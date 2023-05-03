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小知识
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胎盘早剥

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是胎盘？

  • 胎盘是怀孕时生长在子宫内上部的器官

  • 它有许多大血管，将氧气和营养物质从孕妇体内输送给胎儿

  • 胎盘的血管形成脐带，将胎盘与胎儿连接起来

  • 分娩后大约 15 分钟，胎盘从子宫中脱落，并从阴道中排出

  • 所以，它也被称为“胎衣”

什么是胎盘早剥？

分娩前胎盘就开始脱离子宫，称为胎盘早剥。胎盘可能会脱落一小部分或大面积脱落。脱落的程度越大，孕妇和胎儿就越危险。

  • 怀孕 20 周后胎盘早剥发生的可能性更高

  • 如果胎盘只是稍微脱落一小部分，胎儿发育可能会受影响，或者出现羊水过少

  • 如果胎盘完全脱落，胎儿可能会死亡

  • 为了治疗胎盘早剥，医生会让孕妇留在医院里，并且可能会提前分娩

医生通常不知道为什么会发生胎盘早剥。但是，有以下情况时更有可能发生：

  • 未能控制高血压

  • 使用可卡因

  • 之前曾有胎盘早剥

  • 腹部严重受伤（例如车祸）

  • 吸烟

胎盘问题

正常情况下，胎盘附着在子宫底部，在胎儿娩出前牢固地附着在子宫壁上。胎盘将来自母体的氧气和营养物质携带给胎儿。

胎盘早剥‭（胎盘早期剥离）是指胎盘从子宫壁上提前剥离，导致子宫出血，胎儿的氧气及营养物质供应减少。有此并发症的孕妇需要住院治疗并可能提前分娩。

发生前置胎盘时，胎盘覆盖子宫颈上方，位于子宫的下部。前置胎盘可能导致妊娠 20 周后突发无痛性阴道出血。出血可能会变得量大。婴儿通常通过剖腹产分娩。

胎盘早剥的症状是什么？

症状取决于胎盘从子宫脱落的程度，但可能包括：

  • 阴道流血

  • 腹部绞痛或突发剧烈的腹部疼痛

  • 血压非常低（休克

医生如何判断我是否有胎盘早剥？

  • 医生基于症状怀疑胎盘早剥

  • 他们通常会进行超声检查来确定——这项测试使用声波来产生子宫内部的动态图像

  • 医生也可以进行血液测试，并检查胎儿的心率

医生如何治疗胎盘早剥？

医生会让孕妇留在医院卧床休息，以便可以进行观察。医生可能会使用药物来帮助胎儿的肺部成长，以防孕妇必须提前分娩。

如果症状开始好转，医生会让孕妇下床走动，甚至可以回家。

如果发生以下情况，医生会让孕妇尽快分娩：

  • 持续流血

  • 胎儿的生命处于危险之中

  • 已怀孕 36 周或以上

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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