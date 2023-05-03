什么是胎盘？
胎盘是怀孕时生长在子宫内上部的器官
它有许多大血管，将氧气和营养物质从孕妇体内输送给胎儿
胎盘的血管形成脐带，将胎盘与胎儿连接起来
分娩后大约 15 分钟，胎盘从子宫中脱落，并从阴道中排出
所以，它也被称为“胎衣”
什么是胎盘早剥？
分娩前胎盘就开始脱离子宫，称为胎盘早剥。胎盘可能会脱落一小部分或大面积脱落。脱落的程度越大，孕妇和胎儿就越危险。
怀孕 20 周后胎盘早剥发生的可能性更高
如果胎盘只是稍微脱落一小部分，胎儿发育可能会受影响，或者出现羊水过少
如果胎盘完全脱落，胎儿可能会死亡
为了治疗胎盘早剥，医生会让孕妇留在医院里，并且可能会提前分娩
医生通常不知道为什么会发生胎盘早剥。但是，有以下情况时更有可能发生：
未能控制高血压
使用可卡因
之前曾有胎盘早剥
腹部严重受伤（例如车祸）
吸烟
胎盘问题
正常情况下，胎盘附着在子宫底部，在胎儿娩出前牢固地附着在子宫壁上。胎盘将来自母体的氧气和营养物质携带给胎儿。
胎盘早剥（胎盘早期剥离）是指胎盘从子宫壁上提前剥离，导致子宫出血，胎儿的氧气及营养物质供应减少。有此并发症的孕妇需要住院治疗并可能提前分娩。
发生前置胎盘时，胎盘覆盖子宫颈上方，位于子宫的下部。前置胎盘可能导致妊娠 20 周后突发无痛性阴道出血。出血可能会变得量大。婴儿通常通过剖腹产分娩。
胎盘早剥的症状是什么？
症状取决于胎盘从子宫脱落的程度，但可能包括：
阴道流血
腹部绞痛或突发剧烈的腹部疼痛
血压非常低（休克）
医生如何判断我是否有胎盘早剥？
医生基于症状怀疑胎盘早剥
他们通常会进行超声检查来确定——这项测试使用声波来产生子宫内部的动态图像
医生也可以进行血液测试，并检查胎儿的心率
医生如何治疗胎盘早剥？
医生会让孕妇留在医院卧床休息，以便可以进行观察。医生可能会使用药物来帮助胎儿的肺部成长，以防孕妇必须提前分娩。
如果症状开始好转，医生会让孕妇下床走动，甚至可以回家。
如果发生以下情况，医生会让孕妇尽快分娩：
持续流血
胎儿的生命处于危险之中
已怀孕 36 周或以上