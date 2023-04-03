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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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眼粘膜类天疱疮

（瘢痕性类天疱疮；眼部瘢痕性类天庖疮；良性粘膜类天疱疮）

作者：Zeba A. Syed, MD, Wills Eye Hospital
已审核/已修订 4月 2023
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眼粘膜类天疱疮是一种自身免疫性疾病，可使结膜和角膜结疤。

  • 眼睛变红，然后结膜结疤，睫毛内卷，并且角膜变浑浊，阻碍视力。

  • 诊断可根据症状和眼部检查结果，但通常需要通过结膜活检确认。

  • 可使用人工泪液，可去除内卷的睫毛，有些人需要药物（如氨苯砜或其他药物）抑制免疫系统。

（另见结膜和巩膜疾病以及粘膜类天疱疮概述。）

眼粘膜类天疱疮是一种自身免疫病（机体免疫系统功能异常导致机体攻击自身组织）。它导致炎症从结膜（衬在眼睑上并覆盖眼白的膜）开始出现。此病还累及身体的其他粘膜。

眼球内部结构

眼粘膜类天疱疮的症状

在眼粘膜类天疱疮患者中，双眼均受累，最开始是眼睛变红。随后，结膜收缩，使得上下眼睑难以与眼睛分离。过一段时间后，眼睛变干。

角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）可能会变浑浊，阻止光线到达视网膜，从而使视力下降。

结膜可能结疤和萎缩，造成睫毛内卷（见倒睫），进一步损伤角膜。

眼粘膜类天疱疮的诊断

  • 医生评估症状

  • 眼科检查

  • 结膜活检

医生通常基于症状和眼部检查结果，包括用裂隙灯（一种让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）进行检查，而怀疑应诊断为眼粘膜类天疱疮。通常通过结膜活检来确认此诊断。在此类型活检中，取下一块结膜样本并在显微镜下检查。

眼粘膜类天疱疮的治疗

  • 人工泪液

  • 去除睫毛

  • 有时使用药物

眼粘膜类天疱疮患者可以使用人工泪液，医生可以去除内卷睫毛（例如，通过拔、冷冻或用电烧）以帮助缓解症状，避免一些并发症。如果疾病进展，需要使用氨苯砜或其他能抑制免疫系统的药物，如甲氨蝶呤、吗替麦考酚酯或环磷酰胺。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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