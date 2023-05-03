什么是人工流产？
人工流产是通过药物或手术来终止妊娠。
人工流产是美国最常见的手术之一
在医疗机构由训练有素的医生进行人工流产非常安全
怀孕期间人工流产越早，就越容易和安全
如果人工流产由未经训练的人进行，那么人工流产会面临危险（例如在人工流产非法的地区）
人工流产后应该马上开始避孕
人工流产有哪些类型？
有两种人工流产类型：
外科手术
药物
在手术流产过程中，胎儿通过阴道从子宫中取出。通常医生会通过子宫颈（子宫的开口）放置吸引装置。手术流产通常称为扩张和排空 (D & E) 或扩张和刮宫术 (D & C)。
在药物流产过程中，医生使用药物促使子宫收缩并将胎儿娩出。
人工流产之前会做哪些工作？
在进行人工流产之前，医生会：
与孕妇交谈并检查是否有任何医疗问题
解释人工流产程序
建议处理怀孕的其他选择
通常通过超声检查确定妊娠时间
进行血液检查
在这之后，可以马上进行人工流产。然而，一些州要求在咨询和人工流产之间有一段等待时间。此外，对于手术流产，可能需要一两天的治疗来打开子宫颈。是否需要这种治疗取决于妊娠的时间。
手术流产的过程是怎样的？
手术流产通常在医生诊所或门诊进行。
开始之前，医生会：
让孕妇口服抗生素预防感染
除非处于怀孕早期，否则要进行治疗来打开子宫颈
打开子宫颈叫做扩张。要打开子宫颈，医生可能会：
让孕妇口服药物，或将药物放置在阴道
将一小块材料放入子宫颈
医生放入子宫颈的材料能吸收水分并膨胀，以打开子宫颈。有时这可能需要几个小时，但也可能需要一两天时间。
在手术流产时，医生将：
通过静脉给药来麻醉孕妇，所以孕妇感觉不到手术在进行
在靠近子宫颈的阴道内注射麻醉药物
将一根柔软的小真空管穿过子宫颈进入子宫，清空子宫，结束妊娠
有时用金属工具刮子宫内部，以确保子宫已清空
药物流产的过程是怎样的？
通常只在怀孕的前 9-11 周左右用药物（药丸）进行人工流产。在怀孕后期，人工流产更加复杂，通常必须通过手术进行。
对于怀孕前 9-11 周的药物流产，孕妇通常会：
口服药物
在一两天内服用其他药物
该药会促使子宫收缩（挤压）。孕妇会有绞痛，胃不舒服，子宫排空时阴道会出血。通常，怀孕会在服药后 24 到 48 小时内结束。
人工流产的安全性如何？
医生在医疗机构进行的合法人工流产非常安全。并且，人工流产不会增加将来怀孕时出现问题的几率。
分娩比人工流产有更多的并发症。然而，应该记住，使用避孕措施防止怀孕比人工流产更安全。
当人工流产出现严重的问题时，严重问题通常会出现在人工流产后的第一周。当您流产时，您的孕周越大，出现问题的可能性就越大。严重的问题包括：
人工流产器械导致子宫穿孔或子宫颈撕裂
大出血
子宫感染
如果出现以下情况，应再次就医：
发热
大出血
腹部疼痛（不仅仅是绞痛）
为了避免感染，流产后两周内不应该进行阴道性交。