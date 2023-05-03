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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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羊膜腔感染

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是羊水？

羊水是怀孕时包围胎儿（婴儿）的液体。羊水被包裹在羊膜囊里。怀孕时，羊膜囊在子宫内形成。它包裹胎儿和羊水。分娩开始时，羊膜囊破裂，羊水漏出。这就是所谓的“破水”。

什么是羊膜腔感染？

羊膜腔感染是指羊水或羊膜囊的感染。当细菌从阴道（产道）进入子宫时，就会发生这种情况。感染会伤害胎儿。它也会给孕妇带来严重的问题。

  • 破水后，细菌可以更容易地进入子宫

  • 如果阴道中有某些细菌，例如链球菌（链锁状球菌），更有可能会感染

  • 从破水到分娩的时间越长，感染的几率就越大

  • 这就是为什么医生试图在破水后 24 小时内分娩婴儿的原因

羊膜腔感染的症状是什么？

可能没有任何症状，或者可能出现：

  • 发热

  • 下腹疼痛

  • 气味难闻的阴道分泌物

  • 孕妇或胎儿心率加快

羊膜腔感染有哪些风险？

对于胎儿，羊膜腔感染会增加这些问题的风险：

  • 早产

  • 分娩前后婴儿血液中氧气太少

  • 感染，例如血液感染

  • 癫痫发作（突发抽搐的动作）  

  • 脑瘫（影响婴儿肌肉的脑损伤）

  • 死亡

对于孕妇，羊膜腔感染会增加这些问题的风险：

  • 血液感染

  • 需要手术来分娩，称为剖腹产

  • 分娩期间切口感染（医生切开）

  • 分娩后出血

  • 子宫周围的脓液积聚（脓肿）

  • 腿部血栓

医生如何判断我是否有羊膜腔感染？

  • 医生通常可以通过体检来判断是否有羊膜腔感染

  • 如果医生认为有羊膜腔感染，可能需要进行血液测试

  • 如果羊水早破，或者如果在怀孕 37 周前便已开始分娩，医生也可能会检测羊水的样本

医生如何治疗羊膜腔感染？

为了治疗羊膜腔感染，医生会：

  • 静脉输注抗生素（直接输入静脉）

  • 尽快分娩

如何预防羊膜腔感染？

孕妇无法预防羊膜腔感染，但是医生可以采取一些措施：

  • 如果羊水早破，医生只在必要的时候进行盆腔检查

  • 医生也会给孕妇口服或静脉输注抗生素

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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