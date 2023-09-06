怀孕时，胎儿在子宫内的羊水中生长。羊水和胎儿位于一个叫做羊膜囊的囊内。囊由薄而坚韧的薄膜构成，可防止羊水泄漏。分娩时，羊膜囊破开（破裂），羊水流出阴道。这通常被称为破水。如果羊水在分娩前泄漏，就会出现所谓的胎膜早破 (PROM)。

分娩通常在破水后不久开始

如果破水后 12 小时内没有开始分娩，产妇和胎儿感染的风险会更高

如果怀孕 34 周或以上，医生通常会用药物发动分娩

如果怀孕不到 34 周，医生可能会用药物来推迟分娩

如果孕妇认为已经破水，应立即致电医生或助产士。