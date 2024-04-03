胎盘早剥（胎盘早期脱离）

胎盘早剥的症状取决于剥离程度和失血量（可能是大量失血）。

症状可能包括突然的持续性或痉挛性腹痛、轻轻按压腹部时有压痛和危险的低血压（休克）。有些孕妇有轻微症状或没有任何症状。

子宫从胎盘脱落的部位出血。血液可能通过子宫颈流出阴道，出现体外出血，或者血液可能滞留在胎盘后面，成为隐匿性出血。因此，就出血量来说，腹痛可能比预期的更严重。如果发生出血，血液可能是鲜红色或暗红色，出血可能是连续的或点滴状的。

胎盘过早脱落有时会导致严重失血、血管内广泛凝血（弥散性血管内凝血）、肾衰竭和子宫壁出血，尤其是还患有先兆子痫的孕妇。

当胎盘剥离，对胎儿的氧气和营养供应减少。假如胎盘剥离突然发生，并且胎儿氧供急剧降低，胎儿可能死亡。如果胎盘剥离逐渐发生，并且不是大面积剥离，胎儿可能生长不及预期（宫内生长受限），或者羊水过少。与胎盘突然剥离相比，逐渐剥离可能导致较少的腹痛，并且孕妇休克的风险较低，但是随后发生胎膜早破的风险增加。