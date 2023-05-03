什么是先兆子痫和子痫？
先兆子痫是怀孕期间发生的一种高血压。胎盘（胎衣）是子宫中供养胎儿（婴儿）的器官。先兆子痫会导致胎盘过早脱离子宫。这会导致早产。过早出生的婴儿更有可能在出生后不久出现健康问题。
子痫是指先兆子痫导致癫痫发作（无法控制的身体运动和痉挛），有时会导致血液和肝脏问题。这些问题会威胁到孕妇和胎儿的生命。
先兆子痫可以在怀孕 20 周后的任何时候开始，甚至可以在分娩后的头几天内开始
未经治疗的先兆子痫会导致子痫
先兆子痫的常见症状是眼睛和手附近肿胀以及尿液中存在蛋白质——医生会在每次妊娠访视时检查尿液中的蛋白质
治疗先兆子痫的最好方法是分娩
医生通常不知道为什么会发生先兆子痫和子痫。然而，当孕妇存在以下情况时，更有可能发生：
首次怀孕
之前有过先兆子痫
怀有多胞胎（例如双胞胎或三胞胎）
怀孕前患有高血压
17 岁以下或 35 岁以上
先兆子痫的症状是什么？
可能没有任何症状。或者可能出现：
手、脚和脸部肿胀（尤其是眼睛周围）
皮肤上的小红点
非常严重的先兆子痫会导致：
头痛，如果新出现的头痛在 24 小时内或服用对乙酰氨基酚后没有好转，请打电话给医生
意识模糊
视力变化
呼吸困难
腹部疼痛和呕吐
癫痫发作（突然、抽搐的动作）——这意味着出现子痫
医生如何判断我是否患有先兆子痫？
医生基于症状怀疑先兆子痫：
妊娠期高血压
尿中出现蛋白
医生会进行验血和尿检，以确定病情的严重程度。他们还会检查胎儿的心率、运动和呼吸。
医生如何治疗先兆子痫？
治疗取决于先兆子痫的严重程度。
轻度先兆子痫
可能会留在医院，至少一开始是这样
在医院，需卧床休息并且受到密切监测，直到胎儿已成熟，能够安全分娩（怀孕 36 周左右）
医生通常会使用药物来降低血压
如果血压和其他问题能够得到控制，孕妇也许可以回家，但是必须休息和避免压力
如果先兆子痫在预产期临近时发生，医生可能会通过药物发动分娩。分娩时，医生会使用一种叫做硫酸镁的静脉用药物（直接输注到静脉），以防止癫痫发作。
重度先兆子痫和子痫
立即住院
在住院期间，静脉输注硫酸镁，以预防或停止癫痫发作
通过静脉药物降低血压
如果在使用硫酸镁后仍有癫痫发作，则使用另一种静脉用药物来控制癫痫发作
分娩
分娩是阻止重度先兆子痫和子痫的最佳方法。可能需要手术分娩，称为剖腹产，这是最快的分娩方法。如果孕妇的子宫颈（子宫下部）已经打开得足够大，可以快速进行阴道分娩，则可能会进行阴道分娩。
分娩后
产妇会使用硫酸镁 24 小时，并在医院严密监护 2 到 4 天。
回家后
可能需要服用药物来降低血压
分娩后的头几个月，至少每 1-2 周进行一次检查
分娩后，血压可能会持续升高 6 至 8 周
如果持续时间长，病因可能与先兆子痫无关