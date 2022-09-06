取出胎盘后，医生或助产士可能会使用以下方法帮助产妇收缩子宫：

腹部按摩

叫做催产素的药物

医生还会缝合子宫颈和阴道的任何撕裂或伤口。

然后产妇和婴儿会在康复室待上几个小时。在有些医院里，婴儿将在整个住院期间和产妇在同一病房。在其他医院，婴儿也会在幼儿房度过一段时间。

大多数问题发生在分娩后 24 小时内。护士和医生会定期检查产妇和婴儿。