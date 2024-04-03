胎盘早剥（胎盘早期脱离）

胎盘早剥是指妊娠 20 周或 20 周以上，胎盘从子宫壁上过早剥离。
女性可能有腹部疼痛和压痛、阴道出血，甚至休克。
当胎盘剥离得太快时，胎儿生长可能不及预期，甚至可能死亡。
医生根据症状诊断胎盘早剥，有时做超声检查来确认诊断。
如果胎儿或孕妇处于危险之中，或者如果妊娠已足月，应尽快分娩。
胎盘可能不完全剥离（有时仅仅 10%～20%）或者完全剥离。胎盘早剥的原因通常未知。
在所有妊娠中，胎盘剥离的发生率为 0.4% 到 1.5%。
胎盘问题
正常情况下，胎盘附着在子宫底部，在胎儿娩出前牢固地附着在子宫壁上。胎盘将来自母体的氧气和营养物质携带给胎儿。
胎盘早剥（胎盘早期剥离）是指胎盘从子宫壁上提前剥离，导致子宫出血，胎儿的氧气及营养物质供应减少。有此并发症的孕妇需要住院治疗并可能提前分娩。
发生前置胎盘时，胎盘覆盖子宫颈上方，位于子宫的下部。前置胎盘可能导致妊娠 20 周后突发无痛性阴道出血。出血可能会变得量大。婴儿通常通过剖腹产分娩。
风险因素
胎盘早剥的症状
胎盘早剥的症状取决于剥离程度和失血量（可能是大量失血）。
症状可能包括突然的持续性或痉挛性腹痛、轻轻按压腹部时有压痛和危险的低血压（休克）。有些孕妇有轻微症状或没有任何症状。
子宫从胎盘脱落的部位出血。血液可能通过子宫颈流出阴道，出现体外出血，或者血液可能滞留在胎盘后面，成为隐匿性出血。因此，就出血量来说，腹痛可能比预期的更严重。如果发生出血，血液可能是鲜红色或暗红色，出血可能是连续的或点滴状的。
胎盘过早脱落有时会导致严重失血、血管内广泛凝血（弥散性血管内凝血）、肾衰竭和子宫壁出血，尤其是还患有先兆子痫的孕妇。
当胎盘剥离，对胎儿的氧气和营养供应减少。假如胎盘剥离突然发生，并且胎儿氧供急剧降低，胎儿可能死亡。如果胎盘剥离逐渐发生，并且不是大面积剥离，胎儿可能生长不及预期（宫内生长受限），或者羊水过少。与胎盘突然剥离相比，逐渐剥离可能导致较少的腹痛，并且孕妇休克的风险较低，但是随后发生胎膜早破的风险增加。
胎盘早剥的诊断
胎盘早剥的治疗
有时住院和监测
有时需要立即分娩
胎盘过早剥离的孕妇可能会根据症状的严重程度和妊娠周数住院治疗。医生也建议不要性交。
如果存在以下所有情况，则适合住院和监测：
持续出血，但不会威胁孕妇或胎儿的生命。
胎儿心率正常。
早产（不到 37 周）。
这种方法能够让医生密切监测孕妇和胎儿，并在需要时迅速治疗。通常，当早产的风险很高时，也推荐使用皮质类固醇（以帮助胎儿肺成熟）。如果症状减轻，胎儿没有危险，孕妇可以出院。
如果有下列情况之一，通常应尽快分娩：
出血继续或恶化。
胎儿的心率异常（表明胎儿没有得到足够的氧气）。
妊娠为足月（37 周或以上）。
如果无法进行阴道分娩，则实施剖腹产。
如果孕妇休克或出现弥漫性血管内凝血，则为其输血，并在重症监护病房进行监测。