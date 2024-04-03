先兆子痫是指妊娠 20 周后新出现的高血压或既存的高血压加重，并伴有尿蛋白过量。子痫是发生在先兆子痫女性中的癫痫发作，并且没有其他原因。

先兆子痫可以导致胎盘早剥和／或胎儿早产，增加了胎儿出生后短期内发生健康问题的风险。

孕妇的手、手指、脖子和／或脚可能会肿胀，如果先兆子痫严重且未经治疗，可能会出现癫痫发作（子痫）或器官损伤。

根据先兆子痫的严重程度，治疗可能涉及改变活动方式（卧床休息）、住院治疗、降压药或分娩。

可静脉注射硫酸镁，防止或阻止癫痫发作。

在这一并发症中，升高的血压伴有尿中出现蛋白（蛋白尿）。先兆子痫可以突然引起癫痫发作（子痫）。如果不及时治疗，子痫前期通常是致命的。

先兆子痫（伴有或不伴有子痫）在妊娠 20 周后发生（尽管大多数病例在妊娠 34 周后发生）。一些病例在分娩后发生，最常见于分娩后头 4 天，但有时长达分娩后 6 周。全世界约 5% 的分娩会发生先兆子痫，不到 2% 的分娩会发生子痫。

你知道吗……

不到 1% 的妊娠会出现一种称为 HELLP 综合征的特殊先兆子痫。患有 HELLP 综合征的女性会出现溶血（红细胞分解）、肝功能检查值升高和血小板计数低。大多数患有 HELLP 综合征的孕妇都有高血压和蛋白尿，但有些人两者都没有。

先兆子痫和子痫的病因 子痫前期的原因不明。先兆子痫更常见于具有以下疾病或特征的女性： 既往妊娠有先兆子痫史

两个或多个胎儿（多胎妊娠）

凝血障碍，例如抗磷脂综合征

妊娠前患有糖尿病或妊娠期间发生糖尿病（妊娠糖尿病）

妊娠前有高血压或血管疾病

首次怀孕

35 岁以上

肥胖

亲属患有先兆子痫

非西班牙裔黑人、美洲印第安人或阿拉斯加原住民血统

先兆子痫和子痫的症状 有些先兆子痫孕妇没有症状。在另外一些孕妇中，先兆子痫会导致液体积聚（水肿），尤其是在手部、手指和面部，以及脚踝和足部。戒指可能不再适合手指。女性体重可能快速增加，有时每周超过 5 磅。 如果病情严重，先兆子痫可能会损伤脏器，比如脑、肾脏、肺、心脏或肝脏。重度先兆子痫症状包括： 严重头痛

视物变形

意识模糊

反射亢进

右上腹（肝脏上方）疼痛

恶心和／或呕吐

呼吸困难

排尿减少

血压明显升高

卒中（少见） 如果孕妇新发头痛，且经对乙酰氨基酚治疗后头痛未缓解或减轻，或手部或面部突然肿胀，应联系医生。 你知道吗…… 子痫前期可能会导致一些明显症状存在一段时间，然后突然恶化，导致癫痫发作（子痫）。 婴儿可能会因为胎盘功能障碍或早产而很小。先兆子痫的并发症甚至会导致胎儿死亡。与未患该并发症的孕妇生下的婴儿相比，先兆子痫孕妇产下的婴儿在出生后不久出现问题的几率是前者的 4 或 5 倍，这取决于婴儿的早产程度和出生时的体重。 极少数情况下，先兆子痫可能导致胎盘过早剥离（称为胎盘早剥）。如果发生先兆子痫和／或胎盘早剥，婴儿可能早产，增加了婴儿出生后不久出现健康问题的风险。

先兆子痫和子痫的诊断 医生的评估，包括血压测量

血液和尿液检测 当孕妇出现下列症状时医生可以诊断子痫前期： 妊娠期血压升高

尿中出现蛋白 医生可以做血液和尿液检测以明确诊断并确定先兆子痫的严重程度。医生会询问症状，并做血液检查或胸部 X 线检查确认有无器官（如肺、肝和肾）损伤。 医生还会监测胎儿。他们会检查胎儿的心率。进行超声检查，以检查胎儿健康状况的其他迹象，例如羊水量和胎儿的大小、运动、呼吸和肌肉张力。