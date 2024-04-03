胎膜早破是指在分娩开始前的任何时候羊水从胎儿周围漏出。

胎膜破裂后，应该很快发动产程。

如果分娩未在 6 至 12 小时内开始，孕妇和胎儿感染的风险就会增加。

如果胎膜破裂后没有很快开始分娩，并且妊娠已达 34 周或以上，而且胎儿的肺已经成熟，通常会人工发动分娩（催产）。

如果妊娠少于 34 周且胎儿肺不够成熟，孕妇通常会住院治疗、进行密切监测，并给予皮质类固醇帮助胎儿肺成熟，同时给予抗生素治疗和预防任何可能引发分娩和/或伤害胎儿的感染。

如果怀孕少于 32 周，可以使用硫酸镁来降低脑瘫的风险。

胎膜破裂通常描述为“破水”。当胎膜破裂时，包围胎儿的膜内的液体（羊水）从阴道流出。流量会有所不同，从涓涓细流到涌出。一旦胎膜破裂，孕妇就应联系她的医师或助产士。

通常，包裹胎儿的充满液体的胎膜会在分娩过程中破裂。但是偶尔在正常妊娠中，胎膜会在分娩开始前破裂——胎膜早破。

PROM 可能发生在预产期附近（37 周或更晚，当妊娠被视为足月时）或更早（如果发生在 37 周之前，称为早产胎膜早破）。如果胎膜早破，分娩也可能会提早开始（早产）。

无论何时发生过早破裂，都会增加出现以下问题的风险

子宫感染会导致发烧、阴道分泌物多或气味难闻，或腹痛。

如果过早破裂导致早产，早产新生儿的以下风险增高：

肺脏问题

颅内出血

可能死亡

当大脑出血时，大脑可能无法正常发育，并导致脑瘫等问题。

如果胎膜破裂时怀孕少于 24 周，胎儿的肢体可能会变形。

胎膜破裂后，当足月时，宫缩通常在 24 小时内开始，但如果胎膜破裂发生在怀孕 32 至 34 周之间，宫缩可能在 4 天或更长时间内不会开始。

胎膜早破的诊断 用窥镜检查阴道和子宫颈 医生或助产士使用窥镜扩张阴道壁，检查阴道和子宫颈（子宫下部），以确认膜已经破裂，并估计子宫颈已经打开（扩张）了多少。 如果医生看到羊水从阴道泄漏，可能认为膜已经破裂。医生可能会进行其他检查（将羊水放在载玻片上用显微镜观察或检查羊水的 pH 值）。 如果诊断 PROM 且胎儿可以在子宫外存活，孕妇通常需住院治疗，以便确定胎儿状态。