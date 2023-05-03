如果医生认为婴儿的肺部发育程度已足以安全分娩（通常在怀孕 36 周后），他们会：

医生会在孕妇分娩前尝试剖腹产。分娩可能会导致出血。

如果孕妇在怀孕 36 周前出血：

医生通常会让孕妇留在医院卧床休息，观察出血是否停止

医生会监测胎儿的心率

如果出血停止，孕妇也许可以回家，但是如果再次出血，必须准备好迅速回到医院

如果出血没有停止或者胎儿心率异常，他们会进行剖腹产

如果医生认为需要提前分娩，他们可能会抽取包围胎儿的液体样本（羊水）。医生可以对羊水进行测试，以判断胎儿的肺部是否已经发育到足以分娩的程度。