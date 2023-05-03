什么是先兆子痫和子痫？

什么是先兆子痫和子痫？

先兆子痫是怀孕期间发生的一种高血压。胎盘（胎衣）是子宫中供养胎儿（婴儿）的器官。先兆子痫会导致胎盘过早脱离子宫。这会导致早产。过早出生的婴儿更有可能在出生后不久出现健康问题。

子痫是指先兆子痫导致癫痫发作（无法控制的身体运动和痉挛），有时会导致血液和肝脏问题。这些问题会威胁到孕妇和胎儿的生命。

先兆子痫可以在怀孕 20 周后的任何时候开始，甚至可以在分娩后的头几天内开始

未经治疗的先兆子痫会导致子痫

先兆子痫的常见症状是眼睛和手附近肿胀以及尿液中存在蛋白质——医生会在每次妊娠访视时检查尿液中的蛋白质

治疗先兆子痫的最好方法是分娩

医生通常不知道为什么会发生先兆子痫和子痫。然而，当孕妇存在以下情况时，更有可能发生：