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小知识
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前置胎盘

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是胎盘？

  • 胎盘是怀孕时生长在子宫内上部的器官

  • 它有许多大血管，将氧气和营养物质从孕妇体内输送给胎儿

  • 胎盘的血管形成脐带，将胎盘与胎儿连接起来

  • 分娩后大约 15 分钟，胎盘从子宫中脱落，并从阴道中排出

  • 所以，它也被称为“胎衣”

什么是前置胎盘？

  • 前置胎盘是指胎盘附着在子宫内的位置过低、或附着在子宫颈上方或附近

子宫颈位于子宫的下部。它有一个开口，通常在怀孕时保持关闭状态。当胎儿准备好出生时，子宫颈打开（扩张）以将胎儿娩出。如果存在前置胎盘，胎盘会妨碍分娩。

  • 前置胎盘通常在分娩前自行好转

  • 如果分娩前情况没有好转，当婴儿通过子宫颈进入产道（阴道）时，可能会撕裂胎盘，导致严重出血

  • 如果存在前置胎盘，应等到分娩后再进行性生活——在有前置胎盘时做爱会导致出血

胎盘问题

正常情况下，胎盘附着在子宫底部，在胎儿娩出前牢固地附着在子宫壁上。胎盘将来自母体的氧气和营养物质携带给胎儿。

胎盘早剥‭（胎盘早期剥离）是指胎盘从子宫壁上提前剥离，导致子宫出血，胎儿的氧气及营养物质供应减少。有此并发症的孕妇需要住院治疗并可能提前分娩。

发生前置胎盘时，胎盘覆盖子宫颈上方，位于子宫的下部。前置胎盘可能导致妊娠 20 周后突发无痛性阴道出血。出血可能会变得量大。婴儿通常通过剖腹产分娩。

前置胎盘的症状是什么？

  • 妊娠晚期突发的无痛性鲜红色出血

  • 如果在怀孕后阴道出血，请立即致电医生——因为孕妇和胎儿的生命可能有危险

医生如何判断我是否有前置胎盘？

  • 如果孕妇在妊娠 20 周后开始阴道出血，医生会怀疑前置胎盘

  • 他们会进行超声检查来确定——这项测试使用声波来产生子宫内部的动态图像

  • 在超声检查过程中，他们还会检查以确保胎盘没有过早脱离子宫（胎盘早剥

医生如何治疗前置胎盘？

如果医生认为婴儿的肺部发育程度已足以安全分娩（通常在怀孕 36 周后），他们会：

医生会在孕妇分娩前尝试剖腹产。分娩可能会导致出血。

如果孕妇在怀孕 36 周前出血：

  • 医生通常会让孕妇留在医院卧床休息，观察出血是否停止

  • 医生会监测胎儿的心率

  • 如果出血停止，孕妇也许可以回家，但是如果再次出血，必须准备好迅速回到医院

  • 如果出血没有停止或者胎儿心率异常，他们会进行剖腹产

如果医生认为需要提前分娩，他们可能会抽取包围胎儿的液体样本（羊水）。医生可以对羊水进行测试，以判断胎儿的肺部是否已经发育到足以分娩的程度。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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