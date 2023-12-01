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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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超声检查

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是超声波检查（超声扫描）？

超声检查是一项安全的成像测试，它使用声波创建身体内部的运动图像。超声检查不使用辐射（ X光）。超声检查也称为超声或声波检查。

  • 超声检查无痛且非常安全，即使您已怀孕

  • 超声检查可显示您身体的活动部位，如您的心脏跳动

为什么我需要超声检查？

医生可能会使用超声波来发现颈部、胸部、腹股沟、手臂或腿部的肿物。超声检查有时用于辅助鉴别充满液体的包囊（囊肿）及实性肿块。超声检查也可以显示您的腹部、臀部（骨盆）和胸部器官的问题，例如：

  • 心脏的大小或形状有问题的区域

  • 微小的结石或胆囊堵塞

  • 肿瘤

如果医生需要采集肿瘤样本或其它肿物样本，他们可使用超声波来引导。

如果您怀孕，医生会经常做超声检查您的宝宝生长发育情况如何。

心脏和血管问题的特殊类型的超声检查

多普勒超声 显示您的心脏和血液移动，所以医生可以看到：

  • 您的心跳方式的问题

  • 血液流经血管的方式的问题

彩色多普勒超声 显示您的血液流向：

  • 至您的器官

  • 至肿瘤或其它肿物

  • 在您的头和颈部，找出您的中风概率

超声检查期间会发生什么？

检查前

如果医生对您的胃部进行超声检查，通常会在检查前几小时要求您不要进食或饮水。但是，如果对女性器官（或男性前列腺）进行超声检查，则可能会让您多喝水，以充盈膀胱。

检查过程中

  • 您会躺在检查台上

  • 医生在想要看到的身体部位涂抹凝胶

  • 他们会在您的皮肤上滑动一个小巧的手持设备

  • 该设备将声波发送到您的身体，并记录声波如何从内部器官反弹

  • 声波音调太高以致您听不到它们

  • 计算机将声波转换成静止图像或身体内部的视频

对于某些测试，医生可能会将设备插入您的身体-例如，进入您的阴道，以便在您怀孕时获取您的子宫的照片，或者在您的肛门插入，获取您的前列腺照片来寻找是否有癌症。

超声检查有什么问题？

  • 超声波不会造成任何损害

  • 将设备放入阴道或肛门会不舒服

  • 骨或气体会阻碍超声检查

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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