并接生。