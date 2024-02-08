粘膜类天疱疮的主要症状是出现疼痛性水疱，导致黏膜发红、肿胀和破裂，最终形成疮口（溃疡）。随着这些溃疡愈合，可能会导致受累部位形成瘢痕。人们很少看到实际的水疱，通常只看到擦伤的磨损部位。

在口腔中，水疱通常累及牙龈以及沿着口腔黏膜的任何部位。颊内、牙龈和口腔顶部呈红色，出现溃疡。黏膜磨损会导致溃疡有灼烧感或刺痛感。

在其他黏膜中，如鼻腔、咽喉下或生殖器和肛门表面，溃疡会愈合，常伴有瘢痕。瘢痕形成会导致食管（连接咽喉到胃的管道）黏膜变窄，从而导致吞咽困难。

在有些粘膜类天疱疮患者中，皮肤上会形成实际水疱。它们往往出现在头皮、面部、躯干或四肢。一旦水疱愈合，皮肤通常会结疤。

在眼睛中，粘膜类天疱疮的发生情况不同。不形成水疱，但双眼呈红色，形成溃疡，之后变干。结膜（贴覆眼睑并覆盖眼白的膜）可能收缩并形成瘢痕（另见眼粘膜类天疱疮的症状）。在严重病例中，可能出现失明。