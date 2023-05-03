在进行人工流产之前，医生会：

与孕妇交谈并检查是否有任何医疗问题

解释人工流产程序

建议处理怀孕的其他选择

通常通过超声检查确定妊娠时间

进行血液检查

在这之后，可以马上进行人工流产。然而，一些州要求在咨询和人工流产之间有一段等待时间。此外，对于手术流产，可能需要一两天的治疗来打开子宫颈。是否需要这种治疗取决于妊娠的时间。