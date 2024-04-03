胎膜早破是指在分娩开始前的任何时候羊水从胎儿周围漏出。
胎膜破裂后，应该很快发动产程。
如果分娩未在 6 至 12 小时内开始，孕妇和胎儿感染的风险就会增加。
如果胎膜破裂后没有很快开始分娩，并且妊娠已达 34 周或以上，而且胎儿的肺已经成熟，通常会人工发动分娩（催产）。
如果妊娠少于 34 周且胎儿肺不够成熟，孕妇通常会住院治疗、进行密切监测，并给予皮质类固醇帮助胎儿肺成熟，同时给予抗生素治疗和预防任何可能引发分娩和/或伤害胎儿的感染。
如果怀孕少于 32 周，可以使用硫酸镁来降低脑瘫的风险。
胎膜破裂通常描述为“破水”。当胎膜破裂时，包围胎儿的膜内的液体（羊水）从阴道流出。流量会有所不同，从涓涓细流到涌出。一旦胎膜破裂，孕妇就应联系她的医师或助产士。
通常，包裹胎儿的充满液体的胎膜会在分娩过程中破裂。但是偶尔在正常妊娠中，胎膜会在分娩开始前破裂——胎膜早破。
PROM 可能发生在预产期附近（37 周或更晚，当妊娠被视为足月时）或更早（如果发生在 37 周之前，称为早产胎膜早破）。如果胎膜早破，分娩也可能会提早开始（早产）。
无论何时发生过早破裂，都会增加出现以下问题的风险
子宫感染会导致发烧、阴道分泌物多或气味难闻，或腹痛。
如果过早破裂导致早产，早产新生儿的以下风险增高：
肺脏问题
颅内出血
可能死亡
当大脑出血时，大脑可能无法正常发育，并导致脑瘫等问题。
如果胎膜破裂时怀孕少于 24 周，胎儿的肢体可能会变形。
胎膜破裂后，当足月时，宫缩通常在 24 小时内开始，但如果胎膜破裂发生在怀孕 32 至 34 周之间，宫缩可能在 4 天或更长时间内不会开始。
胎膜早破的诊断
用窥镜检查阴道和子宫颈
医生或助产士使用窥镜扩张阴道壁，检查阴道和子宫颈（子宫下部），以确认膜已经破裂，并估计子宫颈已经打开（扩张）了多少。
如果医生看到羊水从阴道泄漏，可能认为膜已经破裂。医生可能会进行其他检查（将羊水放在载玻片上用显微镜观察或检查羊水的 pH 值）。
如果诊断 PROM 且胎儿可以在子宫外存活，孕妇通常需住院治疗，以便确定胎儿状态。
胎膜早破的治疗
如果怀孕 34 周或以上，通常会人工发动分娩（催产）
如果怀孕少于 34 周，通常休息，通常在医院密切监测，使用抗生素，有时使用皮质类固醇
如果怀孕少于 32 周，通常使用硫酸镁来预防大脑出血以及新生儿大脑发育的问题
医生必须权衡推迟分娩时子宫和胎儿感染的风险与新生儿早产时可能出现的问题。通常，医生或注册护士助产士会做以下工作：
如果妊娠 34 周或以上，会将胎儿视为已足够成熟，因此会引产。
如果怀孕少于 34 周，孕妇将在医院受到密切监测，看是否有感染或分娩迹象。
有时，医生会分析羊水样本，以检查羊膜囊内是否有感染迹象。通过羊膜穿刺术采集样本，医生将针穿过腹壁插入羊水中，并从包围胎儿的膜中抽取样本。如果发现感染，医生会引产。
如果胎儿处于严重窘迫状态或子宫受到感染，不管妊娠周数为何，通常会催产并娩出婴儿。
如果需要推迟分娩
如果怀孕少于 34 周，就会推迟分娩。建议孕妇休息，并尽可能限制活动。孕妇可能会住院治疗，以便密切监测。通常每天至少记录 3 次孕妇的血压、体温和脉搏。体温或脉率增高可能是感染的早期征兆。如果出现感染，应及时进入待产状态，并分娩婴儿。
证实已经破裂时开始使用抗生素。通常静脉输注红霉素联合氨苄青霉素或者阿莫西林，然后继续口服抗生素几天。抗生素用于治疗可能引发分娩的感染，以推迟分娩，并降低新生儿感染的风险。
如果胎膜在妊娠 23 至 34 周之间破裂，皮质类固醇可以帮助胎儿肺成熟。
如果孕妇有早产风险且在孕早期未接受任何皮质类固醇治疗，则医生也可对妊娠 34 至 37 周之间胎膜破裂的孕妇给予皮质类固醇。
如果怀孕少于 32 周，可以静脉输注硫酸镁。这种药物似乎降低了新生儿大脑出血的风险以及由此产生的新生儿大脑发育问题，如脑瘫。