医生可能会使用超声波来发现颈部、胸部、腹股沟、手臂或腿部的肿物。超声检查有时用于辅助鉴别充满液体的包囊（囊肿）及实性肿块。超声检查也可以显示您的腹部、臀部（骨盆）和胸部器官的问题，例如：

心脏的大小或形状有问题的区域

微小的结石或胆囊堵塞

肿瘤

如果医生需要采集肿瘤样本或其它肿物样本，他们可使用超声波来引导。

如果您怀孕，医生会经常做超声检查您的宝宝生长发育情况如何。