什么是羊水？
羊水是怀孕时包围胎儿（婴儿）的液体。羊水被包裹在羊膜囊里。怀孕时，羊膜囊在子宫内形成。它包裹胎儿和羊水。分娩开始时，羊膜囊破裂，羊水漏出。这就是所谓的“破水”。
什么是羊膜腔感染？
妊娠
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羊膜腔感染是指羊水或羊膜囊的感染。当细菌从阴道（产道）进入子宫时，就会发生这种情况。感染会伤害胎儿。它也会给孕妇带来严重的问题。
破水后，细菌可以更容易地进入子宫
如果阴道中有某些细菌，例如链球菌（链锁状球菌），更有可能会感染
从破水到分娩的时间越长，感染的几率就越大
这就是为什么医生试图在破水后 24 小时内分娩婴儿的原因
羊膜腔感染的症状是什么？
可能没有任何症状，或者可能出现：
发热
下腹疼痛
气味难闻的阴道分泌物
孕妇或胎儿心率加快
羊膜腔感染有哪些风险？
医生如何判断我是否有羊膜腔感染？
医生通常可以通过体检来判断是否有羊膜腔感染
如果医生认为有羊膜腔感染，可能需要进行血液测试
如果羊水早破，或者如果在怀孕 37 周前便已开始分娩，医生也可能会检测羊水的样本
医生如何治疗羊膜腔感染？
为了治疗羊膜腔感染，医生会：
静脉输注抗生素（直接输入静脉）
尽快分娩
如何预防羊膜腔感染？
孕妇无法预防羊膜腔感染，但是医生可以采取一些措施：
如果羊水早破，医生只在必要的时候进行盆腔检查
医生也会给孕妇口服或静脉输注抗生素