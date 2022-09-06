分娩是生孩子的第一产程。分娩时，子宫肌肉会一次又一次地挤压，将婴儿推出体外。这些挤压被称为宫缩。宫缩会自行停止和开始。产妇无法控制它们。随着分娩的进行，宫缩也会越来越强。

娩出是生孩子的第二产程，此时婴儿通过产道并娩出。

分娩通常发生在预产期的前 2 周至预产期的后 2 周之间

分娩开始时通常感觉像背痛或痛经，随着时间的推移，疼痛更剧烈和更频密

分娩通常在第一次怀孕时持续 12 至 18 小时，而在此后的怀孕中则持续大约一半的时间

在分娩期间，医生和护士会经常检查产妇是否存在并发症

药物或特殊放松锻炼可帮助产妇应对分娩疼痛

当出现其中一种下列情况时，就应该到医院就诊 （或到分娩中心就诊）：