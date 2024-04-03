先兆子痫是指妊娠 20 周后新出现的高血压或既存的高血压加重，并伴有尿蛋白过量。子痫是发生在先兆子痫女性中的癫痫发作，并且没有其他原因。
先兆子痫可以导致胎盘早剥和／或胎儿早产，增加了胎儿出生后短期内发生健康问题的风险。
孕妇的手、手指、脖子和／或脚可能会肿胀，如果先兆子痫严重且未经治疗，可能会出现癫痫发作（子痫）或器官损伤。
根据先兆子痫的严重程度，治疗可能涉及改变活动方式（卧床休息）、住院治疗、降压药或分娩。
可静脉注射硫酸镁，防止或阻止癫痫发作。
在这一并发症中，升高的血压伴有尿中出现蛋白（蛋白尿）。先兆子痫可以突然引起癫痫发作（子痫）。如果不及时治疗，子痫前期通常是致命的。
先兆子痫（伴有或不伴有子痫）在妊娠 20 周后发生（尽管大多数病例在妊娠 34 周后发生）。一些病例在分娩后发生，最常见于分娩后头 4 天，但有时长达分娩后 6 周。全世界约 5% 的分娩会发生先兆子痫，不到 2% 的分娩会发生子痫。
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不到 1% 的妊娠会出现一种称为 HELLP 综合征的特殊先兆子痫。患有 HELLP 综合征的女性会出现溶血（红细胞分解）、肝功能检查值升高和血小板计数低。大多数患有 HELLP 综合征的孕妇都有高血压和蛋白尿，但有些人两者都没有。
先兆子痫和子痫的病因
先兆子痫和子痫的症状
有些先兆子痫孕妇没有症状。在另外一些孕妇中，先兆子痫会导致液体积聚（水肿），尤其是在手部、手指和面部，以及脚踝和足部。戒指可能不再适合手指。女性体重可能快速增加，有时每周超过 5 磅。
如果病情严重，先兆子痫可能会损伤脏器，比如脑、肾脏、肺、心脏或肝脏。重度先兆子痫症状包括：
严重头痛
视物变形
意识模糊
反射亢进
右上腹（肝脏上方）疼痛
恶心和／或呕吐
呼吸困难
排尿减少
血压明显升高
卒中（少见）
如果孕妇新发头痛，且经对乙酰氨基酚治疗后头痛未缓解或减轻，或手部或面部突然肿胀，应联系医生。
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子痫前期可能会导致一些明显症状存在一段时间，然后突然恶化，导致癫痫发作（子痫）。
婴儿可能会因为胎盘功能障碍或早产而很小。先兆子痫的并发症甚至会导致胎儿死亡。与未患该并发症的孕妇生下的婴儿相比，先兆子痫孕妇产下的婴儿在出生后不久出现问题的几率是前者的 4 或 5 倍，这取决于婴儿的早产程度和出生时的体重。
极少数情况下，先兆子痫可能导致胎盘过早剥离（称为胎盘早剥）。如果发生先兆子痫和／或胎盘早剥，婴儿可能早产，增加了婴儿出生后不久出现健康问题的风险。
先兆子痫和子痫的诊断
医生的评估，包括血压测量
血液和尿液检测
当孕妇出现下列症状时医生可以诊断子痫前期：
妊娠期血压升高
尿中出现蛋白
医生可以做血液和尿液检测以明确诊断并确定先兆子痫的严重程度。医生会询问症状，并做血液检查或胸部 X 线检查确认有无器官（如肺、肝和肾）损伤。
医生还会监测胎儿。他们会检查胎儿的心率。进行超声检查，以检查胎儿健康状况的其他迹象，例如羊水量和胎儿的大小、运动、呼吸和肌肉张力。
先兆子痫和子痫的治疗
通常住院治疗，有时用药治疗高血压
根据先兆子痫的严重程度、孕妇和胎儿的健康状况，以及妊娠周数进行分娩
有时使用硫酸镁预防或停止癫痫发作
大多数先兆子痫孕妇需住院治疗。患有重度先兆子痫或子痫的孕妇通常被送入特殊护理病房或重症监护病房 (ICU)。
分娩是治疗先兆子痫的最好方法，但医生必须权衡先兆子痫的严重程度、孕妇和胎儿的健康状况（例如，胎儿是否在正常生长或胎儿处于窘迫状态）与早产对胎儿的风险。
如有需要，孕妇首先需要接受药物治疗以预防癫痫发作。然后，通常在下列情况下尽快分娩：
妊娠已达 37 周或以上
子痫
妊娠超过 34 周的重度先兆子痫
孕妇的器官损害加重
HELLP 综合征
胎儿异常
在妊娠 34 周之前，如果医生认为密切监测是安全可行的，则可以选择密切监测孕妇的情况，而不是立即实施分娩 在此类情况下，孕妇可以使用皮质类固醇，帮助胎儿肺部成熟，为早产做准备。
不会引起严重症状的先兆子痫
如果先兆子痫不会引起严重症状，并且发生在妊娠 37 周之前，可以在医生诊室进行治疗和监测。孕妇应调整自己的活动。例如，她们应停止工作（如有可能），在一天之中的大部分时间里保持坐姿，避免压力。此外，孕妇应至少一周看一次医生。
然而，大多数先兆子痫孕妇应至少在第一次发作时住院。她们在医院会受到严密监护，以确保她们和胎儿没有出现严重健康问题的风险。初步评估后，有些孕妇可能可以回家，并继续经常看医生。问诊频率通常是每周一次，包括血压测量、血液检查和通过监测胎儿心率模式来测试胎儿的健康状况（称为无压力测试）。
如果先兆子痫未加重，通常在 37 周时引产并分娩婴儿。
重度子痫前期和子痫
重度先兆子痫的孕妇应住院治疗，并尽快计划分娩。密切监测孕妇和胎儿。静脉给予硫酸镁，以预防孕妇癫痫发作（子痫）。
如果孕妇在给予硫酸镁之前发生癫痫发作，应立即给予该药，以防止再一次癫痫发作。也可静脉给予抗癫痫药（地西泮或劳拉西泮）。此外，孕妇还可以使用一种降血压的药物（肼屈嗪或拉贝洛尔）。
根据具体情况选择最适合的分娩方式。迅速分娩降低了孕妇和胎儿发生并发症的风险。如果宫口已开大（扩张），可引产以迅速经阴道分娩。如果剖腹产是最快的分娩方式，则可以进行剖腹产。
分娩后
应密切监测血压，直到分娩后血压恢复正常。产妇应在分娩后至少每 1 至 2 周看一次医生测量血压。如果分娩后 6 周血压仍然很高，产妇可能患有慢性高血压，应转诊给全科临床医生进行诊治。
在未来的妊娠中，从孕早期开始每天服用一次小剂量阿司匹林（小儿阿司匹林）可以降低先兆子痫复发的风险。