干皮病是普通的干性皮肤。

（另见瘙痒。）

正常的皮肤能够依靠其柔软、柔韧的纹理保持水分。为了防止水分丢失，外层皮肤含有油分，从而减缓了蒸发，并保持深层皮肤中的水分。如果油分被耗尽，皮肤就会变得干燥。干性皮肤（除非是遗传性疾病或因其他疾病引起）称为干皮病。

干性皮肤较常见，尤其是在中年以上的人群中。皮肤干燥的危险因素包括

天气寒冷干燥

经常洗澡，特别是使用粗糙肥皂时

特应性皮炎

老年人

干皮病（干燥症） 隐藏详情 皮肤非常粗糙干燥。 © Springer Science+Business Media

手部干皮病（干燥症） 图片 © Springer Science+Business Media

沐浴会洗去表面的油脂，让肌肤变干。干性皮肤可能受刺激，通常发痒。有时呈小片和鳞屑样脱落。鳞片状皮肤通常会影响小腿。

摩擦或搔抓干燥皮肤会导致感染和留下疤痕。

干性皮肤的诊断 医生检查皮肤 当看到以小片状脱落的、轻度至中度干燥的鳞屑皮肤时，医生会诊断为皮肤干燥。