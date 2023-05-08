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干皮病是普通的干性皮肤。
（另见瘙痒。）
正常的皮肤能够依靠其柔软、柔韧的纹理保持水分。为了防止水分丢失，外层皮肤含有油分，从而减缓了蒸发，并保持深层皮肤中的水分。如果油分被耗尽，皮肤就会变得干燥。干性皮肤（除非是遗传性疾病或因其他疾病引起）称为干皮病。
干性皮肤较常见，尤其是在中年以上的人群中。皮肤干燥的危险因素包括
天气寒冷干燥
经常洗澡，特别是使用粗糙肥皂时
老年人
干皮病（干燥症）
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皮肤非常粗糙干燥。
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手部干皮病（干燥症）
图片
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沐浴会洗去表面的油脂，让肌肤变干。干性皮肤可能受刺激，通常发痒。有时呈小片和鳞屑样脱落。鳞片状皮肤通常会影响小腿。
摩擦或搔抓干燥皮肤会导致感染和留下疤痕。
干性皮肤的诊断
医生检查皮肤
当看到以小片状脱落的、轻度至中度干燥的鳞屑皮肤时，医生会诊断为皮肤干燥。
干性皮肤的治疗
保湿剂
其他预防干燥的措施
治疗皮肤干燥的关键在于保持皮肤湿润。
含有凡士林油、矿物油或甘油的保湿软膏或乳膏也可以锁住皮肤水分，应在洗澡后立即使用。还可使用含乳酸或水杨酸等某些物质的保湿剂。
减少洗澡次数以及使用微温水而非热水可以让保护性油脂留在皮肤上。
刺激性强烈的肥皂、洗涤剂和某些润肤霜中的香料会刺激皮肤，使其进一步干燥。