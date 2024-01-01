羊膜腔感染是感染并导致胎儿周围组织的炎症，如胎儿周围的液体（羊水）、胎盘、胎儿周围的膜、胎儿，或其中多处共同感染。
羊膜腔感染会增加孕妇和胎儿出现问题的风险。
孕妇通常会发烧，往往存在盆腔疼痛和阴道分泌物。
通常情况下，医生可以进行身体检查来诊断感染，但有时必须分析羊水。
给予孕妇抗生素和药物来降低体温，并尽快安排分娩。
羊膜腔感染的风险因素
羊膜腔感染通常是阴道内的细菌进入子宫并感染胎儿周围组织导致的。阴道内通常存在很多种细菌。一般情况下，这些不会引起阴道感染，但如果它们扩散到子宫，则会导致子宫感染。通常，子宫颈粘液、胎儿周围的羊膜和胎盘会防止细菌引起感染。但是，有些情况可以使细菌更容易突破这些防线。
如果出现以下情况，也更有可能出现羊膜腔感染
包围胎儿的胎膜过早破裂（称为胎膜早破）。
胎膜破裂和分娩之间有长时间延迟。延迟时间越长，羊膜腔感染发生的可能性就越大。
分娩提前开始（早产）。
羊水中含有胎粪（胎粪是胎儿出生前产生的深绿色粪便，通常只在出生后排出）。
生殖道内存在可引起感染的细菌。孕妇可能不知道这些细菌的存在，特别是如果没有接受常规产前检查，此时便应已经完成对这些细菌的检查。
医生或助产士对胎膜破裂的女性进行多次盆腔检查。此类检查可能会将细菌带到阴道及子宫中。
分娩持续很长时间。
很少情况下，在进行宫内胎儿监测时会发生感染。在这个过程中，医生将电极（附在电线上的小圆形传感器）插入孕妇阴道并附在胎儿头皮上来监控胎儿。
羊膜腔感染的并发症
羊膜腔感染的症状
羊膜腔感染通常会导致发烧，经常引起腹痛以及产生具有恶臭的阴道分泌物。母亲和胎儿的心率可能加快。然而，有些孕妇没有任何典型症状。
羊膜腔感染的诊断
医师的评估
全血细胞计数
有时需要羊膜穿刺
医生会做身体检查和全血细胞计数（包括白细胞计数）。
当孕妇发烧并且至少有另一个典型症状时，例如胎儿心率加快，或有难闻的分泌物，或孕妇白细胞计数异常升高，医生就会怀疑是羊膜腔感染。如果诊断仍不清楚，医生可以取羊水样本进行分析（羊膜穿刺术）。
如果出现早产或胎膜早破，医生会认为可能存在感染，即使孕妇没有典型症状。
羊膜腔感染的治疗
羊膜腔感染的预防
如果孕妇发生未足月胎膜早破，医生只会在必要时进行盆腔检查。
医生通常也会通过静脉或口服方式为孕妇提供抗生素，以帮助延长妊娠时间，降低胎儿出现问题的风险。
医生在妊娠 35 至 37 周时筛查孕妇的 B 组链球菌。对于筛查结果阳性者，在分娩期间给予抗生素。