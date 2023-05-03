skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

先兆子痫和子痫

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是先兆子痫和子痫？

先兆子痫是怀孕期间发生的一种高血压。胎盘（胎衣）是子宫中供养胎儿（婴儿）的器官。先兆子痫会导致胎盘过早脱离子宫。这会导致早产。过早出生的婴儿更有可能在出生后不久出现健康问题。

子痫是指先兆子痫导致癫痫发作（无法控制的身体运动和痉挛），有时会导致血液和肝脏问题。这些问题会威胁到孕妇和胎儿的生命。

  • 先兆子痫可以在怀孕 20 周后的任何时候开始，甚至可以在分娩后的头几天内开始

  • 未经治疗的先兆子痫会导致子痫

  • 先兆子痫的常见症状是眼睛和手附近肿胀以及尿液中存在蛋白质——医生会在每次妊娠访视时检查尿液中的蛋白质

  • 治疗先兆子痫的最好方法是分娩

医生通常不知道为什么会发生先兆子痫和子痫。然而，当孕妇存在以下情况时，更有可能发生：

  • 首次怀孕

  • 之前有过先兆子痫

  • 怀有多胞胎（例如双胞胎或三胞胎）

  • 怀孕前患有高血压

  • 17 岁以下或 35 岁以上

先兆子痫的症状是什么？

可能没有任何症状。或者可能出现：

  • 手、脚和脸部肿胀（尤其是眼睛周围）

  • 皮肤上的小红点

非常严重的先兆子痫会导致：

  • 头痛，如果新出现的头痛在 24 小时内或服用对乙酰氨基酚后没有好转，请打电话给医生

  • 意识模糊

  • 视力变化

  • 呼吸困难

  • 腹部疼痛和呕吐

  • 癫痫发作（突然、抽搐的动作）——这意味着出现子痫

医生如何判断我是否患有先兆子痫？

医生基于症状怀疑先兆子痫：

医生会进行验血和尿检，以确定病情的严重程度。他们还会检查胎儿的心率、运动和呼吸。

医生如何治疗先兆子痫？

治疗取决于先兆子痫的严重程度。

轻度先兆子痫

  • 可能会留在医院，至少一开始是这样

  • 在医院，需卧床休息并且受到密切监测，直到胎儿已成熟，能够安全分娩（怀孕 36 周左右）

  • 医生通常会使用药物来降低血压

  • 如果血压和其他问题能够得到控制，孕妇也许可以回家，但是必须休息和避免压力

如果先兆子痫在预产期临近时发生，医生可能会通过药物发动分娩。分娩时，医生会使用一种叫做硫酸镁的静脉用药物（直接输注到静脉），以防止癫痫发作。

重度先兆子痫和子痫

  • 立即住院

  • 在住院期间，静脉输注硫酸镁，以预防或停止癫痫发作

  • 通过静脉药物降低血压

  • 如果在使用硫酸镁后仍有癫痫发作，则使用另一种静脉用药物来控制癫痫发作

分娩

分娩是阻止重度先兆子痫和子痫的最佳方法。可能需要手术分娩，称为剖腹产，这是最快的分娩方法。如果孕妇的子宫颈（子宫下部）已经打开得足够大，可以快速进行阴道分娩，则可能会进行阴道分娩。

分娩后

产妇会使用硫酸镁 24 小时，并在医院严密监护 2 到 4 天。

回家后

  • 可能需要服用药物来降低血压

  • 分娩后的头几个月，至少每 1-2 周进行一次检查

  • 分娩后，血压可能会持续升高 6 至 8 周

  • 如果持续时间长，病因可能与先兆子痫无关

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。