什么是分娩？
分娩是生孩子的第一产程。分娩时，子宫肌肉会一次又一次地挤压，将婴儿推出体外。这些挤压被称为宫缩。宫缩会自行停止和开始。产妇无法控制它们。随着分娩的进行，宫缩也会越来越强。
娩出是生孩子的第二产程，此时婴儿通过产道并娩出。
分娩通常发生在预产期的前 2 周至预产期的后 2 周之间
分娩开始时通常感觉像背痛或痛经，随着时间的推移，疼痛更剧烈和更频密
分娩通常在第一次怀孕时持续 12 至 18 小时，而在此后的怀孕中则持续大约一半的时间
在分娩期间，医生和护士会经常检查产妇是否存在并发症
药物或特殊放松锻炼可帮助产妇应对分娩疼痛
当出现其中一种下列情况时，就应该到医院就诊 （或到分娩中心就诊）：
破水
宫缩持续 30 秒或更长时间，且间隔不到 6 分钟
分娩期间会发生什么？
子宫颈是子宫的下部，它与阴道相连。宫颈的开口小，在怀孕时紧闭。在分娩过程中，宫缩会逐渐拉开宫颈，直到宫颈足够宽可以让胎儿娩出。
分娩分为2部分：
分娩早期
分娩活跃期
分娩早期：
宫颈开始变薄并打开到约 1 至 2 英寸（2 至 5 厘米）
宫缩反复出现并且越来越强、越来越有规律
疼痛不太严重
分娩活跃期：
宫颈完全打开，约 4 英寸（10 厘米）并完全消失
胎儿下降（向下移动到骨盆内，准备进入产道）
产妇开始觉得自己需要将胎儿推出
疼痛更加强烈
破水是指羊膜囊破裂且羊水从阴道中流出。这可能发生在分娩开始前或分娩期间。
在宫颈完全打开并破水前，产妇无法娩出胎儿。
产妇如何知道分娩何时开始？
主要的分娩征象是：
宫缩，可能感觉像痛经，以规律的间隔反复出现
背痛
在宫缩或背痛之前，分娩即将开始的早期征象包括：
见红（分娩开始时阴道流出少量血液和黏液）
“破水”
如果出现破水，应立即致电医生或助产士。通常分娩会在 24 小时内开始。但是，如果分娩没有在数小时内开始，医生或助产士可能会使用药物发动分娩。
如果在预产期之前 6 周以上出现破水，医生可能会给产妇使用药物以便阻止分娩。这会使胎儿在出生前生长得更成熟。
产妇应该何时去医院或分娩中心？
发生其中一种以下情况时，产妇应该去医院或分娩中心：
破水
宫缩持续 30 秒或更长时间，且间隔不到 6 分钟
医生或助产士会检查以查看是否确实已经开始分娩。接近预产期时，有些孕妇会感觉到像分娩阵痛一样的绞痛，但其实并不是分娩。如果孕妇还没有开始分娩，医生会让其回家。
如果您确实在分娩，医生会：
检查产妇的阴道是否有破水，如果有的话，检查液体的颜色
触摸宫颈，看看它打开的程度
触摸肚子，看看胎儿处于哪个位置
在手臂静脉置入静脉 (IV) 输注管，以帮助在分娩期间为产妇输注药物和液体
如果是以前已分娩过婴儿的产妇，则分娩时间会很短（少于 6 小时），产妇应该在认为分娩开始后立即告知医生。产妇可能会很快分娩，因为每次分娩通常都比之前快。
医生如何在分娩期间检查婴儿？
在分娩过程中，提示医生婴儿情况如何的主要征象是：
婴儿心率
医生可以使用以下方法检查婴儿的心跳：
听诊器
放置在产妇肚子上的超声设备
将电子胎儿心脏监护仪置于阴道内，以持续记录婴儿的心跳
如果婴儿的心跳太快或太慢，婴儿可能会出现并发症。医生可能会对婴儿进行超声检查。
医生如何治疗分娩阵痛？
分娩时疼痛的程度各异。有些产妇在分娩期间比其他产妇需要更多的止痛治疗。在怀孕期间学习分娩课程和为产妇安排陪伴人员可帮助产妇在分娩期间感觉更舒适，并可能降低产妇对止痛药的需求。
在怀孕期间，产妇应与医生或助产士讨论自己想要哪种止痛治疗。分娩期间的止痛药包括：
静脉输注阿片类镇痛药，如吗啡或芬太尼，这可使产妇感觉更舒适，但如果在过于临近分娩时服药，可能会导致婴儿呼吸过慢
硬膜外阻滞，即将麻醉药（局部麻醉剂）或止痛药注射到产妇的腰背部，以麻痹脊髓周围神经
神经阻滞，医生在产妇的阴道内注射麻醉药物以阻断主要神经的疼痛信号
局部麻醉，在婴儿出生之前，在阴道外侧周围注射麻醉药物
自然分娩使用放松和呼吸技术代替药物来控制分娩阵痛，降低产妇对止痛药的需求。有些自然分娩的产妇不使用任何止痛药。为做好准备，孕妇和陪伴人员通常会在几周内学习分娩课程，以了解分娩情况，以及如何通过呼吸和放松来分娩。