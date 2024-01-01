羊膜腔感染通常是阴道内的细菌进入子宫并感染胎儿周围组织导致的。阴道内通常存在很多种细菌。一般情况下，这些不会引起阴道感染，但如果它们扩散到子宫，则会导致子宫感染。通常，子宫颈粘液、胎儿周围的羊膜和胎盘会防止细菌引起感染。但是，有些情况可以使细菌更容易突破这些防线。

如果出现以下情况，也更有可能出现羊膜腔感染

很少情况下，在进行宫内胎儿监测时会发生感染。在这个过程中，医生将电极（附在电线上的小圆形传感器）插入孕妇阴道并附在胎儿头皮上来监控胎儿。